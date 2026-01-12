Le 5 TV dal CES 2026 che non vedo l'ora di testare, incluse le OLED e RGB di LG e Samsung

Il CES 2026 si è ufficialmente concluso ed è stato un altro anno mastodontico per i televisori. Il vero argomento di conversazione sono stati i TV RGB, chiamati RGB mini-LED, Micro RGB o RGB mini a seconda del marchio con cui si parla. Ci sono stati anche numerosi aggiornamenti OLED, schermi di dimensioni colossali e persino alcune novità nel mondo dei TV gallery e lifestyle.

Alcuni dei più grandi protagonisti del settore televisivo erano presenti al CES quest'anno e quasi tutti hanno adottato i TV RGB nel proprio repertorio per il 2026. Altrove, LG e Samsung hanno annunciato OLED più luminosi con nuovi aggiornamenti del sistema operativo basati sull'IA, Hisense ha presentato al mondo le tecnologie RGB Evo e RGBY MicroLED, e TCL ha messo in mostra il suo nuovo TV mini-LED X11L con tecnologia SQD (Super Quantum Dot). C'è ancora molto di cui parlare, ma approfondirò i dettagli qui sotto.

In qualità di recensore di TV per TechRadar, ho la fortuna di testare i migliori televisori ogni anno e al CES sono stati annunciati più di alcuni modelli, inclusi alcuni di quelli elencati sopra, che si sono aggiunti alla mia lista dei desideri per i test. Ora, questi non sono necessariamente i migliori TV del CES 2026 secondo TechRadar, ma solo la mia lista personale dei set più attesi che spero di avere tra le mani nel corso del 2026. Naturalmente, mi piacerebbe testare tutto, ma i modelli qui sotto sono le mie scelte principali.

LG C6H

(Image credit: Future)

Probabilmente uno degli annunci più sorprendenti del CES è stato il fatto che LG abbia diviso la sua serie C in due. L'LG C6 utilizzerà un pannello W-OLED standard (o quello che LG ora chiama semplicemente Tandem WOLED) e sarà disponibile nei formati da 42, 48, 55 e 65 pollici. Questo sarà il modello più vicino all'LG C5 dello scorso anno, uno dei migliori TV OLED del 2025.

L'altro modello della serie C sarà l'LG C6H. Utilizzerà un pannello Tandem OLED, un pannello OLED più avanzato che promette una luminosità superiore, un contrasto più netto e colori più vivaci. In effetti, è lo stesso pannello Tandem OLED che verrà utilizzato nell'ammiraglia LG G6!

Sebbene il C6H sarà disponibile solo nei formati da 77 e 83 pollici, il che ha smorzato un po' il mio entusiasmo, si tratta comunque di un ottimo sviluppo per la serie C. Erano diversi anni che si attendeva un aggiornamento del pannello e questo è un passo nella giusta direzione. Speriamo che il C6H sia all'altezza delle aspettative.

Samsung S90H

(Image credit: Future)

Rivale dell'LG C6, il Samsung S90H è l'OLED di fascia media di Samsung per il 2026.1 La grande novità è che l'S90H sarà dotato dello schermo antiriflesso OLED Glare Free di Samsung, uno schermo opaco efficace nel ridurre i riflessi a specchio.2 Questa caratteristica era precedentemente riservata agli OLED ammiraglia, come il Samsung S95F dello scorso anno, e poi introdotta nei Neo QLED top di gamma come il Samsung QN90F.

Una delle mie frustrazioni con la serie C di LG è quanto sia riflettente. L'introduzione di uno schermo antiriflesso nel mercato degli OLED di fascia media rende l'S90H una valida alternativa per chi ha una stanza luminosa. Ho riscontrato che il sistema Glare Free è stato migliorato nel 2025 per mantenere un nero migliore sull'S95F, quindi spero che sia lo stesso per il 2026.

In realtà ho scelto l'S90H rispetto al C6H come l'OLED di fascia media che più attendo, a causa dello schermo opaco dell'S90H e delle dimensioni limitate dello schermo del C6H. Spero che l'S90H non sia soggetto alla stessa "lotteria dei pannelli" dell'S90F – motivo per cui abbiamo testato solo l'S90F da 65 pollici. Se non lo sarà, l'S90H potrebbe essere un televisore davvero entusiasmante per il 2026.

Hisense UR9 e UR8 RGB, mini-LED

Questa foto ritrae un modello RGB più grande da 85 pollici all'IFA 2025. (Image credit: Future)

Quando ho testato l'Hisense 116UX RGB mini-LED l'anno scorso, sono rimasto colpito dai suoi colori vivaci, dall'eccellente dettaglio e dall'elevata luminosità. Anche il contrasto e il nero erano solidi, ma c'erano alcuni problemi di uniformità dello schermo. Ero entusiasta di vedere un progresso per i mini-LED, ma 116 pollici non è una dimensione realistica per la maggior parte delle persone, quindi speravo di vederla arrivare su schermi più piccoli nei prossimi due anni.

Immaginate la mia sorpresa quando Hisense ha annunciato all'IFA 2025 che la tecnologia RGB sarebbe arrivata quantomeno sugli schermi da 85 pollici, per poi rivelare al CES 2026 che l'RGB arriverà su schermi a partire da soli 55 pollici! Non è chiaro quale tipo di luminosità o contrasto possiamo realmente aspettarci dai mini-LED RGB più piccoli, ma sarò ansioso di testarli.

Sebbene non siano stati annunciati i prezzi, Hisense ha dichiarato che i suoi listini saranno competitivi con i TV RGB di altri marchi, nonostante nessun altro brand abbia ancora annunciato i prezzi a sua volta. La speranza è che possa competere con l'OLED, il suo principale rivale.

Samsung Micro RGB

I TV Micro RGB di Samsung arriveranno su schermi da 55 pollici in su, anche se non siamo ancora sicuri se il modello da 130 pollici (nella foto sopra) sarà messo in vendita a breve. (Image credit: Future)

Non lasciatevi ingannare dal nome diverso: Micro RGB è sinonimo di RGB mini-LED. Questo è il nome scelto da Samsung per la nuova tecnologia dei pannelli, adottata anche da LG per i propri TV RGB. La cosa interessante è che Samsung sta portando il Micro RGB anche su schermi a partire da 55 pollici. Quindi, la competizione per il 2026 è già aperta.

Ho avuto modo di vedere in azione il TV Micro RGB da 115 pollici di Samsung l'anno scorso. Era posizionato accanto a un TV RGB mini-LED senza nome (che doveva essere l'Hisense 116UX, essendo l'unico altro TV RGB disponibile). I colori di Samsung erano più vivaci e decisi, ma l'Hisense sembrava più naturale e fedele alla realtà. Il Samsung ha inoltre mostrato un contrasto forte, migliori dettagli nelle ombre e neri superiori.

Mi aspetto che i TV Micro RGB di Samsung siano più costosi dei set RGB mini-LED di Hisense, ma sarà interessante vedere se l'aumento di prezzo varrà la pena. I mini-LED convenzionali di Hisense, come l'Hisense U8QG, hanno davvero raggiunto Samsung negli ultimi anni. Accadrà lo stesso con l'RGB?

LG G6 e Samsung S95H

Image 1 of 2 Sia l'LG G6 (1) che il Samsung S95H (2) hanno di che vantarsi. (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Bene, questa è un po' una scorciatoia. Entrambi i flagship OLED 2026 di LG e Samsung vantano una luminosità superiore, un'elaborazione più rapida con nuovi potenziamenti IA e modifiche al design per il 2026. È quindi difficile scegliere tra i due.

Si dice che l'LG G6 sia il 20% più luminoso dell'LG G5 dello scorso anno grazie al Brightness Booster Ultra, e viene fornito con il nuovo pannello Primary RGB Tandem OLED 2.0 che, secondo LG, migliorerà la qualità dell'immagine rispetto al pannello Tandem 1.0 del G5. Avrà inoltre riflessi sullo schermo ridotti rispetto al G5 e vanta una suite completa di funzioni per il gaming, incluso un nuovo motion boost che permette di giocare su PC a 1080p e 330Hz.

Le modifiche del Samsung S95H sono più estetiche. Samsung dichiara che sarà il 35% più luminoso del Samsung S95F dello scorso anno, ma il grande aggiornamento qui è la nuova cornice metallica e la rimozione della One Connect Box (il box esterno che ospitava le porte per gli altri dispositivi).4 Le porte sono tornate sul retro del televisore, ma Samsung afferma che è possibile aggiungere opzionalmente la Wireless One Connect Box, che offrirebbe fino a otto porte HDMI in totale.

Entrambi i televisori sembrano superbi, ma in realtà nessuno dei due ha catturato l'attenzione quanto le controparti di fascia media, il C6 e l'S90H. Tuttavia, mentre la battaglia sulla luminosità continua, sono comunque ansioso di testare entrambi i modelli.