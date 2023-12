Recensione Samsung Galaxy S23 FE

La fotocamera non è buona come quella dell'S23

Samsung Galaxy S23 FE è il miglior telefono da acquistare in questa fascia di prezzo. Il Galaxy S23 FE è un telefono solido e affidabile, con un bel design e disponibile in alcuni colori unici. Non è raffinato come il resto della famiglia Galaxy S23, ma è un enorme passo avanti rispetto ad altri smartphone economici.

Galaxy S23 FE: recensione breve

(Image credit: Future / Philip Berne)

Samsung Galaxy S23 FE è un vero affare, soprattutto se lo si trova in offerta. Il telefono ha un prezzo di listino di 719€: si tratta di uno smartphone destinato a colmare l'ampio divario di prezzo tra il Galaxy S23 e il Galaxy A54.

È molto potente, grazie al processore Snapdragon 8 Gen 1 che monta il Galaxy S22 Ultra. Ha una fotocamera solida con caratteristiche eccellenti, tra cui modalità fotografiche interessanti che sono facili da usare e rendono le foto molto più belle. Ha anche una solida qualità costruttiva ed è completamente impermeabile.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Naturalmente, trattandosi di un Samsung, il Galaxy S23 FE si spinge oltre rispetto ad altri smartphone economici. Ad esempio, il Galaxy S23 FE può eseguire DEX, l'ambiente desktop di Samsung che trasforma il telefono in un computer portatile quando lo si collega a un monitor, una tastiera e un mouse. È un'ottima funzione se si usa il telefono per la posta elettronica, le applicazioni e i giochi che di solito non si eseguono sul computer.

Il Galaxy S23 FE è ricco di funzioni, come ogni smartphone Samsung che si rispetti. Non solo include la ricarica wireless, ma è anche in grado di condividere la carica in modalità wireless con altri dispositivi.

Supporta il Wi-Fi 6E, funzione che non ha nemmeno l'iPhone 15. Il Galaxy inoltre ha una porta USB-C molto più performante e con una ricarica più veloce. Per di più, ha un vero teleobiettivo con zoom ottico 3X, oltre agli obiettivi wide e ultra-wide.

Samsung Galaxy S23 FE sembra molto resistente, ma è anche spesso e pesante. I materiali sono robusti e di qualità superiore, ma Samsung non si è preoccupata di ridurre l'ingombro di questo modello.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Detto questo, apprezzerete il supporto software garantito per 4 anni, oltre a cinque anni di patch di sicurezza, un risultato straordinario per un telefono di questa fascia di prezzo.

Il Galaxy S23 FE è facile da consigliare, soprattutto rispetto ad altri telefoni che si possono trovare allo stesso prezzo. È più potente di un Google Pixel 7, e ha anche più funzioni. Ha fotocamere migliori del Motorola Edge. Non ha già due anni compiuti, come l'iPhone 13, che ha un prezzo simile.

Recensione Galaxy S23 FE: prezzo e uscita

(Image credit: Future / Philip Berne)

Prezzo di partenza di 719€

Meno costoso rispetto a Galaxy S21 FE

Anche a prezzo pieno il Galaxy S23 FE è una buona scelta. Ha alcune caratteristiche importanti che altri telefoni non hanno, come la resistenza all'acqua e alla polvere IP68, e ha alcuni dettagli che persino alcuni telefoni di punta ancora ignorano, come la ricarica wireless e la ricarica wireless inversa. È potente e resistente e Samsung lo supporterà con aggiornamenti importanti per quattro anni, quindi ha una longevità migliore rispetto alla maggior parte dei telefoni.

Punteggio qualità-prezzo: 5 / 5

Recensione Galaxy S23 FE: specifiche

(Image credit: Future / Philip Berne)

Il Galaxy S23 FE utilizza la stessa piattaforma Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 presente nella famiglia Galaxy S22, compreso il Galaxy S22 Ultra. Ha gli stessi 8 GB di RAM che si trovano nel Galaxy S23. In altre parole, è molto potente. È abbastanza potente da essere un vero e proprio cavallo di battaglia per i creativi, in grado di eseguire software di editing fotografico come Lightroom e di registrare video fino alla risoluzione 8K.

Naturalmente ci sono anche dei punti in cui la versione FE presenta specifiche inferiori. Lo schermo dell'S23 FE è molto bello, ma il Galaxy S23 normale è più luminoso. La fotocamera principale è simile, ma le fotocamere ultra-wide e zoom sono migliori sul Galaxy S23, che può gestire riprese video più avanzate.

Si tratta comunque di un telefono impressionante per il prezzo che offre, soprattutto grazie all'eccellente qualità costruttiva, che fa pensare alla durata nel tempo, e alla batteria extra large al suo interno. Questo telefono non ha avuto problemi a durare tutto il giorno ed è stato divertente da usare. Nulla del Galaxy S23 FE fa pensare che si tratti di un telefono economico, a meno che non si passi da smartphone come il Galaxy S23 Ultra.

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 1 Dimensioni: 158 x 76.5 x 8.2mm Peso: 209g Display: 6.4" OLED; luminosità massima 1.500 Risoluzione: 1080 x 2340 pixel Frequenza di aggiornamento: 120Hz CPU: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 RAM: 8GB Memoria: 128 / 256GB OS: Android 14; One UI 6 Fotocamere posteriori: Principale 50MP; Ultra-wide 12MP; Teleobiettivo 8MP con zoom 3x Fotocamera frontale: 10MP Batteria: 4.500mAh Ricarica: 25W Colori: Viola, Grafite, Crema e Verde menta

Recensione Galaxy S23 FE: design

(Image credit: Future / Philip Berne)

Ottime opzioni di colore, con esclusive sul sito Samsung

Spesso e ingombrante

Design fresco

I colori in cui è disponibile Galaxy S23 FE sono brillanti, lucidi e saturi. Il design del Galaxy S23 FE è in vetro sia frontalmente che sulla scocca, con i sensori della fotocamera che sporgono dalla parte posteriore del telefono singolarmente.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Questo telefono è sicuramente spesso. Il Galaxy S23 Plus, figlio di mezzo, ha un display più grande del Galaxy S23 FE, ma quest'ultimo è più spesso di oltre mezzo mm e pesa ben 13 grammi in più del fratello maggiore. Ciononostante, non è scomodo da maneggiare. I lati sono in metallo spazzolato e ben arrotondati, quindi è molto confortevole da tenere in mano. È solo un grosso chongus di telefono.

Con un design più spesso, cornici più spesse intorno al display e colori più vivaci, il telefono ha un aspetto molto fresco e moderno, oltre a dare la sensazione di essere ben resistente.

Punteggio design: 3 / 5

Recensione Galaxy S23 FE: Display

(Image credit: Future / Philip Berne)

Nitido e con una buona resa dei colori

Piuttosto luminoso

Le cornici sono troppo grandi e asimmetriche

Come ci si aspetta da un telefono Samsung, il display del Galaxy S23 FE è ottimo, soprattutto se confrontato con altri telefoni di questo prezzo. Non è così luminoso come il Galaxy S23, ma è altrettanto nitido e colorato, e supporta lo standard HDR10+ per guardare i contenuti in streaming con una qualità HDR superiore.

Le cornici intorno al display sono grandi e non sono simmetriche, in quanto quelle inferiori sono più grandi delle altre.

Il Galaxy S23 FE offre una buona opzione per il display always-on, ma è disattivata per impostazione predefinita.

Punteggio display: 4 / 5

Recensione Galaxy S23 FE: software

(Image credit: Future / Philip Berne)

Tante app, forse troppe

Le funzioni possono essere difficili da trovare nei vari menu

Bixby può essere d'aiuto

Il bello dei telefoni Samsung è che sono ricchi di funzioni. La cosa terribile è che ogni anno vengono inserite sempre più funzioni e quelle vecchie vengono spostate in fondo tra le molte impostazioni.

Samsung Galaxy S23 FE ha più funzioni di qualsiasi altro telefono della sua fascia di prezzo e Bixby è il modo migliore per trovarle.

Ad esempio, il Galaxy S23 FE può caricare altri dispositivi in modalità wireless grazie a una funzione chiamata Wireless Power Sharing. Dove si trova questa funzione? Il modo più semplice per trovarla è chiedere a Bixby.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Il problema del Galaxy S23 FE e del software Samsung è che troppe funzioni utili sono difficilmente accessibili. È bello avere così tante funzioni a disposizione, ma Samsung deve semplificare.

(Image credit: Future)

É stata una bella sorpresa trovare il potente DeX di Samsung sul Galaxy S23 FE. DeX è la funzione che permette di utilizzare lo smartphone come fosse un computer, connettendolo a un dispositivo esterno.

DeX è infinitamente utile se si sa quando usarla, soprattutto quando si viaggia e si può collegare il telefono a una postazione di lavoro o persino a un televisore in modalità wireless. È anche utile se avete un telefono da lavoro e un computer personale, o viceversa, e non volete mescolare la vostra vita lavorativa e quella personale su ogni dispositivo. È possibile lavorare sul telefono come si farebbe con un computer.

Il Galaxy Z Flip 5, che ha un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, non supporta DeX. È sorprendente che un telefono economico come l'S23 FE abbia un software così potente.

Punteggio software: 3 / 5

Recensione Galaxy S23 FE: fotocamere

(Image credit: Future / Philip Berne)

Le fotocamere sono molto buone per un telefono di questo prezzo

Qualche problema con le foto notturne

Zoom solido e ottime modalità fotografiche per opzioni divertenti

Il Galaxy S23 FE dispone di ottime fotocamere e si colloca nel mezzo tra i telefoni di questa fascia di prezzo. La fotocamera principale è molto buona, soprattutto in condizioni di illuminazione ottimali, anche se i dettagli non sono sempre perfetti. Lo zoom ottico 3x è passabile e migliore dello zoom digitale disponibile su altri telefoni di questo prezzo.

Samsung fa un buon lavoro con la sua app per la fotocamera e si può fare affidamento sulle modalità fotografiche per fare ciò che promettono. In ogni modalità, le foto sono altamente sature su questo telefono, ma questa non è una novità per i fan di Samsung.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Se vi interessa uno dei migliori smartphone per la fotocamera, sarebbe meglio scegliere un telefono più vecchio come il Google Pixel 7, che scatta foto leggermente migliori e offre anche gli esclusivi strumenti di editing fotografico di Google. Naturalmente, il Galaxy S23 FE è abbastanza potente da far girare Adobe Lightroom, se si vuole fare editing.

Il Pixel 7, come il Motorola Edge e l'iPhone 13, non ha un teleobiettivo. Se si desidera uno zoom reale sulla fotocamera, è necessario scegliere il Galaxy S23 FE. Ho trovato che lo zoom sia una delle sue qualità migliori e anche di notte le foto ravvicinate sono molto belle.

Naturalmente, trattandosi di Samsung, le modalità della fotocamera sono forse troppe e non tutte chiare.

C'è molto da amare nell'app Fotocamera, ma proprio come tutto il resto del Galaxy S23 FE, deve essere semplificata.

In modo confuso, Samsung include due applicazioni per la galleria fotografica: la propria Galleria e Google Foto. È possibile scegliere Foto, ma si possono usare entrambe e la Galleria di Samsung esegue il backup su OneDrive, in modo da avere un backup nel cloud che vi segue anche sul dispositivo successivo, proprio come avviene con Google.

La fotocamera è stata un po' meno reattiva di quanto avremmo voluto e sembrava che ci volesse un po' per mettere a fuoco e scattare una foto, soprattutto in modalità notturna. Le foto sono comunque venute bene, ma se dovete scattare foto a soggetti in movimento come animali o bambini potreste volere un telefono con fotocamera migliore.

Galaxy S23 FE: prove della fotocamera

Image 1 of 14

Punteggio fotocamere: 3 / 5