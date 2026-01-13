I robot del CES 2026 sono stati stravaganti, bizzarri e talvolta deludenti. Tranne uno

Ogni categoria tecnologica vive il suo momento di gloria e, per i robot, quel momento è stato il CES 2026. Decine di umanoidi (e un discreto numero di robot aspirapolvere a cui sono spuntate le gambe) hanno trasformato l'evento in una sorta di carnevale di stravaganze meccaniche.

Si sono visti robot pugili, giocatori di carte o di ping-pong, automi ballerini, macchine per piegare il bucato, bot specializzati nello smistamento di componenti e persino robot con indosso costumi elaborati. È stata un'esposizione straordinaria e sbalorditiva di ingegneria e addestramento basato sull'intelligenza artificiale.

Anche se i bot mi hanno battuto a Tris e mi hanno sfilato soldi virtuali a blackjack, li ho apprezzati tutti. Tuttavia, a essere onesti, la maggior parte di loro impallidiva di fronte a Boston Dynamics e alla prima dimostrazione pubblica del suo robot umanoide Atlas.

Per comprendere lo straordinario traguardo rappresentato da Atlas, credo sia necessario classificare e analizzare alcuni dei suoi concorrenti.

C'erano, ad esempio, diversi robot dotati di torso, testa e braccia, ma privi di gambe: erano fissi oppure si spostavano su basi rotanti.

Ho visto due validi esempi in CLOiD di LG e in Switchbot Onero H1, entrambi progettati per aiutare a smistare, gestire e piegare il bucato.

Per prima cosa, ho osservato il bot su ruote CLOiD salire sul palco della conferenza stampa di LG al CES: ha afferrato molto lentamente un asciugamano dalle mani di un dirigente per poi riporlo con cura in una lavatrice LG. L'unico motivo per cui la scena risultava d'impatto era che non avevo mai visto CLOiD fare tanto.

Successivamente, ho osservato l'Onero H1 tentare un compito simile. Ha afferrato un indumento giallo brillante da un divano, si è diretto verso la lavatrice, ha aperto lo sportello e vi ha riposto il capo all'interno. Poi, l'alto e pallido robot ha richiuso lo sportello.

Purtroppo, l'H1 non si è assicurato che l'indumento fosse completamente dentro il cestello e, quando ha provato a chiudere, non ci è riuscito. Cosa ancora peggiore, il robot non si è nemmeno accorto dell'errore né ha tentato di rimediare.

È chiaro che tra un automa che non "sente" un intoppo meccanico e la fluidità di Atlas c'è ancora un abisso. Ti serve la traduzione del resto del reportage o preferisci passare a un'altra delle novità del CES 2026?

Robot per giocare

In un altro momento, ho giocato a scacchi contro il Senserobot Chess Mini. È stato divertente, ma ho davvero bisogno di un robot che muova i pezzi quando posso giocare sul telefono con un'app contro il computer o contro chiunque nel mondo?

Persino il robot da ping-pong, relativamente abile, che ho visto era ancora attaccato a una gigantesca base inamovibile; ho capito immediatamente che non sarebbe mai stato all'altezza di un campione come Marty Supreme.

Camminare

I robot bipedi e dalle sembianze più realisticamente umane, d'altra parte, spaziavano da semplici routine di smistamento (palline rosse sui piatti rossi e blu su quelli blu) a veri e propri espedienti scenografici.

Ho visto fin troppi robot ballare come goffi papà di mezza età al matrimonio della figlia, e un numero bizzarro di automi che si divertivano a eseguire calci circolari in grande stile.

Engine AI ha mostrato alcuni impressionanti umanoidi in miniatura, capaci di fare capriole, ballare e mettersi in fila per fare a pugni tra loro. Stranamente, nessun robot ha mai messo a segno un colpo. Non erano certo dei Rocky Balboa fatti di metallo e ingranaggi.

A volte i robot cadevano o fallivano nei loro compiti. Ho giocato a Tris contro un robot di Fourier, che non sembrava in grado di posizionare i cubi di gomma negli spazi assegnati. A volte, ho istintivamente allungato la mano per sistemare correttamente un pezzo. Certo, mi ha battuto, ma lo ha fatto in modo pulito?

Ho stretto la mano a un robot Zeroth M1 che si trascinava goffamente, ma come molti altri, sembrava essere teleoperato. E poi c'era Tron di Limix Dynamic, un piccolo robot tarchiato vestito con un costume da dinosauro animatronico a grandezza naturale. Era quasi incredibile, ma anche inutile. L'umanoide Olli di Dynamic ha sfoggiato alcuni passi di danza fluidi, ma non ha dato alcun segno di poter fare molto senza che qualcuno tirasse i fili digitali dietro le quinte.

Non è chiaro da quanto tempo queste aziende stiano lavorando su questi robot, anche se credo sia evidente che l'addestramento di alcuni di essi sia stato accelerato, negli ultimi mesi, dall'intelligenza artificiale.

Anche l'Atlas di Boston Dynamics sta chiaramente beneficiando dell'IA generativa e di nuovi modelli supportati dalla piattaforma di NVIDIA (e presto da Gemini di Google), ma possiede un'anima robotica "esperta" rispetto a questi nuovi arrivati.

Ho visto per la prima volta Atlas dal vivo (o almeno una sua versione) più di dieci anni fa, durante una competizione di robotica della DARPA. Quei bot erano enormi, pesanti, goffi (un po' spaventosi) e faticavano a superare ostacoli o a eseguire compiti elementari come aprire una porta. Come mi ha ricordato un dirigente di Boston Dynamics la scorsa settimana al CES: "Non sapeva fare nulla".

L'Atlas completamente elettrico, specialmente il nuovo modello di produzione esposto al CES 2026, è una creatura del tutto diversa.

Nella dimostrazione a cui ho assistito, era disteso a terra in una posizione scomoda dalla quale io stesso farei fatica a rialzarmi. Atlas si è alzato senza alcuno sforzo (muovendo giunture e corpo in modi che nessun essere umano potrebbe mai replicare) e poi ha fatto un passo in avanti con disinvoltura. Ci sono stati saluti, balli e pose che mi hanno ricordato i culturisti durante una gara di posing. In altre demo, ha mostrato come sia in grado di svolgere lavori di fabbrica.

Nessuna delle abilità di Atlas sembrava un espediente o qualcosa costruito appositamente per l'occasione. Atlas possiede una migliore percezione dell'ambiente circostante e una maggiore padronanza delle proprie capacità rispetto alla maggior parte dei robot esposti al CES.

È inoltre progettato per le fabbriche, non per le case. La maggior parte dei robot umanoidi che potrebbero finire nelle abitazioni quest'anno non era presente alla fiera. Tesla Optimus è apparso brevemente, ma se n'è andato con Elon Musk. Il 1X Neo non c'era, così come il Figure 03 di Figure AI.

Anche se progettati per mercati diversi, Atlas è probabilmente la rappresentazione più autentica dello stato attuale della robotica umanoide. Di fatto, potrebbe essere il migliore di tutti. Non promette più di quanto possa offrire, come invece credo faranno sicuramente molti di questi robot domestici. Al contrario, è destinato a un impianto di produzione Hyundai (Hyundai è oggi un importante investitore di Boston Dynamics) nel 2028. Non esiste ancora una tabella di marcia per il mercato domestico ma, quando sarà pronto, scommetto che Atlas sarà il primo robot umanoide per la casa a non deludere le aspettative.