Nintendo Direct 2 aprile 2025: tutti gli annunci su Switch 2, giochi, applicazioni e novità

L’attesa è finita: Nintendo ha finalmente mostrato Switch 2, la nuova console che raccoglierà il testimone della piattaforma ibrida più venduta di sempre. L’annuncio è arrivato durante il Direct appena trasmesso, accompagnato dalla conferma della finestra di lancio per la primavera 2025.

Nel corso dell’evento, Nintendo ha svelato le prime informazioni ufficiali su hardware, funzionalità e giochi in arrivo, delineando un futuro che punta a evolvere l’esperienza ibrida senza stravolgerne la natura. Di seguito, una panoramica ordinata di tutti gli annunci principali condivisi durante la presentazione.

Mario Kart World

Mario Kart World è il nuovo capitolo della storica saga di corse arcade e sarà uno dei titoli di lancio principali per Nintendo Switch 2. La grande novità? Un mondo di gioco esplorabile liberamente, dove non ci si limiterà più a gare su tracciati chiusi, ma si potrà correre anche fuori pista, attraversando ambienti vasti e dinamici.

Durante il Direct, Nintendo ha mostrato una prima anteprima con 24 piloti disponibili, meteo variabile che influisce sulle gare e una struttura più aperta che promette di rivoluzionare il gameplay tradizionale della serie. Resta da scoprire quanto sarà ampio questo mondo e quali sorprese nasconderà.

Aggiornamenti sulle funzionalità di Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 è stata protagonista di una presentazione ricca di dettagli: dallo schermo alle modalità di utilizzo, fino alla nuova funzionalità Game Chat, pensata per migliorare la comunicazione tra i giocatori.

Per approfondire ogni novità annunciata, è possibile consultare il nostro articolo completo dedicato alla console.

Data di uscita e prezzo

​Nintendo ha annunciato che la sua nuova console, Nintendo Switch 2, sarà disponibile a partire dal 5 giugno 2025. Il prezzo di lancio è fissato a 469,99 euro per la versione base, mentre un bundle che include il gioco Mario Kart World sarà disponibile a 509,99 euro. I preordini apriranno l'8 aprile.

Nintendo Switch Welcome Tour

Nintendo Welcome Tour sarà disponibile al lancio di Switch 2 ed è pensato per far familiarizzare i giocatori con le nuove funzionalità della console. Si tratta di un titolo a pagamento composto da una raccolta di minigiochi, simile per filosofia al precedente 1-2 Switch, ma aggiornato per sfruttare le novità introdotte nei Joy-Con, come il circuito magnetico e la modalità mouse.

Durante il Nintendo Direct è stato mostrato un esempio pratico: un minigioco di golf in cui si utilizza il movimento dei Joy-Con per colpire la pallina. Ulteriori dettagli sul gioco sono attesi in vista dell'uscita prevista per il 5 giugno 2025.

Nuovo Nintendo Switch 2 Pro Controller

Il Nintendo Switch 2 Pro Controller offre diverse innovazioni rispetto al modello precedente. Una delle novità principali è l'introduzione del pulsante "C", situato sul lato destro del controller, che consente di accedere rapidamente alla funzione GameChat per comunicare con amici durante le sessioni di gioco.

Inoltre, il controller è dotato di un jack audio da 3,5 mm, permettendo il collegamento diretto di cuffie e microfoni per un'esperienza sonora più coinvolgente. Un'altra caratteristica distintiva sono i pulsanti posteriori GL e GR, completamente personalizzabili, che offrono maggiore flessibilità nei comandi e possono essere configurati per adattarsi alle preferenze individuali del giocatore.

Il design del controller è stato aggiornato con una finitura nera opaca e una rifinitura bianca lucida sul bordo superiore, mentre le impugnature sono state ridisegnate ispirandosi al controller del GameCube per garantire una presa più ergonomica. Gli stick analogici sono stati migliorati per offrire un utilizzo più fluido e preciso. Il Nintendo Switch 2 Pro Controller sarà disponibile al prezzo di 79,99 euro e verrà lanciato insieme alla console Nintendo Switch 2 il 5 giugno 2025.

Giochi Nintendo Switch 2 Edition

I titoli Nintendo Switch 2 Edition rappresentano una versione potenziata di alcuni dei giochi più iconici della generazione precedente, offrendo grafica migliorata, tempi di caricamento ridotti e ottimizzazioni generali grazie all'hardware avanzato della nuova console. Tra i giochi aggiornati troviamo The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Kirby and the Forgotten Land, e anche il futuro Metroid Prime 4 Beyond.

Queste edizioni sfruttano appieno la maggiore potenza di calcolo e la nuova architettura della console, offrendo un'esperienza più fluida e visivamente rinnovata, pensata per chi desidera riscoprire i grandi classici con uno sguardo al futuro.

Giochi di terze parti in arrivo su Switch 2

La lineup di terze parti per Nintendo Switch 2 include anche alcune sorprese di grande rilievo, tra cui Final Fantasy VII Remake Intergrade. Square Enix ha confermato l'arrivo del gioco sulla nuova console, portando con sé non solo il titolo base ma anche l’episodio aggiuntivo dedicato a Yuffie, già presente nelle versioni per altre piattaforme. L’uscita non ha ancora una data precisa, ma rappresenta un importante segnale del supporto delle grandi produzioni alla piattaforma. A questo si aggiungono titoli come Street Fighter 6, Yakuza 0: Director’s Cut, Elden Ring, Hogwarts Legacy, Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, il cooperativo Split Fiction e Madden NFL. Alcuni di questi saranno disponibili già al lancio, altri arriveranno in estate o nel corso dell’anno, dimostrando l’interesse sempre più forte delle terze parti verso l’ecosistema Nintendo.

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment

Hyrule Warriors 2: Age of Imprisonment si presenta come il nuovo tassello narrativo dell’universo di The Legend of Zelda, ambientato prima degli eventi di Tears of the Kingdom. Come accaduto con il primo Hyrule Warriors, che fungeva da prequel per Breath of the Wild, anche questo nuovo capitolo sarà incentrato su battaglie in stile musou, con combattimenti hack-and-slash su larga scala. I giocatori potranno così approfondire gli avvenimenti che legano i due capitoli principali, esplorando retroscena inediti e affrontando orde di nemici nella nuova veste tecnica offerta da Switch 2.

Giochi GameCube in arrivo su Nintendo Switch Online

Nintendo ha annunciato che i giochi GameCube saranno disponibili esclusivamente su Nintendo Switch 2 per gli abbonati al servizio Switch Online con Expansion Pack. Tra i primi titoli confermati ci sono The Legend of Zelda: The Wind Waker, Soul Calibur 2 (con Link come personaggio giocabile) e F-Zero GX, con la promessa di altri classici in arrivo prossimamente. Tutti i giochi supporteranno il multiplayer fino a quattro giocatori, sia in locale che online, offrendo un'esperienza rinnovata per i fan delle grandi icone del passato.

The Duskbloods

Il trailer di The Duskbloods, atteso per il 2026, richiama atmosfere cupe che ricordano da vicino Bloodborne, con ambientazioni ispirate a città vittoriane e un'estetica che sfuma nello steampunk - come dimostra la presenza di una mitragliatrice Tommy montata sulle spalle di uno dei personaggi. Le suggestioni visive evocano anche toni simili a quelli di Elden Reign: Nightreign, pur rimanendo ancora vaghe le informazioni sulla trama. Quel che è certo è che il gioco sarà disponibile su Nintendo Switch 2, ampliando ulteriormente il catalogo della nuova console con un'esclusiva dal tono oscuro e maturo.

Kirby AirRiders

Grande ritorno per i fan del GameCube: Kirby AirRiders, nuova edizione dello storico Kirby Air Ride, arriverà su Nintendo Switch 2 nel 2025. Dopo oltre vent'anni, il celebre racing game con protagonista Kirby torna con un look aggiornato e nuove funzionalità, ma senza rinunciare alla velocità e al caos che lo hanno reso un cult. Il titolo è stato annunciato come parte del catalogo Switch 2 e promette di riportare in pista la magia di uno dei giochi più amati della vecchia scuola Nintendo.

Donkey Kong: Bonanza

Donkey Kong è pronto a tornare su Nintendo Switch 2 con un nuovo titolo intitolato Donkey Kong Bonanza, in uscita il 17 luglio. Il gioco si presenterà con un’impostazione open world, introducendo una nuova grande avventura per il celebre gorilla, affiancato da nuovi personaggi. Il gameplay offrirà una combinazione di combattimenti, classici rotolamenti, sezioni platform in 2D e momenti su binari. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli, ma Nintendo ha confermato che nuove informazioni arriveranno prossimamente.