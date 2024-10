Windows 11 24H2: i problemi non si fermano, nuovi crash su schede madri Intel

Il recente aggiornamento Windows 11 24H2 ha portato a problemi significativi per gli utenti con schede madri Intel Z890, causando blocchi e riavvii costanti. Questo inconveniente ha costretto molti a modificare le impostazioni del BIOS per risolvere la situazione.

Secondo un post di El Chapuzas Informatico, il problema sembrerebbe derivare da un conflitto tra le GPU dedicate e quelle integrate, e non è limitato a un singolo modello di scheda madre. Diversi marchi, tra cui MSI e Gigabyte, sono stati segnalati come colpiti. Al momento, non è chiaro se la responsabilità ricada interamente su Microsoft o se anche Intel giochi un ruolo.

Per affrontare il problema, gli utenti devono accedere al BIOS e disabilitare la grafica integrata prima di procedere con eventuali aggiornamenti del BIOS. Anche se non sembrano esserci danni irreparabili alle schede, è evidente che Microsoft deve rilasciare una patch al più presto per prevenire ulteriori complicazioni.

(Image credit: El Chapuzas Informatico)

L'aggiornamento da incubo 24H2 continua per Microsoft

L'aggiornamento 24H2 di Windows si sta rivelando problematico per molti utenti, con segnalazioni di BSOD (Blue Screen of Death) casuali, in particolare per chi utilizza SSD Western Digital. Questo problema si aggiunge a una serie di inconvenienti, tra cui il recente caos con le schede madri Intel Z890. Gli utenti sono frustrati, soprattutto perché gli aggiornamenti di Windows vengono spesso installati automaticamente durante il riavvio o lo spegnimento, creando ulteriori disagi.

Sebbene al momento non sembri che l'aggiornamento possa causare danni irreversibili alle schede, l'incertezza su quali altri problemi possano derivare da questa versione di Windows è preoccupante. Molti utenti hanno configurazioni specifiche e i numerosi bug legati all'hardware nel 24H2 potrebbero portare a problematiche multiple, rendendo difficile una risoluzione autonoma.

Fortunatamente, i produttori di schede madri stanno già rilasciando aggiornamenti urgenti del BIOS per mitigare i problemi. Rimane ora la speranza che Microsoft intervenga rapidamente per risolvere i bug persistenti, consentendo agli utenti di sfruttare appieno i miglioramenti introdotti da Windows 11 24H2.