Google Chrome interrompe gli aggiornamenti e il supporto a questi Mac: ecco tutto quello che c’è da sapere

Chrome 151 interromperà il supporto per macOS 12 Monterey.

Questo significa che alcuni modelli di Mac più datati non riceveranno più gli aggiornamenti del browser.

Le alternative sono passare a un browser differente o acquistare un nuovo Mac.

Con il passare del tempo, i gadget più moderni diventano obsoleti e Google ha annunciato che, dalla fine di luglio di quest'anno, interromperà il rilascio degli aggiornamenti per il browser Chrome sui Mac più datati.

Nello specifico, la versione 150 di Google Chrome sarà l'ultima a supportare macOS 12 Monterey, secondo quanto riportato da un aggiornamento (via Notebookcheck) sul sito Chrome Platform Status. Il lancio di Chrome 151 è "provvisoriamente pianificato" per martedì 28 luglio 2026.

In altre parole, se utilizzi un Mac che non può essere aggiornato a macOS 13 Ventura, da luglio in poi non riceverai più i fondamentali aggiornamenti di Chrome e le patch di sicurezza necessarie per la protezione del sistema. Sarà quindi necessario aggiornare il Mac o passare a un altro browser.

Per gli utenti interessati, Chrome non smetterà improvvisamente di funzionare con l'arrivo della versione 151 (attualmente siamo alla versione 143). Tuttavia, non verranno introdotte nuove funzionalità e, cosa ancora più rilevante, Google non fornirà più i critici aggiornamenti di sicurezza.

La storia recente di macOS

macOS 12 Monterey è stato rilasciato nell'ottobre 2021, seguito l'anno successivo da macOS 13 Ventura. Attualmente siamo arrivati a macOS 26 Tahoe per i Mac più recenti, lanciato da Apple per il grande pubblico nel settembre dello scorso anno.

Per verificare la versione installata sul proprio Mac, è sufficiente cliccare sull'icona Apple in alto a sinistra e selezionare Informazioni su questo Mac. Se non è possibile effettuare l'aggiornamento a versioni successive a macOS 12, significa che si sta utilizzando un laptop o un desktop Apple piuttosto datato, basato su chipset Intel.

È possibile installare macOS 13 Ventura su iMac e iMac Pro dal 2017 in poi, Mac mini dal 2018 in poi, Mac Pro dal 2019 in poi, MacBook e MacBook Pro dal 2017 in poi e MacBook Air dal 2018 in poi.

Sebbene Safari non riceva aggiornamenti su macOS 12 dal luglio 2024, le versioni più recenti di Firefox e Microsoft Edge supportano ancora pienamente il vecchio sistema operativo. Tuttavia, se non si intende rinunciare a Chrome, potrebbe essere giunto il momento di investire in un nuovo Mac.