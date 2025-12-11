Microsoft capisce finalmente la minaccia di SteamOS, ma forse è tardi per rendere Windows 11 gamer friendly

Sono un gamer su PC da oltre 30 anni e in questo periodo i sistemi operativi di Microsoft (prima MS-DOS, poi le varie sfumature di Windows) sono stati essenzialmente la scelta predefinita quando si assemblava o si acquistava un PC da gaming. A causa della "popolarità" di Windows su PC, rispetto ad alternative come Linux, qualsiasi sviluppatore di giochi che volesse raggiungere il pubblico più vasto possibile dava la priorità a Windows come piattaforma. Questo ha avuto un effetto a catena, il che significava che se si desiderava la più ampia libreria di giochi possibile, si doveva avere Windows installato.

Questo stato di cose è continuato per anni, ma un problema stava montando. Il motivo per cui ho usato le virgolette parlando della "popolarità" di Windows (ecco, l'ho fatto di nuovo) è perché, nonostante sia il sistema operativo più diffuso, nessuno ama, e nemmeno apprezza, Windows. Se qualcuno afferma di farlo, o lavora per Microsoft o è un mostro (forse entrambi), e l'opzione più sicura è scappare. Se affermano specificamente di amare Windows 8, beh, mi dispiace: è già troppo tardi.

Così, i gamer su PC hanno dovuto tollerare di avere una qualche versione di Windows installata sulle loro rig da gioco, mentre Microsoft sembra essersi adagiata.

Questa compiacenza, nel migliore dei casi, ha significato che Microsoft sembrava dimenticarsi del gaming su PC del tutto, lasciandoci con un sistema operativo bloated (gonfio) che almeno ci permetteva di giocare con interruzioni e crash minimi; o, nei casi peggiori, Microsoft ha usato la sua posizione di leader di mercato per introdurre funzionalità fastidiose, a volte anti-consumatore, che nessun gamer aveva mai richiesto (coloro che ricordano gli orrori di Games for Windows – Live possono testimoniarlo).

Alcuni di noi temevano che la situazione potesse continuare in futuro, ma sembra che, finalmente, la tendenza stia cambiando e, sebbene questa possa essere una cattiva notizia per Microsoft, sarà un'ottima notizia per i gamer su PC.

(Image credit: Shutterstock)

Microsoft, you blew it

Il dominio di Microsoft nel gaming su PC era dato per scontato dall'azienda stessa, ma i suoi rivali prendevano nota. Il lancio della console di gioco Microsoft, Xbox, nel 2002, non ha aiutato. Mentre Microsoft giocava con il suo nuovo scintillante giocattolo e cercava di battere Sony e Nintendo (com'è andata a finire?) nella guerra per il salotto, sembrava essersi dimenticata per un po' del gaming su PC.

Valve, gli sviluppatori dietro Half-Life, non l'hanno fatto, e nel 2003 hanno lanciato Steam, un software nato come strumento per aggiornare automaticamente i giochi e rapidamente trasformatosi in un negozio digitale per giochi di terze parti.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

A questo punto, sembra che Microsoft non abbia preso sul serio la minaccia di Steam – dopotutto, avevi ancora bisogno di Windows per eseguire i giochi acquistati su Steam, e Microsoft non aveva un negozio concorrente.

A onor del vero nei confronti di Microsoft, ricordo di non essere stato molto contento quando acquistai Half-Life 2 nel 2004 e scoprii che dovevo installare Steam per giocare, e lo liquidai come un aggeggio inutile e forzato che non sarebbe durato a lungo.

Avevamo, ovviamente, torto a sottovalutare Valve e Steam. Già nel 2013, Steam era responsabile di circa il 75% delle vendite di giochi per PC, e il suo software fu portato su Linux e macOS, e più tardi anche su Android e iOS.

Nel 2019, Microsoft ha iniziato a vendere i suoi giochi su Steam. Per quanto ne sappia, non c'è modo di acquistare alcuno dei giochi di Valve sul Microsoft Store.

Quando Microsoft si è resa conto di dover competere, era troppo tardi. Nel 2007, ha annunciato Games for Windows – Live (un nome orribile, cosa non rara per Microsoft), che ha introdotto funzionalità da console come liste amici e altre caratteristiche social che Steam offriva già da tempo.

Avendo messo il multiplayer online dietro un paywall per le sue console Xbox (una mossa che, a mio avviso, è uno dei più grandi crimini di Microsoft contro i gamer), l'azienda ha cercato di fare lo stesso con Games for Windows – Live, rendendo il multiplayer disponibile solo a coloro che avevano un abbonamento Xbox LIVE Gold.

Dire che questa mossa si sia rivelata impopolare sarebbe un eufemismo, e appena un anno dopo, Microsoft ha eliminato tale requisito. Quell'anno, Microsoft ha affermato che i cambiamenti avrebbero "migliorato il gaming su Windows", ma il danno era ormai fatto. Insieme a un'interfaccia utente pessima, un software inaffidabile e regole rigorose su quali giochi potessero essere acquistati e giocati su Games for Windows – Live (oltre a quel nome), il servizio è stato ampiamente deriso, mentre Steam andava di bene in meglio.

Quando Microsoft ha tentato nuovamente di vendere giochi tramite il Windows Store (ora chiamato Microsoft Store), Steam era diventato inarrestabile. Nel 2019, Microsoft ha iniziato a vendere i suoi giochi su Steam. Per quanto ne sappia, non c'è modo di acquistare alcuno dei giochi di Valve sul Microsoft Store. Questo lo considererei un punto a favore di Valve.

Avanti a tutto vapore

(Image credit: KinoMasterskaya / Valve)

Se Valve avesse limitato le sue ambizioni per Steam a essere semplicemente il principale luogo dove acquistare giochi per PC, questo avrebbe causato a Microsoft un "occhio nero", ma nulla di fatale. Sfortunatamente per Microsoft, Valve aveva piani molto più grandi e, a differenza di Microsoft, non sembra essere troppo adagiata sulla sua posizione.

Così, sono stati rilasciati numerosi prodotti e servizi Steam, e sebbene non tutti abbiano avuto successo (meno si parla delle originali Steam Boxes, meglio è), tre in particolare si stanno rivelando una seria minaccia per la morsa ferrea di Microsoft sul gaming su PC.

Il primo è SteamOS, un sistema operativo basato su Linux lanciato nel 2014. Questo sistema operativo è stato progettato come un OS incentrato sul gaming che avrebbe permesso ai gamer di avviare e giocare con una semplicità simile a quella delle console, e senza il sovraccarico che drena le prestazioni di cui soffre il sempre più bloated (gonfio) sistema operativo Windows.

SteamOS da solo sarebbe probabilmente stato solo l'ennesimo tentativo fallito di conquistare i gamer PC da Windows se non fosse stato per Proton, il successivo grande colpo contro Microsoft.

Proton è un livello di compatibilità che consente ai giochi Windows di funzionare su Linux (e, quindi, SteamOS), con un impatto minimo sulle prestazioni di gioco. Con un solo colpo, questo ha eliminato uno dei maggiori vantaggi di Windows, poiché non era più necessario installare Windows per giocare, e non bisognava aspettare che venisse rilasciata una versione Linux del gioco (cosa che accadeva raramente a causa della minima quota di mercato di Linux tra i gamer).

La ragione principale per cui i gamer su PC, me compreso, sostengono la necessità di installare Windows è per giocare ai propri titoli. Grazie a Proton, questo non è più il caso.

Infine, Valve ha rilasciato la Steam Deck, una console portatile da gaming alimentata da SteamOS che ha combinato tutti questi precedenti successi e servito come perfetta dimostrazione della possibilità di giocare su SteamOS anziché su Windows. Un numero crescente di giochi è diventato compatibile con Proton e l'esperienza simile a quella di una console è risultata ideale per il piccolo touchscreen della Steam Deck.

Da allora, sono state rilasciate anche molte console portatili da gaming alimentate da Windows 11 (ne ho recensite alcune io stesso), e sebbene facciano molte cose meglio della Steam Deck, hanno anche evidenziato quanto Windows 11 sia inadatto a questo tipo di dispositivi.

Fastidiosi pop-up, strane decisioni di design e un mix di interfacce moderne e touch-friendly annidate tra applicazioni e menu legacy che non sono stati modificati per decenni sono già abbastanza irritanti su un PC o un laptop con Windows 11, ma su una console portatile da gaming sono insopportabili.

Adoro il mio ROG Ally X, ma Windows 11 continua a offrire un'esperienza terribile, con messaggi pop-up che appaiono e minimizzano il gioco a cui sto giocando, portando generalmente alla morte, e che mostrano un testo quasi impossibile da leggere su uno schermo piccolo, il che è forse l'aspetto peggiore.

L'unica nota positiva è che questo sembra aver finalmente risvegliato Microsoft dal suo torpore.

Forse spinta dal fatto che le sue console Xbox non sono riuscite a competere con le offerte di Sony e Nintendo, Microsoft si è ricordata che i gamer su PC contano e, in un articolo intitolato 'Windows PC gaming in 2025: Handheld innovation, Arm progress and DirectX advances' (un altro ottimo esempio di come Microsoft nomina le cose), Ian LeGrow, Partner Director, Intelligent Edge Operating Systems dell'azienda, evidenzia alcuni dei miglioramenti apportati quest'anno, guardando avanti a ciò che il 2026 porterà per migliorare il gaming su Windows. Sembra un po' come nel 2008, non è vero? Purtroppo, penso che anche questo, ancora una volta, sarà troppo poco e troppo tardi.

(Image credit: Microsoft)

Interventi marginali

Certo, alcuni dei miglioramenti che LeGrow identifica sono benvenuti (menziona in particolare l'Advanced Shader Delivery - ASD - e le prestazioni a livello di sistema), ma spesso sembrano essere solo degli intonaci per coprire le inadeguatezze di Windows 11.

L'esperienza full-screen di Xbox (FSE) ne è un esempio lampante. Questa è una nuovissima interfaccia che dovrebbe offrire un'esperienza simile a quella di una console e un menu molto più touch-friendly, impedendo al contempo a Windows 11 di intralciare i vostri giochi.

Il problema è che, anziché essere un sistema operativo completamente nuovo e dedicato al gaming, si sovrappone semplicemente a Windows 11. Durante la mia recensione del ROG Ally X, ho scoperto che, sebbene sia un miglioramento sotto alcuni aspetti, semplicemente non è sufficiente e, in alcuni casi, rende solo le cose più complicate.

Siamo ancora agli inizi e spero che l'FSE venga migliorato, ma temo di avere dei flashback a Games for Windows – Live.

LeGrow afferma che "I miglioramenti e le innovazioni che abbiamo introdotto quest'anno stanno plasmando il futuro del gaming", ma a mio parere, sembra che Microsoft stia cercando di recuperare terreno.

Guardando avanti al 2026, LeGrow evidenzia alcuni cambiamenti imminenti. L'esperienza full-screen di Xbox (FSE) sarà disponibile su più dispositivi, e se ci si iscrive all'accesso anticipato, sarà possibile eseguirla su desktop, laptop, 2-in-1 e altre console portatili da gaming con Windows 11.

Questa mossa sarà utile solo se Microsoft continuerà a migliorare l'FSE, e poiché non è più legata a un singolo set di prodotti, questo è almeno un po' più realistico.

L'Advanced Shader Delivery (ASD) sarà ampliato. Questa funzione precarica gli shader di gioco durante il download, in modo da poter avviare alcuni giochi più rapidamente, e il supporto per ASD è in arrivo su più titoli. Di nuovo, benvenuto, ma difficilmente è qualcosa che farà accelerare il vostro battito cardiaco.

Più interessante è Auto SR, una funzione di upscaling a livello di OS che utilizza l'IA per aumentare la risoluzione dei giochi, in modo simile a DLSS di Nvidia, FSR di AMD e XeSS di Intel. Ho scoperto che queste funzioni, specialmente DLSS, hanno un impatto enorme sul miglioramento delle prestazioni di gaming, e sarà interessante vedere cosa farà Microsoft in questo senso – anche se vale la pena sottolineare che si tratta ancora una volta di un'area in cui Microsoft sembra essere in ritardo.

Nel frattempo, Valve sembra intenzionata a sottrarre ancora più gamer PC a Windows 11 con l'annuncio di una nuova generazione di Steam Machines alimentate da SteamOS.

Il problema per Microsoft è che non solo Valve sta rendendo SteamOS più attraente per i gamer, ma Microsoft sta rendendo Windows 11 meno attraente. Per cominciare, continuiamo a ricevere aggiornamenti di Windows 11 che sembrano rompere più cose di quante ne aggiustino. Proprio questo weekend, volevo giocare a un gioco, solo per vedere Windows 11 bloccarsi numerose volte, cosa che non mi capitava da un po'.

E, mentre Microsoft sembra perdere interesse per Xbox, ora è distratta da una cosa più nuova e luccicante: l'IA. Invece di risolvere i problemi fondamentali con Windows 11, e non parlo solo di problemi specifici del gaming, Microsoft sta cramming (intasando) il sistema operativo con funzionalità IA indesiderate.

Quindi, temo che quando Microsoft afferma che il 2026 sarà l'anno in cui migliorerà il gaming su PC su Windows 11, non ci crederò finché non lo vedrò.