La Cina realizza il più grande schermo LED al mondo per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2022

Le Olimpiadi sono state celebrate come uno dei più grandi eventi sportivi sulla Terra, quindi è naturale che vengano presentate su uno schermo all'altezza della reputazione dei Giochi.

A questo proposito, il più grande schermo LED al mondo è stato presentato alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Pechino oggi. Misura 10.552 metri quadri e utilizza 40.000 moduli LED secondo il Global Times.

Lo schermo in questione è stato utilizzato come palcoscenico principale della cerimonia di apertura ed è stato costruito dall'Accademia cinese dei vettori di lancio (CALT), il più grande sviluppatore e produttore di razzi vettori della Cina (non capiamo nemmeno noi il collegamento). Secondo l'azienda, lo schermo offre "uno spettacolo visivo ancora migliore della risoluzione 8K" e sostiene di essere il più grande schermo LED del suo genere mai realizzato.

A queste dimensioni, non potrà mai stare nelle nostre case - a meno che, naturalmente, non si preveda di vivere all'interno dello Stadio nazionale di Pechino (alias "il Nido d'uccello"), dove si è tenuta la cerimonia di apertura. Per ora, dobbiamo accontentarci dello schermo da 1,5 metri nella nostra salotto.

Come è stato costruito?

Il più grande schermo LED al mondo ha un certo asterisco perché, ovviamente, non si tratta di un solo schermo LED, ma piuttosto di molti schermi tutti interconnessi.

La ragione per cui i display LED sono preferiti all'OLED è dovuta alla loro affidabilità e al costo ridotto - l'OLED è semplicemente più costoso da produrre su larga scala e non è affidabile come i LED in queste configurazioni massicce. Gli schermi LED sono anche più luminosi dell'OLED, il che è importante quando si illumina un'intera arena.

Quanto luminosi parliamo? Beh, i display LED commerciali come quelli utilizzati nella cerimonia di apertura olimpica hanno una luminosità tra 4.000 e 10.000 nit. Considerando che anche le più luminose TV QLED per i consumatori raggiungono solo tra 2.000 e 3.000 nit, questi display commerciali sono significativamente più luminosi di quello che vediamo nei nostri televisori domestici.

Detto questo, ogni "piastrella" in questo display è probabilmente larga solo uno-due piedi, il che significa che ci sono decine di migliaia di piastrelle utilizzate per completare il display - un vero capolavoro di ingegneria che merita la sua medaglia d'oro.

Analysis: What’s the biggest TV you can buy?

OK, so ruling out the National Stadium’s new LED screen, what other options does a well-off, tech-hungry cinephile have? Quite a few, to be honest.

Of course, the one option that’s the most distinct is the new Samsung MicroLED TVs that made their debut at CES 2022 in 89, 101, and 114-inch sizes. These big-screen displays should be able to fill a wall of your living room for the low, low price of $80,000 (around £59,500 or AU$113,500).

Beneath Samsung's MicroLED TVs are the extra-large OLED TVs from LG that were available in 2021 in 83-inch sizes and will soon reach 97 inches across, and oversized LED-LCD TVs like TCL's XL collection that span up to 85 inches.

While most of us would love a TV of that size, their price tags are likely still a bit too steep for that vast majority of us. Fortunately, we've seen several 75-inch TVs drop under two grand in the last two years, with some even dropping under one grand for shopping events like Black Friday, Cyber Monday and Amazon Prime Day.

Long story short? Beijing's 10,000 meter display might be out of reach for us, but chances are good that a new 75-inch TV isn't.