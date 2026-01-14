L'accordo tra Apple e Google Gemini è la cosa più deludente che sia uscita da Apple dai tempi del Newton.

Apple non sarà tra i leader tecnologici in questa epoca d'oro dell'intelligenza artificiale. Questo è ormai chiaro, vista la sorprendente intesa con Google per l'utilizzo dei modelli Gemini come base per i suoi modelli Foundation e per quella che probabilmente sarà la personalizzazione e l'intelligenza artificiale alla base del prossimo importante aggiornamento di Siri.

Non sto mettendo in discussione l'efficacia di questa scelta. Google e Gemini sono senza dubbio i migliori per Apple se l'azienda è determinata a lasciare che una terza parte dia il via ai suoi sforzi in materia di modelli. Dopo tutto, sebbene siano concorrenti, Apple e Google sono anche partner, con Google che paga ad Apple 20 miliardi di dollari all'anno per l'integrazione della ricerca su Safari.

Inoltre, se Apple dovesse scegliere tra OpenAI e Google, quest'ultima sarebbe chiaramente la vincitrice dal punto di vista dei dati. Gemini potrebbe non essere ancora il leader nell'intelligenza artificiale, ma ha raggiunto una posizione quasi alla pari con ChatGPT grazie al vasto grafico di conoscenza di Google e alla sua impressionante gamma di modelli.



Se però non pensate che questo sia un voltafaccia rispetto alle promesse fatte da Apple a partire dal 2024 e fino al WWDC dello scorso anno, significa che non avete prestato attenzione.

L'anno scorso, quando ho incontrato Craig Federighi, vicepresidente senior di Apple per l'ingegneria software, mi ha spiegato perché la versione completa di Siri con Apple Intelligence era stata ritardata, descrivendola come un problema di architettura.

In sostanza, l'aggiornamento di Siri che avrebbe dovuto arrivare nel 2024 con iOS 18 era basato sulla versione V1 dell'architettura Siri. La versione V2, però, era già pronta e, secondo Federighi, presentava “un'architettura end-to-end più profonda che sapevamo essere in definitiva ciò che volevamo creare, per ottenere una serie completa di funzionalità che desideravamo per Siri”.

Una revisione e poi un ritiro

Poiché la versione V1 non era all'altezza degli “standard Apple”, Apple ha preso la difficile decisione di posticipare il lancio della versione personalizzata di Siri e passare alla versione V2.

All'epoca, Federighi si è rifiutato di indicare una data di consegna, ma ha detto che avrebbero aspettato “fino a quando non avremo internamente l'architettura V2 che fornisce...”.

Ciò che Apple è stata in grado di costruire “internamente” è ora discutibile. Chiaramente, non si tratta dei modelli necessari o almeno di alcune parti fondamentali dei modelli necessari per costruire una Siri che capisca te e il tuo telefono, forse meglio di te.

Ho riletto questa parte della dichiarazione congiunta di Apple/Google: “Apple e Google hanno avviato una collaborazione pluriennale in base alla quale la prossima generazione di Apple Foundation Models sarà basata sui modelli Gemini e sulla tecnologia cloud di Google”.

Ho evidenziato la frase chiave, che interpreto nel senso che i modelli Gemini sono il seme o la base dei “modelli di base” di Apple. Da un altro punto di vista, senza Gemini non si ottiene l'approccio di Apple a questo elemento chiave dell'architettura dell'IA. Si noti che è inclusa la “tecnologia cloud” di Google, il che, a mio avviso, significa che Apple attingerà ai modelli più grandi di Google per i problemi di IA più difficili.

Facendo un ulteriore passo avanti, ciò significa che il cervello di Siri potrebbe essere più Google che Apple. Certo, forse sto esagerando un po', dato che Siri sarà basato sul modello Foundation di Apple (basato sui modelli Gemini), ma in assenza di chiarezza e approfondimenti da parte di Apple e Google, è difficile vederla in altro modo.

Per alcuni, sollievo dall'IA

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Leggendo i commenti dei colleghi e dei consumatori sui social media, ho notato che molti sono effettivamente contenti che le cose siano andate così. Forse si sono stancati di aspettare una Siri migliore, sicuramente una che potesse competere ad armi pari con ChatGPT o Gemini sul piano dell'intelligenza artificiale.

Capisco questo sentimento. Dopotutto, milioni di utenti di iPhone, Mac e iPad hanno a cuore soprattutto la qualità della loro esperienza nell'ecosistema Apple. Una Siri più intelligente, anche se basata sui modelli Gemini, la migliorerà sicuramente.

Anche alcuni osservatori del settore, come Carolina Milanesi, presidente e analista principale di Creative Strategies, concordano sul fatto che l'approccio di Apple, che sembra concentrarsi sull'esperienza dell'utente finale e sull'interfaccia piuttosto che sulle basi, potrebbe essere il migliore. “Penso davvero che la mia analogia con la F1 sia perfetta: compra il motore e concentrati sul design dell'auto, ottimizzandola per il tuo pilota, questo è ciò che ti darà le migliori prestazioni”, mi ha scritto in un messaggio.

Penso che sia un'interpretazione generosa.

Comprendere gli obiettivi originali di Apple, tuttavia, può essere istruttivo in questo caso. Apple non ha mai voluto creare un concorrente di Gemini. Come mi ha detto Federighi l'anno scorso, "Non si trattava solo di creare un chatbot. Quindi, apparentemente, quando alcune delle funzionalità di Siri che ho menzionato non sono state implementate, la gente ha reagito dicendo: 'Che cosa è successo, Apple? Pensavo che ci avresti dato il tuo chatbot'. Questo non è mai stato l'obiettivo e non rimane il nostro obiettivo principale".

Il piano non era quello di competere con OpenAI e Google nel campo dei prompt puri, ma ciò non la esonera dalla responsabilità di mantenere una posizione nella corsa all'intelligenza artificiale.

Dove si colloca Apple nella corsa all'intelligenza artificiale?

L'intelligenza artificiale è senza dubbio l'innovazione tecnologica più importante di questa generazione, e l'idea che Apple non sia in grado di risolverla, di sviluppare una tecnologia competitiva, è deludente.

Apple non sta necessariamente compiendo i grandi passi avanti che ha fatto 15, 20 o 25 anni fa. È un'azienda che cresce in base al numero di servizi a cui si è abbonati. Apporta aggiornamenti incrementali a iPhone, iPad, MacBook e Apple Watch. Si tratta di prodotti eccellenti che spesso sono stati così all'avanguardia rispetto alla concorrenza da rendere superflui cambiamenti radicali.

Ma l'attenzione si è spostata dall'hardware di tendenza e dalle grandi nuove categorie di prodotti alla potenza del prompt e a ciò che l'intelligenza artificiale può fare per te. A un livello molto fondamentale, Apple avrebbe potuto mostrare cosa può fare l'intelligenza artificiale per i suoi clienti creando il Siri che aveva promesso, quello che capisce il tuo telefono e le tue esigenze e può agire per tuo conto. E mentre ha effettivamente creato una collezione di strumenti di intelligenza artificiale in Apple Intelligence, non è riuscita a costruire da sola quel cervello Siri, e ora ha ceduto le redini, almeno in gran parte, a uno dei principali concorrenti nel campo dell'intelligenza artificiale.

La buona notizia è che con questi nuovi modelli Apple Foundation che eseguono silenziosamente i modelli Gemini sotto il cofano, vedremo finalmente una Siri che, con il tuo permesso, potrà leggere la tua interfaccia, vedere le app che usi, comprendere i tuoi dati e l'interazione di tutti questi elementi per essere proattiva e mille volte più intelligente quando dici “Ehi, Siri”. Ma questi doni non saranno solo merito di Apple.

Quando Apple ha introdotto il personal digital assistant Newton (che non ha nulla a che vedere con gli assistenti AI di oggi) negli anni '90, era così orgogliosa del dispositivo mobile per prendere appunti che ha prodotto un delizioso libro da caffè da accompagnarlo. Il prodotto fallì e tutto ciò che rimase fu un libro pieno di sogni di innovazione tecnologica e, alla fine, promesse vuote.

Questo accordo tra Apple, Google, Gemini e Siri è anche peggiore. Non abbiamo nemmeno ottenuto il prodotto esistente con cui giocare. Al contrario, abbiamo ottenuto scadenze non rispettate e un tacito riconoscimento che Apple non era all'altezza del compito.