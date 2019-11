I migliori telefoni Samsung del 2019: trovate il Galaxy che fa al caso vostro

È innegabile che i telefoni Samsung siano alcuni dei telefoni più popolari sul mercato - è difficile camminare per strada senza vedere qualcuno con un Samsung in mano, come accade peraltro anche con gli iPhone. Anche se dipende dal gusto personale, considerare Samsung i migliori smartphone sulla piazza, vale sicuramente tenerlo in considerazione nel momento in cui si sta cercando un nuovo Smartphone.

Dalle serie di fascia alta Galaxy S e Galaxy Note, ai dispositivi economici presenti nelle serie Galaxy A e Galaxy M, Samsung ha molti smartphone diversi per tutti i gusti.

Ciò significa che se si sta cercando un nuovo telefono a marchio Samsung, può essere difficile districarsi tra tutte opzioni disponibili: è meglio scegliere qualcosa di conveniente come il Galaxy A50 , un vecchio top di gamma come il Samsung Galaxy Note 9 o dare un’ occhiata ai telefoni più grandi e di punta come il Samsung Galaxy Note 10 Plus ?

Inoltre, con il Samsung Galaxy Fold prima costantemente in ritardo e ora disponibile per l'acquisto e con il Samsung Galaxy S11 all'orizzonte, la gamma di smartphone Samsung è in continua evoluzione.

Ricordando i dispositivi sopra citati, questa è la nostra guida ai migliori telefoni Samsung che è possibile acquistare in questo momento. La guida copre telefoni vecchi e nuovi su diverse fasce di prezzo ed è rivolta a tutte le tipologie di clienti, quindi è molto probabile che troviate qualcosa in questo elenco che possa fare al caso vostro.

Tenete comunque presente che il Black Friday 2019 è proprio dietro l'angolo con il Cyber ​​Monday 2019 immediatamente dopo. L’esplosione di offerte di fine novembre probabilmente permetterà di avere una scontistica più consistente su molti modelli di Samsung, proprio come è accaduto con Amazon Prime Day 2019 , quindi potrebbe valere la pena aspettare ancora un po' fino a quando non saranno svelati gli sconti reali modello per modello.

I migliori telefoni Samsung 2019 a colpo d'occhio:

1. Samsung Galaxy Note 10 Plus

Questo è il miglior telefono Samsung in questo momento

Uscita: agosto 2019 | Peso: 196 g | Dimensioni: 162,3 x 77,2 x 7,9 mm | Sistema operativo: Android 9 | Dimensioni dello schermo: 6,8 pollici | Risoluzione: : 1440 x 3040 | CPU: : Snapdragon 855 / Exynos 9825 | Memoria: : 256 GB / 512 GB | Batteria: : 4,300 mAh | Fotocamera posteriore: : 12MP + 12MP + 16MP + ToF 3D | Fotocamera frontale: : 10MP

Praticissima S Pen

Il miglior schermo disponibile su smartphone

Eccezionalmente costoso

La fotocamera non è la migliore in assoluto

Se si sta cercando il miglior telefono Samsung, è esattamente questo.

Possiede uno schermo enorme, un potente processore e ben quattro telecamere posteriori.

Il punto forte di questo dispositivo è la S Pen, una penna che lavora in perfetta simbiosi con il dispositivo. Non è solo usato per disegnare e prendere appunti ma una serie di controlli gestuali permette di ottenere il massimo dal dispositivo.

Sì, il telefono è costoso (in modo proibitivo per alcuni), ma ogni centesimo che costa va a ripagare questo concentrato della migliore tecnologia disponibile di Samsung, che si trova in quello che è forse uno dei migliori smartphone mai messi in vendita.

Leggi la nostra recensione completa su Samsung Galaxy Note 10 Plus

2. Samsung Galaxy S10 Plus

Il miglior telefono fino a poco tempo fa

Uscita: febbraio 2019 | Peso: 175 g | Dimensioni: 157,6 x 74,1 x 7,8 mm | Sistema operativo: Android 9 | Dimensioni dello schermo: 6,4 pollici | Risoluzione: : 1440 x 3040 | CPU: : Snapdragon 855 / Exynos 9820 | Memoria: : 128 GB / 512 GB / 1 TB | Batteria: : 4,100 mAh | Fotocamera posteriore: : 12MP + 12MP + 16MP | Fotocamera frontale: : 10MP + 8MP

Eccellente rapporto dimensioni-schermo

Sensore di impronte digitali sullo schermo

Prezzo considerevolmente alto

Impugnatura scivolosa

Essendo l'ultimo top di gamma, c'è da meravigliarsi che il Samsung Galaxy S10 Plus sia in cima a questa lista?

È un grande aggiornamento rispetto al modello dell'anno precedente, con un nuovo design a tutto schermo tramite l’eliminazione delle cornici e l’aggiunta di un nuovo reparto fotografico. Parlando delle fotocamere, ne sono presenti tre sul retro e due sul davanti, rendendolo un telefono particolarmente versatile.

Lo scanner di impronte digitali è ora sullo schermo, il che è molto più comodo che averlo nascosto nella parte posteriore; S10 Plus è dotato di una grande batteria: da 4.100 mAh, che gli garantisce un’autonomia davvero importante. Tanto che si potrebbe anche prendere in considerazione l'uso della nuova funzionalità Wireless PowerShare per utilizzarlo come sorgente di ricarica.

Il Galaxy S10 Plus ha anche un enorme schermo da 6,4 pollici e tutta la potenza che ci si aspetterebbe da un telefono al top, nel 2019. È il migliore di Samsung e al momento in cui scriviamo ed è inoltre in alto nella nostra lista assoluta dei migliori smartphone provati.

Leggi la nostra recensione completa su Samsung Galaxy S10 Plus

3. Samsung Galaxy S10

Simile al Plus, ma più piccolo

Uscita: febbraio 2019 | Peso: 157g | Dimensioni: 149,9 x 70,4 x 7,8 mm | Sistema operativo: Android 9 | Dimensioni dello schermo: 6,1 pollici | Risoluzione: : 1440 x 3040 | CPU: : Snapdragon 855 / Exynos 9820 | Memoria: : 128 GB / 512 GB | Batteria: : 3,400 mAh | Fotocamera posteriore: : 12MP + 12MP + 16MP | Fotocamera frontale: : 10MP

Sensore di impronte digitali sullo schermo

Funzionalità wireless PowerShare

Prezzo nella fascia alta del mercato

Non la migliore fotocamera in assoluto

Il Galaxy S10 di Samsung è appena dietro alla versione Plus nella nostra lista dei migliori telefoni Samsung, in quanto è in gran parte davvero simile al fratello di maggiori dimensioni.

Vengono a mancare alcune funzionalità optando per la versione S10 liscia rispetto alla quella Plus, ma in questo modo è possibile di risparmiare qualcosa sul prezzo di acquisto, mantenendo tutte le principali caratteristiche tecniche importanti, come lo schermo Infinity-O, il design elegante e l’hardware al top.

Lo scanner di impronte digitali è presente anche sullo schermo dell’S10 standard, inoltre lo schermo ha un aspetto magnifico, con una incredibile densità di pixel per pollice, ben 550. Galaxy S10 ha una valida scelta di opzioni di colore, inoltre è possibile scegliere spazi di storage tra 128 GB e 512 GB in base alla quantità che si ritiene più utile per le proprie esigenze.

La durata della batteria dell'S10 standard non è eccezionale come quella del Plus, ma non è qualcosa che può far storcere il naso, in quanto supera facilmente l’intera giornata di utilizzo.

Leggi la nostra recensione completa su Samsung Galaxy S10

4. Samsung Galaxy Note 10

Il fratello minore del miglior telefono Samsung ad oggi

Uscita: agosto 2019 | Peso: 168 g | Dimensioni: 151 x 71,8 x 7,9 mm | Sistema operativo: Android 9 | Dimensioni dello schermo: 6,3 pollici | Risoluzione: : 1080 x 2280 | CPU: : Snapdragon 855 / Exynos 9825 | Memoria: : 256 GB | Batteria: : 3,500 mAh | Fotocamera posteriore: : 12MP + 12MP + 16MP | Fotocamera frontale: : 10MP

Più facile da impugnare rispetto ai modelli Note precedenti

Ottima qualità video

Durata della batteria non eccezionale

Display solo Full HD

Il Samsung Galaxy Note 10 non si trova in cima alla lista a causa di alcuni problemi che abbiamo riscontrato, in primis una durata della batteria che ci ha lasciato l’amaro in bocca.

Tuttavia, il Galaxy Note 10 è ancora uno smartphone impressionante ed è molto più economico del Note 10 Plus.

Perciò se si sta cercando uno smartphone che combini una potenza di elaborazione impressionante, un ottimo reparto di registrazione video e lo stilo S Pen per scrivere, scarabocchiare e disegnare, allora il Note 10 potrebbe essere quel telefono.

Leggi la nostra recensione completa su Samsung Galaxy Note 10

5. Samsung Galaxy Note 9

Grande schermo, batteria enorme, un telefono Samsung di punta

Uscita: agosto 2018 | Peso: 205 g | Dimensioni: 162 x 76,4 x 9 mm | Sistema operativo: Android 9 | Dimensioni dello schermo: 6,4 pollici | Risoluzione: : 1440 x 2960 | CPU: : Snapdragon 845 / Exynos 9810 | Memoria: : 128/512 GB (fino a 1 TB con scheda) | Batteria: : 4.000 mAh | Fotocamera posteriore: : doppia 12MP | Fotocamera frontale: : 8MP

Durata della batteria migliorata

Splendido display

Molto costoso

Il Samsung Galaxy Note 9 non è solo uno dei migliori telefoni Samsung che è possibile acquistare oggi, è uno dei migliori telefoni in assoluto. È un dispositivo costoso, certo, ma con più del doppio della memoria base dell'iPhone X a circa lo stesso prezzo è decisamente più conveniente rispetto all'offerta di pari gamma di Apple.

Il suo punto di forza è l'esclusiva S-Pen. Con essa, non solo è possibile fare le cose che si fanno con una normale penna, ma è si può anche utilizzarla come telecomando remoto per la fotocamera, rendendo possibile scatti che prima era molto più difficile ottenere.

Il Samsung Galaxy Note 9 è anche uno dei migliori telefoni per fotografare della gamma Samsung, con una fotocamera che ha una qualità superiore a quella della maggior parte della concorrenza.

Vanno ad aggiungersi alla lista dei miglioramenti, la capacità di raffreddamento più efficace e la durata della batteria. Questo permette di utilizzare il dispositivo lontano dalla presa per la giornata lavorativa, senza mai surriscaldarsi, anche se il prezzo da pagare per queste novità è decisamente importante.

Leggi la recensione completa del Samsung Galaxy Note 9

6. Samsung Galaxy S10e

Un S10 più economico

Uscita: marzo 2019 | Peso: 150 g | Dimensioni: 142,2 x 69,9 x 7,9 mm | Sistema operativo: Android 9 | Dimensioni dello schermo: 5,8 pollici | Risoluzione: : 1080 x 2280 | CPU: : Snapdragon 855 / Exynos 9820 | Memoria: : 128 / 256GB | Batteria: : 3,100 mAh | Fotocamera posteriore: : 12MP + 16MP | Fotocamera frontale: : 10MP

Superb camera for price

Easy to use in one hand

No in-screen scanner

Thicker than the S10

Se il desiderio è di acquistare un S10 ma non si vuole sborsare la cifra richiesta per questo modello, Samsung mette a disposizione il più economico Galaxy S10e, che è una nuova aggiunta alla gamma di telefoni della serie S dell'azienda per il 2019.

L'S10e perde molte delle funzionalità di fascia alta che ci sono sugli altri fratelli S10, come lo scanner a schermo o il display ad altissima risoluzione, ma ha comunque un design elegante, da telefono top di gamma.

È presente una doppia fotocamera posteriore, capace di scatti davvero impressionanti considerando il prezzo di acquisto, oltre a possedere un chipset di fascia alta insieme a 6 GB o 8 GB di RAM, a seconda della versione.

Nel complesso, il Galaxy S10e non è così incredibile come gli altri modelli della gamma S10 ma ha comunque un buon hardware a fronte di un sostanzioso risparmio all’acquisto. Se si vuole quindi un telefono di fascia alta ma senza doversi necessariamente svenare per comprarlo, questo è probabilmente il modello Samsung più adeguato.

Leggi la recensione completa su Samsung Galaxy S10e

7. Samsung Galaxy S9 Plus

Un ottimo telefono ancora oggi

Release date: March 2018 | Weight: 189g | Dimensions: 158.1 x 73.8 x 8.5mm | OS: Android 9 | Screen size: 6.2-inch | Resolution: 1440 x 2960 | CPU: Snapdragon 845 / Exynos 9810 | RAM: 6GB | Storage: 64GB/128GB | Battery: 3,500mAh | Rear camera: Dual 12MP | Front camera: 8MP

Ottima sistema a doppia fotocamera

Schermo impressionante

Prezzo

Troppo uguale a S8 Plus

Il Samsung Galaxy S9 Plus è grande, infatti il ​​suo schermo da 6,2 pollici lo renderebbe addirittura troppo grande, se non fosse per l'assenza quasi completa di cornici e i bordi curvi, il che assicura che sia ancora abbastanza gestibile da tenere in una mano. Lo schermo è anche uno dei migliori in circolazione essendo nitido e dai colori fantastici.

Il Galaxy S9 Plus si distingue anche per la sua doppia fotocamera da 12 MP, una delle quali è a doppia apertura, il che significa che può passare da f / 1.5 per scene a scarsa luminosità a f / 2.4 in condizioni normali.

Altri punti salienti includono superlativi altoparlanti stereo e una grande batteria da 3.500 mAh. Ovviamente c'è anche un hardware di punta ed una estetica di livello che presenta una elegante struttura in metallo e vetro, resistente all'acqua. Inoltre sono presenti ricarica wireless e varie opzioni di sicurezza biometriche, tra cui uno scanner di impronte digitali, uno scanner dell'iride e uno scanner del volto.

Leggi la nostra recensione completa su Samsung Galaxy S9 Plus

Finora il miglior smartphone economico Samsung

Uscita: maggio 2019 | Peso: 220 g | Dimensioni: 165,2 x 76,5 x 9,3 mm | Sistema operativo: Android 9 | Dimensioni dello schermo: 6,7 pollici | Risoluzione: : 1080 x 2400 | CPU: : Snapdragon 730 | Memoria: : 128 GB | Batteria: : 3,700 mAh | Fotocamera posteriore: (pop-up): 48MP, 8MP, fotocamera 3D ToF

Nuova fotocamera rotante pop-up

Schermo di alta qualità

La ricarica rapida è veloce

Interfaccia lenta

La fotocamera è accettabile ma non eccezionale

Connessione dati non affidabile

Le serie Note ed S di Samsung non sono gli unici telefoni di alta qualità, poiché i dispositivi della serie Galaxy A offrono specifiche leggermente ridotte con prezzi decisamente più abbordabili. Tuttavia, i telefoni della serie Galaxy A vengono usati da Samsung per proporre al pubblico delle innovazioni, ed è esattamente quello che accade con le fotocamere del Samsung Galaxy A80.

Quando si decide di fare un selfie sul Samsung Galaxy A80, che non ha una fotocamera frontale e ha un design full screen, reso possibile dalla particolare fotocamera rotante.Si tratta di un congegno che svolge il suo lavoro in maniera decisamente furba.

Il telefono ovviamente ha ben più da offrire oltre alle sue fotocamere a scomparsa. Infatti un display AMOLED da 6,7 ​​pollici e un'impressionante velocità di ricarica, lo rendono un'opzione interessante per le persone che non hanno realmente la necessità di acquistare uno dei dispositivi premium Samsung.

Leggi la nostra recensione completa su Samsung Galaxy A80

9. Samsung Galaxy S9

Un ex top di gamma dal prezzo in discesa

Uscita: marzo 2018 | Peso: 163 g | Dimensioni: 147,7 x 68,7 x 8,5 mm | Sistema operativo: Android 9 | Dimensioni dello schermo: 5,8 pollici | Risoluzione: : 1440 x 2960 | CPU: : Snapdragon 845 / Exynos 9810

Schermo eccellente

Molto potente

Molto simile a S8

Ha solo una fotocamera con obiettivo singolo

Il Samsung Galaxy S9 è un'alternativa più piccola ed economica (ma comunque costosa) al Samsung Galaxy S9 Plus.

Lo schermo da 5,8 pollici lo rende potenzialmente preferibile se si hanno mani o tasche più piccole e, come con l'S9 Plus, è più compatto di altri modelli di telefoni, grazie alle cornici sottili e allo schermo curvo.

Il Samsung Galaxy S9 ha molti degli stessi punti salienti dell'S9 Plus, tra cui un display nitido e dai colori vibranti, una struttura di qualità superiore, molta potenza e varie opzioni di sicurezza biometriche.

Ha solo una fotocamera con obiettivo singolo, ma è comunque di ottima qualità. Infine la batteria non offre la capacità della versione Plus, posizionandolo sul gradino più basso della gamma S9.

Leggi la nostra recensione completa su Samsung Galaxy S9

10. Samsung Galaxy Note 8

Un telefono per chi ama utilizzare il pennino (S pen)

Uscita: settembre 2017 | Peso: 195 g | Dimensioni: 162,5 x 74,8 x 8,6 mm | Sistema operativo: Android 9 | Dimensioni dello schermo: 6,3 pollici | Risoluzione: : 1440 x 2630 | CPU: : Snapdragon 835 / Exynos 8895 | Memoria: : 64 GB / 128 GB / 256 GB | Batteria: : 3.300 mAh | Fotocamera posteriore: : doppia 12MP | Fotocamera frontale: : 8MP

Fotocamera impressionante

Schermo grande

Altoparlante debole

Costoso

Il Samsung Galaxy Note 8 è un precedente modello della seconda serie di punta di Samsung, progettato per coloro che desiderano uno schermo davvero enorme e uno stilo (noto come S-Pen) per aiutarlo a sfruttare al meglio lo schermo da 6,3” del dispositivo.

Oltre a questo, ha molto in comune con la gamma Galaxy S, con un retro in vetro simile (e allo stesso modo elegante) ed una struttura in metallo, uno schermo curvo QHD e una **Fotocamera posteriore:** a doppia lente.

È anche molto potente, nonostante il chipset sia datato 2017, ma non esattamente nella categoria dell’S9 o S10. Tuttavia è più economico dell'S10 Plus e mette a disposizione caratteristiche importanti quali resistenza all'acqua, ricarica wireless e un sacco di spazio di archiviazione.

Leggi la nostra recensione completa su Samsung Galaxy Note 8

La "A" sta per abbordabile

Uscita: ottobre 2018 | Peso: 168 g | Dimensioni: 159,8 x 76,8 x 7,5 mm | Sistema operativo: Android 9 | Dimensioni dello schermo: 6 pollici | Risoluzione: : 1440 x 2220 | CPU: : Exynos 7885 | Memoria: : 64 GB / 128 GB | Batteria: : 3.300 mAh | Fotocamera posteriore: : 24MP + 8MP + 5MP | Fotocamera frontale: : 8MP

Fotocamera versatile

Moltissimo spazio di archiviazione

No USB di tipo C

Il guscio da l’impressione di essere vuoto

Siamo scesi nella nostra lista dei migliori telefoni Samsung, ma questo è il miglior telefono di fascia media della società ed è stato rilasciato appositamente per questa fascia di budget.

Il Galaxy A7 (2018) è molto più conveniente rispetto a molti altri dispositivi di questo elenco ma include alcune specifiche davvero interessanti, visto il suo prezzo.

Ad esempio, sul retro è presente un gruppo di tre fotocamere che include un tre sensori da 24 MP, 8 MP e 5 MP. Sul frontale è ovviamente presente un sensore per i selfie, da 24 MP.

Non è un telefono di fascia alta, ma se si sta cercando un dispositivo Samsung che non richieda un budget fuori dall’ordinario, vale la pena considerare il Galaxy A7.

Leggi la recensione completa su Samsung Galaxy A7 (2018)

12. Samsung Galaxy S8 Plus

Un'ottima opzione dallo schermo grande

Uscita: aprile 2017 | Peso: 173 g | Dimensioni: 159,5 x 73,4 x 8,1 mm | Sistema operativo: Android 8 | Dimensioni dello schermo: 6,2 pollici | Risoluzione: : 1440 x 2960 | CPU: : Snapdragon 835 / Exynos 8895 | Memoria: : 64 GB | Batteria: : 3,500 mAh | Fotocamera posteriore: : 12MP | Fotocamera frontale: : 8MP

Schermo enorme

Batteria di grandi dimensioni

Ha solo una fotocamera con obiettivo singolo

Biometria fallata

Il Samsung Galaxy S8 Plus l’alternativa a schermo grande del Samsung Galaxy S8. Tuttavia non è solo il display da 6,2 pollici ad essere maggiorato, ma anche la batteria da ben 3.500 mAh.

Tolto questo, è un telefono molto simile al fratello S8, con il quale condivide praticamente gli stessi pro e contro. Ha un display nitido con grande contrasto e colori, un potente chipset - anche se ormai leggermente datato -, una fotocamera con obiettivo singolo da 12 MP che eccelle nella maggior parte delle situazioni luminose e infine più opzioni biometriche di quante forse ne siano realmente necessarie.

È anche più economico dei telefoni S10 Plus, S9 Plus o Galaxy Note, rendendolo un'opzione a schermo più grande schermo, più economica. Rimane comunque che su questo modello è presente solamente una fotocamera singola, al contrario dei modelli sopracitati.

Leggi la nostra recensione completa su Samsung Galaxy S8 Plus