AirPods Pro 3, molti utenti segnalano un fastidioso rumore statico: sei tra loro?

• Alcuni utenti degli AirPods Pro 3 dicono di sentire un suono statico o di rumore bianco

• Sembra essere più evidente quando la cancellazione del rumore è attiva e nulla è in riproduzione

• Alcuni clienti stanno restituendo i loro AirPods, altri non hanno riscontrato problemi

C'è un problema con la cancellazione attiva del rumore negli AirPods Pro 3? Secondo alcuni proprietari, sì.

Come riportato da MacRumors, alcuni proprietari di AirPods Pro 3 hanno pubblicato su Reddit e sui forum di MacRumors stessi un strano suono simile a un'interferenza statica che è particolarmente udibile quando la cancellazione del rumore è abilitata e non c'è alcun supporto multimediale in riproduzione (anche se alcuni sostengono che colpisca anche la musica).

Le descrizioni variano – i post le hanno paragonate al suono della pioggia, al suono dell'oceano, al rumore bianco e a interferenze statiche – ma il fil rouge comune è che c'è un rumore che non dovrebbe esserci.

Sei interessato da questo problema? Rispondi al nostro sondaggio qui sotto, oppure facci sapere nei commenti in fondo all'articolo.

Apple ha un problema con la cancellazione del rumore?

MacRumors cita alcuni report dei propri lettori: "Sembra solo che abbia un piccolo ventilatore acceso nella stanza tutto il tempo (non ce l'ho)", dice un proprietario di AirPods. È "Molto pronunciato nel mio, ma solo in modalità Trasparenza/Adattiva. E solo, o almeno molto più pronunciato, nel destro." E un lettore ha detto che è diventato così grave che ha dovuto restituire e sostituire gli auricolari dopo aver sperimentato un "sibilo/rumore di vento nel mio AirPod destro tutto il tempo" durante un lungo volo.

Ci sono report anche su Reddit, nel subreddit AirPods Pro, con alcuni utenti che riscontrano variazioni – ad esempio D_vei_D ha "un suono di sfumatura elettrica ronzante SOLO quando ascolta musica/ecc" ma non in altre circostanze, mentre No_Story_1723 sperimenta "un rumore di oceano o statico... non è forte, ma notevole per me. Sembra un po' come se stessi mettendo l'orecchio in una conchiglia".

Alcuni dei report risalgono a diverse settimane fa, quindi questo non sembra essere collegato agli ultimi aggiornamenti di iOS.

Giudicando dalle storie sui social media, Apple sta sostituendo almeno alcune delle unità interessate – anche se un utente ha detto che il problema si è ripresentato sul loro sostituto.

Molteplici membri del team di TechRadar hanno trascorso molto tempo ad ascoltare questi auricolari nell'ultimo mese per la nostra recensione degli AirPods Pro 3, e sono i dispositivi di uso quotidiano per diversi membri del team di TechRadar. Non abbiamo incontrato affatto questo problema.

Ma naturalmente questo non significa che non ci siano problemi per altre persone: quando produci e vendi tante coppie di AirPods Pro come Apple, un problema che colpisce solo una piccolissima percentuale di clienti può comunque colpire molte persone.

Dunque, si tratta solo di un caso di qualche AirPods Pro 3 difettoso spedito, o c'è qualcosa di più serio in corso? Ci piacerebbe sapere se stai riscontrando qualche problema con gli AirPods nel sondaggio qui sopra.

