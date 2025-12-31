Svuotate ancora l'aspirapolvere manualmente? Presto sarete in minoranza, se i grandi brand avranno l'ultima parola in merito.

Shark sta cercando di sdoganare le basi di svuotamento automatico almeno dal 2023, ma credo che il 2026 possa essere l'anno della svolta definitiva. Se non avete idea di cosa sia esattamente una "stazione di svuotamento automatico", il nome dice tutto: si tratta di una base che ospita un ampio sacchetto o un contenitore per la polvere, in cui il contenuto del piccolo serbatoio a bordo dell'aspirapolvere viene espulso automaticamente una volta riposto l'apparecchio.

Le basi autosvuotanti sono già comuni nel mercato dei migliori robot aspirapolvere, dove rappresentano un'evoluzione naturale: i serbatoi integrati sono necessariamente minuscoli, il robot deve comunque tornare alla base per ricaricarsi e il principale punto di forza dell'intero sistema è proprio l'automazione totale. Se cercate una soluzione versatile, questa tecnologia sta arrivando anche sui migliori aspirapolvere senza fili.

Shark PowerDetect Cordless Stick vacuum – Auto-Empty - YouTube Watch On

Sono meno comuni negli aspirapolvere manuali, dove una base autosvuotante è percepita più come un lusso che come una necessità. Tuttavia, i vantaggi di queste stazioni per i modelli a scopa elettrica sono numerosi: meno fatica per l'utente, la possibilità di avere serbatoi integrati più piccoli e leggeri e il rischio minimo di finire avvolti in una nuvola di polvere appena aspirata a causa di uno svuotamento maldestro.

Vedo sempre più esempi di aspirapolvere manuali con basi di svuotamento automatico arrivare sul mercato. In qualità di autore della guida ai migliori aspirapolvere senza fili di TechRadar, tengo d'occhio tutte le principali novità e la sensazione è che ormai i modelli dotati di questa tecnologia siano più numerosi di quelli che ne sono privi. Tra i migliori aspirapolvere attualmente disponibili, questa funzione sta diventando un vero fattore determinante.

Chi ha cominciato?

Per quanto ne so, il brand che ha tolto il freno a mano alla tendenza dello svuotamento automatico è stato Samsung. Il Samsung Bespoke Jet, lanciato nel 2022, è stato il primo di una lunga serie di aspirapolvere Bespoke Jet autosvuotanti, caratterizzati da nomi sempre più lunghi e prezzi sempre più elevati (l'ultimo in ordine di tempo è il Samsung Bespoke AI Jet Ultra).

Questa evoluzione tecnologica ha influenzato pesantemente il mercato dei migliori smartphone Samsung e degli elettrodomestici intelligenti del marchio. Tra i migliori aspirapolvere di fascia alta, questa serie continua a dettare gli standard per l'integrazione tra design e automazione.

Tuttavia, Samsung rimane un marchio piuttosto periferico nel settore degli aspirapolvere, quindi ritengo che gli sforzi di Dreame, Ecovacs e Roborock siano stati più determinanti nel dare impulso a questa tendenza. Questi brand hanno integrato sistemi di svuotamento automatico sempre più sofisticati, trasformando questa tecnologia in uno standard di riferimento.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Negli ultimi tempi, questi produttori hanno introdotto opzioni autosvuotanti più accessibili, con l'obiettivo di consolidare tale funzione come una realtà per tutti i consumatori, superando il concetto di scelta esclusivamente premium. Questa evoluzione sta influenzando profondamente la classifica dei migliori robot aspirapolvere, dove l'automazione è ormai imprescindibile, riflettendosi positivamente anche sulla selezione dei migliori aspirapolvere di ultima generazione.

(Image credit: Future)

Quest'anno abbiamo visto anche Roborock tentare di imporsi nel settore degli aspirapolvere manuali con una gamma che include diverse basi autosvuotanti (ho testato personalmente il Roborock H60 Hub Ultra). Ma l'elemento che mi ha davvero convinto della solidità di questo trend è stato l'annuncio di Dyson relativo al lancio di stazioni di ricarica compatibili per i suoi nuovi modelli.

Parlo di "annuncio", ma si è trattato di una singola riga, nascosta in un comunicato stampa molto più ampio che dettagliava i numerosi lanci del brand per settembre 2025. Niente immagini, niente prezzi, niente clamore. Per questo motivo, mantengo una sana dose di scetticismo su quando (e se) queste basi arriveranno effettivamente sul mercato. Se però dovessero debuttare, l'impatto sarebbe enorme.

Shark e Dyson sono senza dubbio i due nomi più importanti nel mercato degli aspirapolvere manuali oggi e, se entrambi i brand puntano con decisione sulle basi di svuotamento automatico, è lecito aspettarsi che diventeranno un elemento centrale del settore. Questa innovazione troverà sicuramente spazio tra i migliori aspirapolvere e influenzerà la scelta dei migliori aspirapolvere Dyson per gli anni a venire.