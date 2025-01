Aggiornamento Windows 10 in loop: il problema che sta esasperando gli utenti

Avete mai riscontrato un aggiornamento di Windows 10 (o Windows 11) che si rifiuta di installarsi? È un problema abbastanza comune, ma ora sembra emergere una nuova stranezza: una patch che si reinstalla ripetutamente, anche se è già stata applicata con successo in passato.

Questo è esattamente ciò che sta succedendo con Windows 10 e la patch KB5048239, come riportato da Neowin.

Facciamo un po’ di chiarezza: la KB5048239 è stata rilasciata nel novembre 2024 per le versioni 21H2 e 22H2 di Windows 10, come soluzione a problemi legati a WinRE (Windows Recovery Environment), un componente che non è certo nuovo a inconvenienti. Tuttavia, molti utenti non sono riusciti a installare la patch a causa di uno spazio insufficiente nella partizione di ripristino di Windows, che richiede almeno 250 MB liberi.

Microsoft ha fornito indicazioni per risolvere il problema e ha cercato di sistemare il malfunzionamento, ma ora la patch sembra ricomparire, tentando di reinstallarsi ripetutamente. E non solo una volta, ma più e più volte, anche se risulta già applicata.

Dean Wortmier ha raccontato la sua esperienza sul forum di supporto di Microsoft, Answer's.com: "Questo particolare aggiornamento si è installato con successo nel novembre 2024 e oggi sta cercando di reinstallarsi ancora e ancora... ogni volta con successo". Brian Lofthouse ha condiviso una frustrazione simile: "Stamattina ho controllato gli aggiornamenti e il KB5048239 era in attesa di essere installato di nuovo! L'ho fatto, ha cambiato la data di installazione, ma continua a tornare. È una giostra infinita. Sto per avere un'emicrania!"

Questi thread hanno attirato centinaia di utenti, con 353 persone che hanno cliccato sul pulsante "ho la stessa domanda", suggerendo che il problema è più diffuso di quanto si pensi. Per molti utenti di Windows 10, questa patch sembra essere diventata un enigma frustrante e senza fine.

(Image credit: Marjan Apostolovic / Shutterstock)

C'è una via d'uscita da questo pasticcio?

Per quanto riguarda la soluzione al problema del "piccolo aggiornamento che non si arrende", la realtà è che non sembra essercene una al momento. Anche tentativi come rimuovere manualmente la versione precedente della patch KB5048239 per far spazio a quella più recente del 2025 non sembrano fare alcuna differenza. L’aggiornamento continua a installarsi ripetutamente, anche in configurazioni di sistema dove la partizione di WinRE è conforme ai requisiti di spazio.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Ma quanto è grave il problema? Fortunatamente, non sembra che questa ripetizione abbia un impatto negativo diretto sul sistema. Tuttavia, è senza dubbio fastidioso vedere lo stesso aggiornamento scaricato e applicato più volte. Per utenti meno esperti, questa situazione potrebbe sembrare sintomatica di un bug più serio, o addirittura di un’infezione da virus, portandoli a perdere tempo cercando soluzioni inesistenti.

Ciò che peggiora la situazione è l'assenza di comunicazioni ufficiali da parte di Microsoft. Per ora, tutto ciò che gli utenti possono fare è accettare il problema o, come misura temporanea, sospendere gli aggiornamenti di Windows 10 per il periodo massimo consentito. Questa opzione, però, ha il rovescio della medaglia di bloccare anche gli aggiornamenti di sicurezza, cosa che potrebbe rappresentare un rischio maggiore.

Ho contattato Microsoft per un commento e aggiornerò questa analisi non appena ci saranno novità. Nel frattempo, agli utenti non resta che avere pazienza e sperare che l'azienda affronti presto questo inconveniente, dato che colpisce un numero considerevole di persone.