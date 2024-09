Suno lancia Covers: l'AI che ti permette di reinventare le tue canzoni preferite

Suno non si limita più a produrre canzoni create dall'intelligenza artificiale, ma è anche in grado di trasformarle in nuovi stili. L'azienda ha rilasciato una nuova funzione chiamata Covers che reinterpreta le canzoni in nuovi generi, quasi come un filtro fotografico o la richiesta a ChatGPT di imitare lo stile di un autore, ma per l'audio. Attualmente in versione beta, la funzione trasforma gli input audio, che si tratti di voi che cantate sotto la doccia o di brani prodotti, in forme musicali multiple, mantenendo la melodia originale.

L'idea è quella di mantenere l'essenza del brano originale, ma con una nuova interpretazione stilistica. Per creare una cover, è possibile selezionare un brano dalla propria libreria e scegliere l'opzione "Cover Song" dal menu. L'IA elaborerà il brano nello stile selezionato.

Un'aggiunta divertente è che si può rielaborare una canzone esistente e aggiungere un testo che si adatti al nuovo genere a un brano senza voce. Anche se l'intelligenza artificiale genera automaticamente testi che si adattano al nuovo stile, Suno dice che è meglio se si modificano i testi per assicurarsi che abbiano un senso. È possibile ascoltare un po' di come funziona nel video qui sotto e in questa playlist.

"Sappiamo che la musica è personale e Covers vi offre gli strumenti per esplorare ancora più modi per entrare in contatto con la vostra musica", ha spiegato Suno in un post sul blog. "Sia che stiate sperimentando remix che attraversano i generi, aggiungendo voci a uno strumento o semplicemente curiosi di sapere come potrebbe suonare il vostro brano in un contesto diverso, Covers vi apre un mondo di possibilità".

Turning acoustic sessions into country hits with Covers 🤠 @MichaelCarychao What have you covered so far? 👇 pic.twitter.com/ynVvbBj3reSeptember 16, 2024

Reimagine the music you love with Covers! Covers can transform anything, from a simple voice recording to a fully-produced track, into an entirely new style all while preserving the original melody that’s uniquely yours. Our newest feature, now available in early-access beta,… pic.twitter.com/B8JzBReJreSeptember 12, 2024

Idee sonore

La funzione Covers di Suno arriva in un momento in cui l'intelligenza artificiale viene sempre più utilizzata per democratizzare i processi creativi. Gli strumenti di intelligenza artificiale stanno diventando sempre più sofisticati e consentono agli utenti di interagire con mezzi creativi come la musica, l'arte e la scrittura in modi nuovi e innovativi. Per i musicisti e i produttori, Covers potrebbe essere un modo per provare diversi arrangiamenti e stili per il loro lavoro o per mostrare come le loro canzoni potrebbero suonare in generi diversi senza doverle ricreare manualmente.

La funzione Covers si inserisce nel quadro delle continue aggiunte di nuove funzionalità e accessi da parte di Suno. Suno ha stretto un accordo con Microsoft per offrire un plugin per lo strumento text-to-music di Suno per Microsoft Copilot da quasi un anno e recentemente ha rilasciato un'app per dispositivi mobili, nonostante alcune nubi legali all'orizzonte. L'azienda e altri generatori di musica AI come Udio stanno attualmente affrontando cause legali da parte delle principali etichette musicali per violazione del copyright. Ci sono anche questioni più ampie che riguardano la legalità dell'uso di musica esistente come dati di addestramento per i modelli di intelligenza artificiale.

La funzione Covers è disponibile per gli abbonati a Suno Pro e Suno Premier. Questi abbonati hanno a disposizione 200 generazioni di cover gratuite per iniziare a sperimentare lo strumento, dopodiché ogni nuova generazione di cover costa dieci crediti, proprio come il costo della creazione di un'intera nuova canzone.