GTA 6 deve essere più simile a GTA 4 che a GTA 5: Rockstar, per favore, fa' che guidare le auto torni a sembrare come manovrare delle grandi navi

Grand Theft Auto 6 si staglia all'orizzonte con l'inizio del 2026. Resta da vedere se il gioco uscirà effettivamente quest'anno, e sono certo che questo dilemma oscurerà gran parte del dibattito intorno al titolo con il passare dei mesi. Sebbene l'anno offra altri titoli AAA di rilievo, dall'enigmatico ed intrigante The Duskbloods (esclusiva Switch 2) al successo annunciato di Marvel’s Wolverine, è evidente come Grand Theft Auto 6 stia catalizzando tutta l'attenzione mediatica.

È inevitabile che GTA 6 si riveli un enorme successo, a prescindere dallo stato in cui debutterà e da come Rockstar deciderà di evolvere la formula del franchise. Al momento non abbiamo ancora visto il gameplay, pur sapendo che si tratterà di un thriller in stile Bonnie e Clyde ambientato nel fermento soleggiato di Vice City. Di conseguenza, è giunto il momento di analizzare cosa ci aspettiamo, e speriamo, che GTA 6 sia effettivamente come videogioco; per farlo, la cosa più utile è guardare al passato.

GTA 5 è senza dubbio il più grande successo di Rockstar finora, ed è facile capire il perché. L'azione è immediata, l'ambientazione è vivace, ironica e decisamente sopra le righe, mentre la guida è snella e improntata allo stile arcade. Indipendentemente dal veicolo, i controlli sono precisi, prevedibili e facili da padroneggiare. È il capitolo più accessibile della saga e, dal punto di vista del design, probabilmente la versione più rassicurante di Grand Theft Auto.

Basta avviare GTA 4 per rendersi conto di quanto l'approccio di Rockstar al design e alla narrazione sia cambiato negli anni. Spero che GTA 6 rappresenti la continuazione di questa evoluzione graduale, ma mentirei se dicessi di volerlo più vicino alle caratteristiche di GTA 5 rispetto a quelle del quarto capitolo.

Esistono molti aspetti di Grand Theft Auto 4 che preferisco nettamente a GTA 5 e, mentre ci avviciniamo all'uscita imminente del nuovo capitolo, spero che Rockstar guardi oltre il successo colossale del quinto episodio per adottare, invece, la filosofia di design di GTA 4.

La corsa più pazza d'America

(Image credit: Rockstar)

Per una serie che prende il nome dal reato di furto d'auto, i titoli della saga di Grand Theft Auto possono decretare il proprio successo o fallimento in base alle meccaniche di guida e al modo in cui i veicoli interagiscono con l'ambiente. La fisica delle auto di Grand Theft Auto 4 è notoriamente divisiva, con mezzi che sembrano pesanti imbarcazioni a vela mentre sfrecciano per le strade. A tratti, guidare auto da corsa di fascia media dava la sensazione di dover indirizzare una palla di cannone lungo una pista. Ed è un aspetto che amo follemente di GTA 4.

Ogni elemento di GTA 4 è supportato da un motore fisico pesante e meticolosamente progettato. Di conseguenza, le auto trasmettono sensazioni tutte diverse tra loro e serve una buona dose di tempo prima di sentirsi abbastanza sicuri da staccare il piede dal freno e tentare manovre evasive più rischiose. È esattamente così che dovrebbe essere la guida, specialmente quando ci si trova al volante di una berlina arrugginita inseguiti dalla polizia.

Al contrario, la guida in GTA 5 è leggera, inconsistente e più simile a un racing arcade che a un simulatore. Questo, ovviamente, attira un pubblico più vasto e forse si adatta molto meglio alla componente di GTA Online rispetto a quanto accadeva con le gare online di GTA 4.

Personalmente, vorrei che la guida in GTA 6 si rifacesse all'approccio di GTA 4. È un gioco a cui probabilmente giocherò per anni e mi piacerebbe faticare un po' prima di padroneggiare l'arte delle corse clandestine e delle fughe in auto.

Dal lancio di GTA 4 e GTA 5 a oggi, ci sono stati anche enormi progressi nel feedback aptico dei controller. L'aggiunta di un sistema fisico propriamente pesante per i veicoli apre un intero mondo di possibilità per quanto riguarda i grilletti adattivi. Spero che Rockstar guardi a GTA 4 nel calibrare il sistema di manovra dei diversi mezzi. Mi piacerebbe che guidare un camion trasmettesse sensazioni completamente diverse rispetto a una sportiva di lusso, e credo che la risposta risieda proprio nel codice unico che gestiva il controllo delle auto in GTA 4.

Questo deve essere il posto giusto

(Image credit: Rockstar)

GTA 4 puntava tutto sul senso del luogo e sull'atmosfera, al punto che se mi mostraste lo screenshot di un marciapiede o di una panchina qualsiasi del gioco, la riconoscerei immediatamente. Il titolo attingeva a piene mani dal cinema degli anni '70, avvolgendo Liberty City in una coltre di nebbia e foschia dalle tonalità seppia. Ogni fotogramma di GTA 4 sembra il poster di un film, evocando pellicole come Il braccio violento della legge, Un uomo da marciapiede e il cinema di Scorsese di quegli anni. Si tratta di una scelta audace e d'impatto, che distingue nettamente GTA 4 dagli altri capitoli della serie.

GTA 5 appare praticamente scintillante se accostato al suo cupo fratello maggiore, puntando tutto sulle strade della California baciate dal sole e su corpi perfetti rimodellati dal botox. Al di là dell'ambientazione, GTA 5 e GTA 4 divergono chiaramente nel valore che attribuiscono ai luoghi in cui si svolgono le vicende. In GTA 4, Liberty City è onnipresente e ineludibile, sia che stiate guidando tra sottopassi lerci o passeggiando in parchi nuvolosi.

Considerando che GTA 6 tornerà a Vice City, non sto suggerendo a Rockstar di applicare un filtro seppia, né credo che le sue strade debbano essere caratterizzate da nebbia fitta e smog opprimente. Ciò che vorrei vedere è un reale senso del luogo, un impegno maggiore nel caratterizzare l'ambientazione di GTA 6 rispetto a quanto visto in GTA 5. Devo aver accumulato centinaia di ore a Los Santos dal lancio di GTA 5, ma pochissimo del carattere e dell'atmosfera della città mi è rimasto impresso. GTA 5 è un caso unico in tal senso, e credo sia senza dubbio il peggior Grand Theft Auto in 3D per quanto riguarda la memorabilità e la distintività dello scenario.

GTA 6 offrirà una visione moderna di Vice City, quindi non sarà così semplice come inondare tutto di neon ed estetica anni '80. Al contrario, vorrei che GTA 6 puntasse sulle zone paludose, sugli spazi angusti tra i centri commerciali chiusi e, soprattutto, vorrei che il tutto risultasse assolutamente unico in termini di direzione artistica. Le impronte sulle lenti degli occhiali, la condensa sulle bottiglie di birra e la ricostruzione realistica dei riflessi nelle pozzanghere non mi interessano, almeno non quanto la "vibe" e l'atmosfera di una città che sappia essere un personaggio principale tanto quanto i due protagonisti.

Il potere dell'amore

(Image credit: Rockstar Games)

Lucia e Jason saranno i due protagonisti di GTA 6, e il fatto che siano una coppia è già un passo nella giusta direzione rispetto ai tre protagonisti relativamente male assortiti di GTA 5. Franklin, Michael e Trevor erano personaggi uniti da una vita criminale, e la presenza di tre figure principali ha talvolta diluito lo spessore narrativo. Non ho mai avuto l'impressione che provassero un reale affetto reciproco, sembravano piuttosto ladri costretti a collaborare. In fondo, non c'è onore tra i ladri, e la trama portante di GTA 5 non è riuscita a raggiungere i picchi emotivi di GTA 4.

Niko Bellic di GTA 4 è un personaggio più riflessivo e complesso, sostenuto da una storia molto più cupa e realistica. È l'unico protagonista, certo, ma le sue relazioni risultavano di conseguenza più solide. La sua lealtà verso il cugino e la sua bussola morale, sorprendentemente ferma, hanno davvero superato la prova del tempo. Lucia e Jason sono amanti, e credo che ci sia un potenziale molto maggiore per una reale profondità dei personaggi fin dall'inizio rispetto a Franklin, Michael e Trevor.

Dovremo aspettare e vedere come interagiranno questi due protagonisti, come funzionerà lo scambio tra loro e dove si troveranno entrambi alla fine della storia. Rockstar dovrà rievocare il dramma sporco di GTA 4 per mantenere alto il mio interesse, specialmente nel delineare le dinamiche tra i protagonisti e le persone a loro più vicine.

Naturalmente, non abbiamo ancora visto molto di Grand Theft Auto 6, nonostante anni di teaser e trailer. È del tutto possibile che GTA 6 prenda una direzione completamente diversa dai suoi predecessori. Potrebbe offrire il mondo più dettagliato e vivo mai visto nel gaming, e le sue auto potrebbero tracciare una nuova strada nel modo in cui vengono simulate fisica e manovrabilità.

Rockstar, come sempre, è un enigma e raramente fa esattamente ciò che tutti ci aspettiamo. Tuttavia, spero che il prodotto finito abbia un po' del peso, dell'atmosfera malinconica e dello smog di GTA 4. Sceglierei questo approccio tutta la vita, piuttosto che il glamour e il "realismo" di GTA 5.

Bene, ora vado ad ascoltare Love Is a Long Road di Tom Petty per la centesima volta in questo inizio di 2026.