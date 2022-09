iPhone 15: tutto quello che sappiamo

Si sente già parlare di iPhone 15, nonostante iPhone 14, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Plus siano stati presentati solo da poche settimane insieme ad ad Apple Watch 8, Apple Watch Ultra, Apple Watch SE 2 ed AirPods Pro 2.

Probabilmente iPhone 15 uscirà a settembre 2023, a meno che Apple non decida di chiamare gli iPhone di prossima generazione "14S" o qualcosa di simile. Un'evenienza simile è piuttosto improbabile, infatti abbiamo già sentito svariate indiscrezioni secondo cui il nome dei prossimi smartphone Apple sarà proprio iPhone 15.

In effetti, le prime informazioni non ufficiali su iPhone 15 sono iniziate a trapelare da mesi, con un grande anticipo rispetto all'uscita.

Per darvi una prima idea di come sarà iPhone 15, in questa pagina abbiamo raccolto tutte le novità e le indiscrezioni aggiornate sui prossimi iPhone.

Latest news iPhone 15 potrebbe essere dotato di porta USB-C (Si apre in una nuova scheda) e tutti i modelli potrebbero avere una Dynamic Island (Si apre in una nuova scheda). Inoltre, pare che iPhone 15 Ultra sarà particolarmente costoso (Si apre in una nuova scheda).

iPhone 15 in breve

Cos'è? iPhone 15 sarà il nuovo iPhone del 2023

iPhone 15 sarà il nuovo iPhone del 2023 Quando esce iPhone 15? Probabilmente a settembre 2023

Probabilmente a settembre 2023 Quanto costa iPhone 15? Probabilmente più di iPhone 14

iPhone 15: uscita

Non sono ancora trapelate indiscrezioni sull'uscita di iPhone 15, ma Apple è solita presentare i nuovi iPhone nel mese di settembre.

Nel caso di iPhone 14, l'evento si è tenuto il 7 settembre, mentre gli iPhone sono stati messi in vendita dal 16 settembre. Apple di solito sceglie la prima o la seconda settimana del mese, la maggior parte delle volte opta per un martedì o un mercoledì.

Questo significa che nel 2023 l'evento di presentazione di iPhone 15 potrebbe tenersi il 5 o il 12 settembre, oppure il 6 o il 13.

La serie iPhone 14 al completo (Image credit: Apple)

iPhone 15: prezzo

Non sono trapelate notizie di rilievo neanche sul prezzo, ma iPhone 14 ha subito un incremento rispetto a iPhone 13. Lo stesso potrebbe accadere il prossimo anno per iPhone 15.

Ci sono quattro modelli appartenenti alla serie iPhone 14 e questi sono i prezzi di partenza:

iPhone 14 128GB: 1.029€

1.029€ iPhone 14 Plus 128GB: 1.179€

1.179€ iPhone 14 Pro 128GB: 1.339€

1.339€ iPhone 14 Pro Max 128GB: 1.489€

Naturalmente i prezzi variano in base al taglio di memoria: l'opzione più costosa è iPhone 14 Pro Max da 1TB, che arriva a costare ben 2.139€.

L'unica indiscrezione sul prezzo trapelata finora si riferisce a iPhone 15 Ultra, un modello ancora inedito che dovrebbe sostituire il Pro Max e potrebbe costare almeno 100€ in più.

iPhone 15: novità e indiscrezioni

Per il momento sono trapelate poche indiscrezioni su iPhone 15, ma prossimamente dovrebbero diventare più numerose.

Secondo una fonte Apple starebbe lavorando al SoC A17 Bionic a 3nm destinato a iPhone 15. Dato che iPhone 14 Pro e Pro Max utilizzano l'A16 Bionic, la notizia dovrebbe essere affidabile.

Tuttavia, iPhone 14 e 14 Plus montano il vecchio chip A15 Bionic di iPhone 13 Pro e Pro Max. Abbiamo sentito più di una volta che questa nuova trovata Apple di dotare i modelli standard dello stesso processore della serie precedente potrebbe ripetersi nei prossimi anni.

iPhone 15 potrebbe essere il protagonista di un grande cambiamento nel 2023: l'UE ha intimato ad Apple di dotare tutti i suoi dispositivi dello standard USB-C entro il 2024, ma secondo alcune voci l'azienda di Cupertino potrebbe muoversi un anno prima in tale direzione.

Detto questo, molti fan sperano che Apple non abbandoni presto la porta Lightning, suggerendo addirittura che prima di cambiare standard potrebbe arrivare un iPhone senza porte.

La Dynamic Island di iPhone 14 Pro. (Image credit: TechRadar)

Una delle grandi novità di iPhone 14 Pro e Pro Max è la Dynamic Island, un sostituto del notch che consente di visualizzare l'attività in background, notifiche e altro. É un modo intelligente per non farvi distrarre dalla presenza foro, riuscendo addirittura a dividersi tra due app. Secondo le indiscrezioni, tutti i modelli della serie iPhone 15 saranno dotati di Dynamic Island.

Tuttavia, iPhone 15 standard e 15 Plus potrebbero restare fermi alla frequenza di aggiornamento di 60Hz.

In contrasto con l'indiscrezione su Dynamic Island, una notizia afferma che alcuni modelli della serie iPhone 15 potrebbero utilizzare una fotocamera sotto al display per lasciare lo schermo completamente sgombro. Personalmente, la troviamo un'ipotesi improbabile.

Nelle ultime due generazioni Apple ha suddiviso la serie iPhone tra modelli standard e modelli Pro, dotando questi ultimi di più funzioni sofisticate. tra i due modelli base e i due modelli Pro, l'unica differenza sta nelle dimensioni.

Le cose potrebbero cambiare nel 2023 con l'arrivo dell'inedito iPhone 15 Ultra, che sostituirebbe il Pro Max potrando ancora più funzioni extra rispetto al Pro.

Per esempio, mentre si dice che iPhone 15 Pro avrà lo stesso teleobiettivo di iPhone 14 Pro, iPhone 15 Ultra potrebbeessere dotato di periscopio per uno zoom ancora più potente, fino a 5x. La notizia è stata riferita da più fonti, quindi sembra piuttosto probabile.