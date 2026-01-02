LG svela la sua versione del Frame TV di Samsung — ma la tecnologia dello schermo potrebbe non essere quella che sperate

Il nuovo Gallery TV di LG è un modello Mini LED con un design a cornice

Accesso allo stesso servizio Gallery+ degli altri TV LG

Modelli da 55 e 65 pollici, che utilizzano la tecnologia Mini LED

LG ha annunciato l'LG Gallery TV AI, un TV lifestyle con una modalità galleria che lo trasforma in una massiccia cornice per quadri – proprio come The Frame di Samsung e altri art TV simili.1 Ma sebbene il televisore in sé sembri impressionante, non presenta l'unica cosa che LG è costantemente brava a produrre: un pannello OLED. LG ha optato invece per il mini-LED, ambito in cui ha ottenuto risultati molto meno brillanti.

Il grande vantaggio del mini-LED rispetto all'OLED è una riduzione del rischio di burn-in se si visualizza la stessa immagine per lungo tempo (sebbene il burn-in non sia oggi la principale preoccupazione sull'affidabilità dei televisori in generale). Ma come diciamo ormai da tempo, mentre LG eccelle nel produrre migliori TV OLED sempre più performanti, i modelli mini-LED di LG non sono altrettanto sbalorditivi. Al momento in cui scriviamo, non abbiamo un singolo mini-LED di LG nella nostra guida ai migliori TV mini-LED.

È deludente, perché il design e le specifiche del nuovo Gallery TV sono discreti: è un televisore attraente con alcune piacevoli opzioni di personalizzazione.

LG Gallery TV AI: caratteristiche principali

L'LG Gallery TV è dotato di un display antiriflesso che, secondo LG, regola automaticamente la qualità dell'immagine al variare della luce ambientale, e dispone di una modalità galleria per la visualizzazione di opere d'arte che ottimizza il colore e la luminosità "per riprodurre la consistenza visiva dei capolavori originali".1 È disponibile in due dimensioni: 55 e 65 pollici.2

Il processore è l'alpha 7 AI di LG, abbinato a LG AI Sound Pro per un audio virtuale 9.1.2.3

Il principale elemento di richiamo qui è la combinazione di quel display ottimizzato con il servizio LG Gallery+, che offre una collezione di oltre 4.500 opere e aggiornamenti mensili. Non si tratta solo di belle arti: include anche "scene cinematografiche, immagini di gioco e animazioni". È possibile utilizzare le proprie immagini anche nella modalità Gallery Mode, e non manca l'inevitabile opzione di intelligenza artificiale generativa per creare un numero limitato di nuove immagini ogni mese.

Gallery+ non è un'esclusiva di questo televisore: è in fase di rilascio su tutti i TV webOS. E sebbene l'intera collezione sia enorme, il piano gratuito è molto più limitato: circa 100 immagini e niente IA generativa. Non è chiaro se il Gallery TV includerà un periodo di prova gratuito del servizio completo: il comunicato stampa afferma semplicemente che "LG Gallery+ offre una versione light gratuita sui TV LG, mentre la versione completa richiede un abbonamento mensile tramite webOS Pay".

Non conosciamo ancora quale sarà il prezzo dell'LG Gallery TV; verrà rivelato la prossima settimana. Ma si troverà a fronteggiare una concorrenza impressionante da parte di realtà come TCL e, naturalmente, Samsung, quindi un prezzo competitivo sarà essenziale. Andremo dritti verso questo televisore al CES per scoprire tutti i dettagli, incluso il prezzo di listino.

