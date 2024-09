I nuovi Mac con chip M4 sono già in circolazione, lancio previsto a ottobre

Chi è ansioso di vedere i nuovi Mac con chip M4 vorrà senza dubbio aggiornarsi sulle ultime indiscrezioni relative a questi dispositivi in arrivo, il cui lancio è previsto per ottobre.

Mark Gurman ha fornito un aggiornamento nella sua ultima newsletter Power On (per Bloomberg), notando che l'evento di lancio che introdurrà i nuovi Mac con processore M4 è previsto nelle "prossime settimane" e che continua a seguire esattamente la stessa tabella di marcia presentata dal leaker nell'aprile 2024.

In questa fuga di notizie otteniamo alcuni dettagli più precisi sui presunti Mac, anche se in gran parte si tratta di ripercorrere vecchie strade.

Per riassumere un po', ci aspettiamo nuovi modelli di MacBook Pro, un nuovo iMac e un Mac mini rinnovato, tutti dotati del chip M4.

Gurman sottolinea qualche dettaglio in più e ci dice che è in arrivo un MacBook Pro 14 pollici entry-level (nome in codice J604) con il chip M4 vanilla. A questo si affiancheranno modelli di MacBook Pro da 14 e 16 pollici di fascia più alta (rispettivamente J614 e J616) con opzioni M4 Pro e M4 Max.

Poi c'è il nuovo iMac (J623) con M4 vanilla, e un Mac mini rinnovato e più compatto (J773) che offrirà versioni M4 vanilla e M4 Pro.

Gurman ritiene che la maggior parte di questi modelli di Mac sia già in spedizione, quindi Apple ha già tutto pronto, ma aspetterà che tutti i Mac M4 previsti siano pronti prima di lanciare questo nuovo gruppo di computer (ovviamente).

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Ci si aspetta che l'evento di lancio sia fortemente incentrato sulle capacità di intelligenza artificiale dei chip M4 e sull'arrivo dell'Apple Intelligence sui desktop (è probabile che, secondo Gurman, oltre ai Mac vengano svelati anche modelli di iPad di fascia bassa).

(Image credit: Future)

Tempi stretti

È bello sapere che i piani di Apple per i Mac M4 sono ancora in linea (e a quanto pare lo sono stati nel corso di quest'anno) e che questi lanci faranno debuttare alcune nuovi prodotti interessanti.

Ci incuriosisce la prospettiva del più piccolo Mac che Apple abbia mai realizzato, sotto forma di un Mac mini M4, ma, cosa ancora più eccitante, abbiamo anche sentito che Apple potrebbe dotare tutti i nuovi Mac M4 di almeno 16 GB di RAM come base. Questa indiscrezione sulla RAM è sostenuta in qualche misura dal fatto che Apple sta puntando al campo dell'intelligenza artificiale, con le funzioni di quest'ultima che necessitano di più memoria.

Come sempre, non ci resta che attendere, visto che ci resta poco più di un mese di attesa.

Via MacRumors