Come trasformare Windows 11 usando PowerToys

Forse non hai mai sentito parlare di PowerToys, o forse ne hai letto su TechRadar chiedendoti se potesse davvero esserti utile. Magari ne hai una vaga familiarità, ma sapendo che è una suite pensata per i cosiddetti "power-user", hai preferito tenerti alla larga, temendo fosse qualcosa di troppo complicato o eccessivamente tecnico.

Cominciamo col fare chiarezza su questi punti. PowerToys è una raccolta di utility sviluppata direttamente da Microsoft: un pacchetto aggiuntivo ufficiale per Windows 11 (e Windows 10) che introduce nel sistema ogni tipo di funzionalità extra.

Sebbene sia vero che PowerToys si rivolga agli utenti esperti e che alcune funzioni possano sembrare "intense", non è affatto una prerogativa esclusiva dei fanatici del PC che passano le giornate a smanettare nel BIOS.

Al contrario, esistono strumenti all'interno di PowerToys perfetti per l'utente comune — anche per chi ha "paura" del BIOS — capaci di fare una reale differenza nell'uso quotidiano del computer. Non avendolo mai usato prima, ho deciso di fare il grande passo e ho selezionato le utility migliori: quelle facili da usare che aggiungono funzioni potenti a Windows senza complicarti la vita.

Sono certo che questi strumenti rimarranno sui miei PC Windows 11 e 10 per rendermi la vita più semplice nel 2026 in mille modi diversi — e non c'è motivo per cui tu non possa trarne lo stesso vantaggio. Ecco come iniziare e quali strumenti ti consiglio caldamente dopo averli testati.

I miei "PowerToys" preferiti per tutti

Ecco una selezione delle utility che ho trovato più immediate e utili:

Always on Top: Ti permette di bloccare qualsiasi finestra sopra le altre con una semplice scorciatoia da tastiera. Perfetto se devi copiare dati da un PDF a Excel o se vuoi guardare un video in un angolo mentre lavori.

Text Extractor: È come avere la magia a portata di mano. Ti permette di selezionare del testo ovunque sullo schermo (anche dentro un'immagine o un video dove normalmente non potresti copiarlo) e lo trasforma istantaneamente in testo modificabile negli appunti.

Image Resizer: Basta cliccare con il tasto destro su una o più immagini per ridimensionarle all'istante secondo formati predefiniti. Niente più aperture di software di editing solo per rimpicciolire una foto da inviare via email.

PowerToys Awake: Un piccolo interruttore nella barra delle applicazioni che impedisce al computer di andare in sospensione senza dover cambiare ogni volta le impostazioni di risparmio energetico.

Come iniziare

Installare PowerToys è semplicissimo: puoi scaricarlo direttamente dal Microsoft Store cercando "Microsoft PowerToys" oppure tramite GitHub. Una volta installato, apparirà un'icona nella barra delle applicazioni da cui potrai attivare o disattivare i singoli moduli a tuo piacimento.

Ti piacerebbe che approfondissi il funzionamento di una di queste utility o che ti spiegassi come configurare le scorciatoie da tastiera?

Innanzitutto: installa PowerToys

(Image credit: Microsoft)

PowerToys è una suite di strumenti Microsoft compatibile con Windows 10 (versione 2004 – aggiornamento di maggio 2020 – o successive) e Windows 11. È possibile scaricare l'installer dal Microsoft Store oppure da GitHub. Il mio consiglio per la maggior parte degli utenti è di restare sul semplice e utilizzare il Microsoft Store: in questo modo riceverete gli aggiornamenti automatici (grazie alla versione UWP, Universal Windows Platform).

GitHub offre un'installazione tradizionale (Win32 anziché UWP); se vi sentite sicuri delle vostre competenze tecniche potete procedere da lì, ma assicuratevi di scegliere la versione corretta per il vostro PC. Vi servirà l'installazione "per utente", di tipo x64 per un PC tradizionale con processore AMD o Intel, oppure l'installer Arm64 per un laptop con chip Arm, come il Qualcomm Snapdragon X.

Una volta scaricato l'installer, cliccateci due volte per avviare la procedura (che comporterà un ulteriore download) e seguite le istruzioni: in genere non dovrete fare altro che attendere. Al termine, apparirà un pannello di benvenuto insieme alla Home page di PowerToys.

Potete leggere le informazioni di benvenuto, che introducono i vari strumenti — i "PowerToys" veri e propri — con tanto di brevi video dimostrativi. Un dettaglio importante: nella scheda "Generale" della finestra di benvenuto, PowerToys potrebbe segnalare dei conflitti tra scorciatoie. Cliccate sul pulsante dedicato per vederli: se riguardano un'utility che intendete usare, potreste dover ridefinire la combinazione di tasti cliccando sull'icona della penna.

Fatto questo, andate sul pannello Home: sulla destra troverete l'elenco di tutte le utility. Cliccando su ognuna vedrete i dettagli, le opzioni extra (ad esempio, Image Resizer permette di impostare dimensioni predefinite personalizzate) e la scorciatoia da tastiera per attivarla. Non preoccupatevi troppo delle opzioni, che per alcuni strumenti possono essere complesse: se non siete sicuri, saltatele e lasciate tutto ai valori predefiniti.

Se l'interruttore accanto a una funzione è attivo, l'utility è pronta all'uso in background; se è spento, la funzione è dormiente. Di default, ci sono sette strumenti già attivati (nella versione 0.96.1 disponibile al momento della scrittura).

Ogni strumento attivo consuma una piccola parte delle risorse di sistema, quindi non conviene attivarli tutti. Molti sono pensati esclusivamente per sviluppatori o utenti avanzati e non vi serviranno mai; tenerli accesi sarebbe solo uno spreco di RAM e CPU. Tuttavia, come dicevo, alcune di queste utility sono utilissime per l'utente comune, ed è su queste che ci concentreremo.

Il mio consiglio è di approcciare PowerToys così: per prima cosa, spegnete tutti gli strumenti attivi di default. Poi, abilitate solo quelli che vi segnalo qui sotto, che sono — a mio parere — le funzioni più agili e utili per migliorare l'esperienza su Windows per chiunque. Se una funzione specifica non vi convince, sentitevi liberi di non usarla.

Inizierò con i consigli fondamentali, per poi concludere con una sezione su strumenti più di nicchia che potrebbero interessarvi a seconda delle vostre esigenze specifiche. Cominciamo con...

Quale tra queste funzioni ti incuriosisce di più? Posso spiegarti come configurarla al meglio.

1. PowerToys Run

(Image credit: Microsoft)

Se dovessi scegliere un solo strumento di PowerToys, quello sarebbe senza dubbio Run. Si tratta di un lanciatore rapido che funge, a tutti gli effetti, da sostituto potenziato della funzione di ricerca di Windows.

Richiamando Run con la combinazione di tasti Alt + Barra spaziatrice, apparirà un pannello in cui digitare ciò che cerchi. È un sistema molto più performante e raffinato rispetto alla ricerca standard di Windows 11 (o 10) e ti permette di trovare file e app sul tuo PC in un istante.

Nota bene: se vuoi limitare la ricerca ai soli file presenti sul tuo computer, devi inserire un punto di domanda ? prima del termine da cercare. Ad esempio, per trovare tutti i file nel tuo disco che contengono la parola "TechRadar", dovrai digitare:

? TechRadar

Puoi anche limitarti a digitare la parola senza il punto di domanda, ma in quel caso otterrai anche altri risultati non legati ai file, come applicazioni e impostazioni.

Il vero punto di forza di Run è che funziona meglio della ricerca predefinita di Windows in termini di precisione, oltre a essere più pulito e veloce. Infatti, per chi utilizza PC un po' datati dove Windows può impiegare del tempo anche solo per caricare il menu Start, premere Alt + Barra spaziatrice farà apparire il pannello di Run molto più rapidamente, permettendoti di avviare l'app che cerchi in un lampo.

Tieni presente che, come segnalato da Microsoft all'interno di PowerToys, Run è in fase di aggiornamento verso Command Palette, un'altra utility che potrebbe col tempo sostituirlo. Per il momento, però, ti consiglio di restare su Run per avere una funzione di ricerca super leggera: Command Palette è ancora un "lavoro in corso" e presenta una complessità di cui potresti non avere bisogno.

2. Peek

Questo è semplicissimo: premi la barra spaziatrice con un file selezionato e otterrai un'anteprima rapida senza doverlo aprire.

Ad esempio, seleziona una foto, premi spazio e apparirà immediatamente una finestra di anteprima con l'immagine, senza dover aspettare che venga caricata dall'app di editing fotografico. Molto comodo.

3. Keyboard Manager

(Image credit: Microsoft)

Questa funzione ti permette di rimappare facilmente un tasto affinché si comporti come un altro (o per attivare una combinazione di tasti).

Supponiamo che tu abbia una tastiera compatta priva del tasto Stamp (Print Screen), rimosso per risparmiare spazio; per catturare uno screenshot, saresti costretto a usare una combinazione con il tasto funzione che è difficile da ricordare e poco pratica. Quello che puoi fare, invece, è rimappare un tasto che non usi mai affinché funga da tasto Stamp.

Per farlo, avvia Keyboard Manager in PowerToys, vai su "Rimappa un tasto" e clicca sul pulsante "Seleziona". A questo punto, premi il tasto che vuoi ridefinire per gli screenshot — ad esempio il tasto dell'accento grave (sotto Esc), che molti usano raramente — poi, nel menu a discesa sotto "Tasto/scorciatoia di invio", seleziona Print Screen. D'ora in poi, ogni volta che premerai quel tasto, otterrai uno screenshot.

Se vuoi rimappare un altro tasto, ti basta cliccare sul pulsante "Aggiungi rimappatura tasto" e definire una seconda scelta, e così via. Per eliminare una rimappatura che non ti serve più, clicca sull'icona del cestino a destra.

4. Image Resizer

Questa è un'utile aggiunta al menu contestuale (quello che appare con il tasto destro) di Esplora file all'interno delle cartelle di Windows 11.

Con questa funzione attiva, quando clicchi con il tasto destro su un qualsiasi file d'immagine, vedrai l'opzione "Ridimensiona con Image Resizer": selezionala, scegli tra le dimensioni predefinite e voilà, avrai istantaneamente un file d'immagine più grande (o più compatto). Può farti risparmiare molto tempo, poiché evita di dover armeggiare con un editor di immagini (o di doverne attendere il caricamento).

5. Light Switch

(Image credit: Microsoft)

Attiva Light Switch in PowerToys per utilizzare la funzione Mode, che ti permette di impostare un timer per la modalità scura di Windows. Scegli "Ore fisse" per stabilire l'orario in cui desideri che la modalità scura si attivi e disattivi automaticamente, così da non doverlo fare manualmente ogni volta.

In alternativa, puoi scegliere "Dal tramonto all'alba" e specificare la tua posizione per fare in modo che il PC attivi automaticamente la modalità scura all'arrivo della sera, quando è più necessaria (c'è anche un timer di scostamento per regolare leggermente l'orario in base alle tue preferenze personali).

Si tratta di una funzione molto utile già presente su macOS che, purtroppo, manca in Windows 11; onestamente, non capisco perché non sia una caratteristica predefinita del sistema operativo Microsoft. In ogni caso, puoi ottenerne i vantaggi utilizzando PowerToys.

6. Text Extractor (per utenti Windows 10)

Gli utenti di Windows 11 non avranno bisogno di questa funzione, poiché la stessa funzionalità è già presente nello Strumento di cattura (come ti informerà lo stesso PowerToys se stai utilizzando l'ultimo sistema operativo Microsoft). Tuttavia, se utilizzi Windows 10, lo Strumento di cattura non dispone dell'estrazione del testo.

È una funzione potente che permette di prelevare testo da qualsiasi punto dello schermo (ad esempio dall'interno delle immagini). Per usare Text Extractor, premi contemporaneamente i tasti Windows + Shift + T: apparirà un mirino che potrai utilizzare per tracciare un riquadro attorno al testo che vuoi copiare negli appunti. Potrai poi incollarlo in un documento o ovunque ti serva.

Altre utility di PowerToys con cui potresti voler sperimentare

(Image credit: Microsoft)

Se desideri approfondire ulteriormente la suite di utility Microsoft, oltre ai punti salienti già evidenziati, potresti voler provare i seguenti PowerToys.

File Locksmith è una piccola aggiunta che può rivelarsi molto utile. Ti è mai capitato di provare a eliminare (o spostare) un file in Windows e ricevere un messaggio che dice che è impossibile procedere perché il file è in uso da un programma non specificato? L'opzione "Sblocca con File Locksmith" nel menu del tasto destro ti dirà quale processo lo sta utilizzando, permettendoti di terminarlo (o terminare più processi contemporaneamente) per completare l'operazione sul file.

Trova il mio mouse (una delle diverse utility per il mouse) ti consente di rintracciare il cursore nel caso lo perdessi di vista (succede, fidati, se non ti è mai capitato). Attivando "Abilita Trova il mio mouse", puoi scuotere il mouse per evidenziare il cursore, oppure premere due volte il tasto Control (sinistro); questo metodo da tastiera può essere ridefinito.

Sempre a proposito di questa periferica, c'è Mouse Without Borders, che ti permette di usare il mouse (e la tastiera) su più PC diversi (dopo averli collegati tramite una chiave di sicurezza in PowerToys). È una funzione un po' più complessa, ma è una soluzione intelligente se ne hai la necessità.

Un'ultima raccomandazione è FancyZones, uno strumento che alcuni utenti Windows considerano indispensabile per il multitasking, in quanto permette di creare layout personalizzati in cui "agganciare" facilmente le finestre delle app. Questo sistema va oltre i semplici Snap Layouts di sistema e offre una profondità e una personalizzazione enormi. Non è adatto a tutti e, come Mouse Without Borders, rappresenta una proposta più di nicchia.

Sentiti libero di esplorare autonomamente gli altri strumenti di PowerToys, ma tieni presente che molti sono orientati a casi d'uso più complessi e sono realmente progettati per gli utenti esperti.