Dimenticate i robot, ecco le migliori innovazioni nel settore informatico al CES 2026

Il palcoscenico del CES è spesso un luogo frenetico e apparentemente privo di regole, dove e-bike e aspirapolveri convivono accanto a robot ballerini e innovazioni nel campo della bellezza. Sebbene la fiera cerchi di catalogare i vari espositori in aree specifiche, i confini restano spesso labili ed è facile smarrirsi per giorni tra i padiglioni del Las Vegas Convention Center o del Venetian Expo.

Nonostante le installazioni più spettacolari catturino la maggior parte dei titoli, il CES rimane fondamentalmente una fiera dell'elettronica di consumo. Certamente, la maggior parte dei visitatori resta affascinata dalle varie evoluzioni del cane robot di Boston Dynamics o dalle auto a guida autonoma, ma è ancora possibile scovare piccoli gioielli tecnologici nel settore informatico: dai visori VR e AR ai display olografici, fino a concept di design decisamente eccentrici.

Dopo aver esplorato per alcuni giorni i corridoi del CES, ecco i punti salienti dell'informatica per l'edizione 2026.

Asus ROG XREAL R1 AR

(Image credit: Future)

I visori AR ROG XREAL R1 avrebbero potuto facilmente passare inosservati nel mare di prodotti presentati da Asus al CES quest'anno, se non fosse che sono eccezionalmente validi e sono riusciti comunque a distinguersi.

Asus ha già lanciato in passato occhiali per la realtà aumentata, ma la nuova versione nata dalla collaborazione con XREAL include la ROG Control Dock, che permette di passare facilmente da un segnale all'altro direttamente sul visore.1 È quindi possibile alternare PC, console o dispositivi portatili con un "singolo clic", eliminando il fastidio di cavi ingombranti o accoppiamenti Bluetooth complessi.

Al di là della ROG Control Dock, gli occhiali R1 vantano la stessa qualità costruttiva premium tipica di XREAL, con display OLED Sony da 0,55 pollici, risoluzione 1920 x 1080, una luminosità di picco di 700 nit e un campo visivo di 57 gradi. Caratteristiche che, di fatto, rendono i ROG XREAL R1 una versione a marchio Asus dei visori XREAL One Pro.

OneXPlayer Sugar 1, console portatile

(Image credit: Future)

OneXPlayer si conferma una garanzia quando si tratta di esporre dispositivi portatili fuori dagli schemi, e quest'anno non ha fatto eccezione. La console OneXSugar Sugar 1 è un PC gaming handheld a doppio schermo che può essere convertito da una configurazione a display singolo a una doppia; inoltre, le impugnature del controller possono persino ruotare per offrire un'esperienza in stile Nintendo DS.1

Questo significa che la OneXSugar Sugar 1 potrebbe diventare la console di riferimento per l'emulazione del Nintendo DS, dato che i tradizionali dispositivi a schermo singolo spesso faticano a gestire il modo in cui i giochi DS sono stati progettati per sfruttare il doppio display durante il gameplay.

Naturalmente, le specifiche tecniche effettive della OneXSugar Sugar 1 lasciano a desiderare. Spinta da un processore Qualcomm Snapdragon G3 Gen 3, la console faticherà a far girare i titoli più moderni. La OneXSugar Sugar 1 esiste più come prova di concetto che come un vero dispositivo di largo consumo, nonostante sia effettivamente sul mercato. Ma il pregio della Sugar 1 non risiede nelle sue prestazioni, quanto in ciò che rappresenta.

Sono un sostenitore della continua evoluzione del mercato dei PC gaming portatili, perché rappresenta uno dei pochi aspetti genuinamente entusiasmanti del gaming moderno.

HyperX Clutch Tachi Leverless Xbox Arcade, controller gaming

(Image credit: Future)

I controller arcade stanno diventando più sofisticati che mai, e l'HyperX Clutch Tachi Leverless per Xbox e PC potrebbe essere il più eccessivo di tutti.

Non solo il nome del prodotto è più lungo del dovuto di almeno quattro aggettivi, ma il Clutch Tachi vanta anche switch TMR per input fulminei, tasti completamente rimappabili, illuminazione RGB personalizzabile, piedini regolabili e file open source per adattare il frontalino e i pulsanti allo stile del proprio cabinet preferito.

Wacom MovinkPad

(Image credit: Future)

Wacom rappresenta lo standard del settore per artisti digitali e illustratori, sebbene la maggior parte dei professionisti preferisca la linea di tavolette grafiche Cintiq rispetto alla gamma entry-level Wacom One. Nonostante l'azienda sia celebre per i suoi display interattivi, i tablet stanno diventando una soluzione sempre più popolare per l'arte digitale, ed è così che è nato il Wacom MovinkPad.

Si tratta di un tablet Android piccolo e leggero con il software studio personalizzato di Wacom preinstallato; tuttavia, essendo un dispositivo Android, è possibile caricare qualsiasi app di progettazione si preferisca.

Se è vero che l'iPad Pro di Apple continuerà probabilmente a dominare il mercato dei tablet per artisti ancora per un po', vedere un po' di concorrenza nel settore è sempre positivo. Inoltre, le penne Wacom restano tra le migliori opzioni sul mercato. E poi, chi non amerebbe una bella collaborazione a tema Evangelion?

Arkalink One

(Image credit: Future)

L'Arkalink One è un accessorio di espansione per i giochi di ruolo da tavolo in grado di migliorare l'esperienza di gioco grazie ad animazioni attivate dalla voce e opzioni di personalizzazione tramite app. È dotato di un frontalino magnetico intercambiabile, con la possibilità di stampare in 3D componenti personalizzati per adattarsi allo stile della propria avventura o del personaggio.

Che venga utilizzato per monitorare statistiche e slot incantesimo, come parte dello scenario sul tavolo o come oggetto di scena digitale, gli utilizzi per l'Arkalink One sono molteplici.1 Se abbinato al software Arca Studio per i riepiloghi e le registrazioni delle sessioni, diventa il tipo di accessorio per D&D capace di salvare la vita a quei gruppi che faticano a gestire i propri appuntamenti.

Hyper HyperDrive Next USB-4 V2 M.2 PCIe, enclosure

(Image credit: Future)

I case per unità PCIe sono difficili da rendere interessanti: in fondo, si tratta solo di scatole in cui inserire un'unità disco per lasciarla lavorare.

Ciò che rende affascinante il case HyperDrive Next USB-4 V2 sono le sue specifiche tecniche. Con una velocità di 80 Gbps, espansione PCIe modulare, protezione IP55 e Power Delivery da 25W, è uno dei migliori alloggiamenti per unità in termini di flessibilità, facilità d'uso e resistenza. Inoltre, può essere utilizzato per molto più dei semplici SSD: se necessario, l'HyperDrive permette di aggiungere un acceleratore IA M.2 al proprio laptop o desktop senza dover rinnovare l'intero processore.

Sharp Poketomo

(Image credit: Future)

I dispositivi di compagnia basati sull'IA sono stati i grandi protagonisti del CES di quest'anno. Per chi vive in appartamenti che non ammettono animali o ha uno stile di vita che ne rende difficile la gestione, il fascino di un compagno virtuale è innegabile. Tuttavia, molti degli altri robot IA sembrano dei Furby in versione Cyberpunk.

Lo Sharp Poketomo, invece, è un piccolo e adorabile compagno IA che non sembra destinato a popolare i miei incubi. Il robot esprime emozioni attraverso LED e suoni, ma il suo musetto grazioso e il corpo minuto di soli 12 cm lo rendono piacevole alla vista. È anche facile da trasportare, dispone di vestiti graziosi e vanta un'intera community online dedicata alla creazione di nuovi abiti per questi piccoli compagni virtuali: un approccio che trasmette un senso di genuinità e non risulta inquietante, cosa che non si può dire per la maggior parte degli altri robot IA in circolazione.

MSI Claw 8 AI+ Glacier Blue

(Image credit: Future)

Tecnicamente, il Claw 8 AI+ non è un nuovo prodotto. È apparso in varie fiere sin dal suo debutto dietro una teca al Computex 2024, ma per l'edizione di quest'anno MSI ha presentato una colorazione inedita per la sua console portatile Claw 8 AI+, già ampiamente lodata dalla critica.

Sebbene non sia solito dedicare spazio a prodotti meno recenti in una rassegna del CES, la verità è che sono stanco della solita tecnologia in nero, bianco e argento. Sono colori popolari, certo, ma anche noiosi. Per questo intendo sostenere la decisione di MSI di puntare su colori audaci per la linea Claw. Più hardware da gaming in blu, viola e verde neon, grazie.