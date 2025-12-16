LG presenta il TV Micro RGB evo con l'audace promessa di un "colore perfetto"

Abbiamo sentito parlare molto della tecnologia RGB TV da tutti i principali produttori – inclusi Sony e Samsung – e ora LG si sta preparando per il suo debutto al CES 2026 (Consumer Electronics Show) con quello che ritiene essere il meglio del meglio: un Micro RGB TV che potrebbe offrire una delle gamme cromatiche più ampie che abbiamo mai visto su un display LCD.

Il primissimo Micro RGB TV di LG sarà mostrato alla fiera annuale ed è stato soprannominato LG Micro RGB evo. Come altri TV RGB – incluso il Micro RGB TV di Samsung che ho visto di persona e la cui immagine vivida ha chiaramente messo in ombra molti TV Mini-LED con colori più audaci e raffinati – l'idea è quella di ottenere una maggiore luminosità e un local dimming meglio controllato per offrire una delle migliori immagini possibili.

Qui, il primo Micro RGB TV di LG sostituisce i tradizionali LED di retroilluminazione presenti nella maggior parte dei pannelli LCD con LED rossi, verdi e blu ultra-minuscoli. Questi sono controllati dal nuovissimo processore AI $\alpha$11 di terza generazione, che offre un controllo più preciso sulla gestione della luce e del colore. Come con altri set RGB, LG afferma che questo approccio avvicina il TV al controllo di livello OLED rispetto ai tradizionali set LCD.

In sostanza, l'obiettivo è unire un'alta luminosità con un controllo di precisione per ottenere neri più profondi e un'esperienza visiva complessivamente più immersiva. I nuovi sistemi di retroilluminazione e il processore sono abbinati a quella che LG definisce Micro Dimming Ultra, il suo termine per le oltre 1.000 zone di local dimming presenti sul Micro RGB evo. Non è ancora a livello OLED – dove i singoli pixel possono spegnersi completamente per neri perfetti – ma dovrebbe avvicinarsi più della maggior parte degli altri TV basati su LCD.

Per quanto riguarda il colore, LG sottolinea che il Micro RGB evo è stato certificato da Intertek per una copertura del 100% della gamma cromatica su BT.2020, DCI-P3 e Adobe RGB.1 Questa è un'affermazione sulla gamma di colori che il TV può visualizzare, piuttosto che una garanzia di perfetta accuratezza del colore predefinita (out-of-the-box).

Anche così, si tratta di una rara "tripletta", e se l'implementazione di LG sarà ben ottimizzata – un aspetto che esamineremo attentamente quando lo vedremo di persona – il Micro RGB evo potrebbe finire per collocarsi tra i migliori TV LCD mai rilasciati.

Il processore AI $\alpha$11 di terza generazione, novità per il 2026, introduce anche diverse funzionalità, inclusa la capacità di elaborare due tracce di upscaling AI simultaneamente. Sebbene molti smart TV offrano l'upscaling da diverse generazioni, LG promette che questo approccio aumenterà la nitidezza senza deviare da immagini dall'aspetto naturale.2

Come gli altri TV LG, il Micro RGB evo viene fornito con webOS, offrendo accesso ai principali servizi di streaming e a una serie di funzionalità basate sull'IA, tra cui un chatbot, Voice ID e miglioramenti della qualità dell'immagine.3

LG non è la prima, ma la tecnologia RGB TV comincia a farsi interessante

A look at Samsung's 115-inch micro RGB TV (Image credit: Future/Jacob Krol)

LG non è il primo marchio a mostrare la tecnologia RGB TV – Samsung e Hisense l'hanno già dimostrata e vendono i rispettivi televisori – ma il Micro RGB evo suggerisce che la categoria si sta evolvendo rapidamente. L'enfasi di LG su una gamma cromatica più ampia e un controllo più rigoroso della retroilluminazione potrebbe conferirle un vantaggio significativo, in particolare per i contenuti HDR.

Ciò che è particolarmente promettente è il modo in cui i TV RGB continuano a ridurre il divario tra LCD e OLED. Se LG riuscirà a combinare le sue audaci affermazioni sulla gamma cromatica con una solida calibrazione di fabbrica e un local dimming efficace, questo potrebbe diventare un'opzione allettante per gli acquirenti che desiderano schermi di grandi dimensioni, alta luminosità e meno rischi a lungo termine rispetto all'OLED. Anche il prezzo sarà importante, ma LG non lo ha ancora comunicato, e i set RGB della concorrenza non sono economici.

Detto questo, il CES 2026 si preannuncia come un momento cruciale per le tecnologie TV di prossima generazione. Con altri produttori che si prevede presenteranno le proprie interpretazioni di Micro RGB, Mini-LED raffinati e soluzioni di retroilluminazione alternative, il Micro RGB evo di LG probabilmente non sarà l'unico elemento di spicco in fiera. Terremo d'occhio da vicino come si posizionerà – e quali altre sorprese emergeranno una volta che il CES avrà inizio.

L'LG Micro RGB evo (modello MRGB95) sarà lanciato nei tagli da 75 pollici, 86 pollici e 100 pollici nel corso del 2026.