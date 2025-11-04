Microsoft porta Copilot direttamente sulla barra delle applicazioni di Windows 11: l'IA è opzionale

• L'ultima anteprima di Windows 11 ha una funzione Chiedi a Copilot

• Questo sostituisce efficacemente la casella di ricerca sulla barra delle applicazioni

• Raggiunge sostanzialmente la stessa funzione, ma potenziata dall'IA – sebbene la funzione di ricerca esistente sia ancora disponibile

Windows 11 ha una nuova versione anteprima e questa porta con sé un grande cambiamento con Copilot, introducendo un'incarnazione più completa dell'IA nella barra delle applicazioni – se lo desideri. Nel post del blog che introduce la build 26220.7051 nei canali Beta e Dev, Microsoft ha annunciato la possibilità di avere una nuova funzione 'Chiedi a Copilot' nella barra delle applicazioni.

L'azienda ha già rivelato questa funzionalità come parte della sua spinta più ampia per rafforzare le funzioni AI in Windows 11 – e questo è al di fuori dei PC Copilot+, inoltre – e l'idea è che Chiedi a Copilot sostituisca la tradizionale casella di ricerca di Windows.

Digiti comunque in quella casella della barra delle applicazioni, esattamente come con la ricerca attuale, tranne che questa volta è Copilot a guidare le risposte – e potrebbe visualizzare file rilevanti, app sul tuo PC, o possibili query che potresti voler porre all'IA (che verrà avviata nell'app Copilot, come ci si aspetterebbe). Puoi anche fare clic per passare a una ricerca classica di Windows 11 (che farà apparire il menu Start per eseguire quella query, nello stesso modo in cui la casella di ricerca della barra delle applicazioni funziona ora – tranne che con un clic in più).

Inoltre, la casella Chiedi a Copilot ha icone per l'accesso con un clic sia a Copilot Vision che ai comandi vocali per l'IA.

Vale anche la pena notare che altrove in questa nuova build di anteprima, c'è una smart introduzione di una funzione audio per guardare film con un amico sullo stesso laptop – condivisione audio tramite cuffie wireless (con alcuni inconvenienti, purtroppo).

Analisi: Microsoft sottolinea che Copilot non è invadente

(Image credit: Microsoft)

L'idea è che Copilot sostituisca in qualche modo la casella di ricerca di Windows 11, tranne per il fatto che la funzionalità precedente è ancora presente - è solo nascosta un clic più lontano dal desktop (nel menu Start, come menzionato). Per coloro che temono la prospettiva di avere Chiedi a Copilot nella barra delle applicazioni, la buona notizia è che questa è una funzione opt-in, quindi se non la desideri, non la otterrai.

Microsoft chiarisce che la casella Chiedi a Copilot è disattivata per impostazione predefinita, quindi devi attivamente accedere alle Impostazioni e abilitarla per ottenere questa esperienza (in Impostazioni > Personalizzazione > Barra delle applicazioni > Chiedi a Copilot). E ricorda inoltre che è solo in fase di test per ora, quindi non vedrai questo a meno che tu non stia eseguendo detta versione di anteprima di Windows 11.

Inoltre, Microsoft sottolinea - come ha fatto quando questa funzione è stata rivelata per la prima volta - che Chiedi a Copilot non utilizza nulla se non ciò a cui Windows Search accede già. In altre parole, non c'è alcun cambiamento nella privacy dei contenuti del tuo PC, o l'IA che ficca il naso nei tuoi file o nei dati personali come alcuni dei più paranoici potrebbero immaginare.

Microsoft ci informa: "Chiedi a Copilot utilizza le API Windows esistenti per restituire app, file e impostazioni - proprio come Windows Search - e non concede a Copilot l'accesso ai tuoi contenuti personali."

Quindi, anche se attivato, questo non è diverso dalla ricerca di Windows 11 nella sua portata e supervisione. Tuttavia, ovviamente promuove l'app Copilot in termini di questo richiamato per probabilmente un bel po' di query effettuate tramite la casella. (E anche le icone Copilot Vision e Voice spingeranno ulteriormente l'uso di quelle capacità – non che ci sia necessariamente nulla di sbagliato in questo, in quanto sono trucchi ordinati, sebbene Vision sia accompagnato da alcuni avvertimenti sulla privacy).

Sebbene Chiedi a Copilot rimanga puramente opt-in per ora, non è difficile immaginare che in futuro, questo diventerà un elemento centrale e obbligatorio della barra delle applicazioni – infatti, probabilmente una parte chiave dell'intera interfaccia Windows di prossima generazione insieme all'app Copilot (se Microsoft avrà la sua strada, comunque - e magari anche Mico).

