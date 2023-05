iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Ultra: confronto preliminare

A settembre dovrebbero uscire iPhone 15, iPhone 15 Pro e il tanto vociferato iPhone 15 Ultra, che dovrebbe sostituire l'iPhone 15 Pro Max. Tutti e tre i telefoni probabilmente si riveleranno essere tra i migliori iPhone mai realizzati.

Ma come saranno a confronto i migliori smartphone Apple del 2023? L'iPhone 15 base sarà quasi certamente una reiterazione di iPhone 14 Pro, mentre se vi chiedete come saranno iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro potete dare un'occhiata al nostro articolo dedicato.

Di seguito mettiamo iPhone 15 Pro a confronto con iPhone 15 Ultra per quanto riguarda i prezzi, le specifiche e le caratteristiche di entrambi i telefoni.

iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Ultra: specifiche

(Image credit: Apple)

Vi ricordiamo che nessuna delle specifiche di iPhone 15 Pro o Ultra è stata confermata da Apple, ma pensiamo di aver sentito abbastanza indiscrezioni in ciascuna categoria da poter fare alcune ipotesi ragionate sulle specifiche di fotocamera, display e processore di entrambi i dispositivi.

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Ultra: specifiche iPhone 15 Pro iPhone 15 Ultra Display: 6.1" OLED 6.7" OLED Risoluzione: 2316 x 1080 pixel 2316 x 1080 pixel Frequenza di aggiornamento: 1-120Hz 1-120Hz Chipset: A17 Bionic A17 Bionic Fotocamere posteriori: 48MP, 12MP ultra-wide, 12MP teleobiettivo con zoom ottico 2x 48MP, 12MP ultra-wide, 12MP teleobiettivo con zoom variabile fino a 6x Fotocamera frontale: 12MP 12MP doppio sensore RAM: 8GB 8GB Spazio di archiviazione: 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB, 1TB Batteria: ≈3,200mAh ≈4,323mAh

iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Ultra: prezzo e uscita

iPhone 14 è stato reso disponibile dal 16 settembre 2022. (Image credit: Apple)

Apple è solita presentare i nuovi iPhone nel mese di settembre, quindi possiamo fare un'ipotesi su quando uscirà la serie iPhone 15.

Nel caso di iPhone 14, l'evento si è tenuto il 7 settembre, mentre gli iPhone sono stati messi in vendita dal 16 settembre. Apple di solito sceglie la prima o la seconda settimana del mese, la maggior parte delle volte opta per un martedì o un mercoledì.

Questo significa che nel 2023 l'evento di presentazione di iPhone 15 potrebbe tenersi il 5 o il 12 settembre, oppure il 6 o il 13, con i nuovi iPhone che verrebbero messi in vendita a distanza di una settimana.

Dato che iPhone 14 ha subito un incremento rispetto a iPhone 13, lo stesso potrebbe accadere il prossimo anno per iPhone 15.

Le uniche indiscrezioni sul prezzo trapelate finora si riferiscono a iPhone 15 Ultra e iPhone 15 Pro, che potrebbero costare almeno 100€ in più rispetto a iPhone 14 Pro e Pro Max. A questa notizia si sono aggiunte altre informazioni, che senza specificare una possibile cifra affermano che i materiali e le nuove funzioni esclusive faranno lievitare il prezzo di iPhone 15 Ultra sensibilmente.

Le ultimissime indiscrezioni parlano di un rincaro di circa 200€ rispetto al prezzo di iPhone 14 Pro Max. Insomma, iPhone 15 Ultra potrebbe arrivare a superare i 1.600€, diventando l'iPhone più costoso di sempre.

iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Ultra: design e display

(Image credit: Apple)

Per quanto riguarda il design, sembra che iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra si differenzieranno solo per le dimensioni: come iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Ultra sarà più grande di iPhone 15 Pro.

Resta da vedere quanto più grande, ma se iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max misurano rispettivamente 147,5 x 71,5 x 7,85 mm e 160,7 x 77,6 x 7,85 mm, ci aspettiamo che iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra abbiano dimensioni simili.

Per il resto, entrambi i dispositivi sembrano destinati a condividere gli stessi miglioramenti del design rispetto a iPhone 14 Pro. Da più fonti abbiamo appreso, ad esempio, che sia l'iPhone 15 Pro che l'iPhone 15 Ultra potrebbero avere bordi in titanio, che li renderebbero più resistenti e leggeri rispetto agli iPhone con cornici in acciaio inossidabile attualmente disponibili.

Entrambi i dispositivi dovrebbero inoltre avere bordi più arrotondati, come testimoniano i render che potete vedere qui sotto.

Image 1 of 3 (Image credit: 9to5Mac) (Image credit: 9to5Mac) (Image credit: 9to5Mac)

Abbiamo anche sentito dire che iPhone 15 Pro avrà cornici più sottili rispetto a iPhone 14 Pro: questa sarebbe una novità piuttosto impressionante, dato che le cornici di quest'ultimo sono già sottilissime. Se questa modifica è prevista per iPhone 15 Pro, ci aspettiamo che iPhone 15 Ultra vanti cornici altrettanto sottili.

Sempre sul fronte del design, si diceva che iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra avrebbero avuto i pulsanti del volume e di accensione a stato solido. Le fughe di notizie avevano suggerito che questi pulsanti avrebbero utilizzato vibrazioni aptiche per simulare la sensazione di essere toccati, pur non muovendosi realmente, ma gli analisti Apple hanno recentemente fatto marcia indietro su queste indiscrezioni.

Ci aspettiamo quindi che entrambi i telefoni abbiano la stessa configurazione di pulsanti fisici di iPhone 14 Pro.

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra potrebbero avere un nuovo tasto Azione. (Image credit: 9to5Mac)

L'ultima novità del design dovrebbe arrivare sotto forma di una porta di ricarica USB-C. L'UE ha comunicato ad Apple che dovrà obbligatoriamente aggiungere la porta di ricarica USB-C agli iPhone a partire dal 2024, ma diverse fughe di notizie hanno suggerito che Apple adotterà lo standard di ricarica già nel 2023 con iPhone 15.

Questo cambiamento significa che iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra potrebbero ottenere velocità di trasferimento dati molto più elevate rispetto ai loro predecessori, mentre le versioni Thunderbolt 3 dello standard USB-C consentiranno, secondo quanto riferito, anche la compatibilità con i monitor 4K.

Sul fronte del display, sembra che le dimensioni saranno ancora una volta l'unico elemento di differenziazione tra i due telefoni. iPhone 15 Pro dovrebbe mantenere l'eccellente schermo OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici di iPhone 14 Pro, mentre iPhone 15 Ultra probabilmente seguirà l'esempio dell'equivalente da 6,7 pollici del suo predecessore iPhone 14 Pro Max.

Sia iPhone 14 Pro che iPhone 14 Pro Max vantano la tecnologia di frequenza di aggiornamento adattiva a 1-120 Hz (denominata ProMotion) che regola automaticamente la fluidità dei display per adattarsi a ciò che accade sullo schermo. La funzionalità del display always-on di Apple si basa su ProMotion per funzionare e sembra che entrambe queste caratteristiche di fascia alta saranno riservate a iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra.

(Image credit: Apple)

Inoltre, entrambi gli smartphone continueranno a utilizzare la Dynamic Island. Le indiscrezioni suggeriscono che il sensore di prossimità sarà integrato all'interno della nuova Dynamic Island, anziché posizionato al di sotto (come nell'iPhone 14 Pro).

iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Ultra: fotocamera

(Image credit: Apple)

Dato che iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra sembrano differire in termini di dimensioni solo per quanto riguarda i rispettivi display e design, ci si potrebbe chiedere perché Apple si preoccupi di adottare il nome Ultra. È qui che entrano in gioco le fotocamere dei due telefoni.

In sostanza, iPhone 15 Ultra rappresenterà il tentativo di Apple di produrre il miglior smartphone per la fotocamera che si possa comprare, con il nuovo dispositivo che vanterebbe una serie di funzioni che iPhone 15 Pro non avrà.

Cominciamo con iPhone 15 Pro, che dovrebbe ereditare la configurazione a triplo sensore del suo predecessore: ci saranno dunque un sensore da 48MP (24mm f/2.8), un sensore ultra-wide da 12MP (13mm f/2.2) e un teleobiettivo da 12MP (77mm f/2.8). L'unica vera differenza tra le fotocamere di iPhone 15 Pro e quelle di iPhone 14 Pro sarà probabilmente la qualità dei sensori utilizzati. Secondo quanto trapelato, iPhone 15 Pro avrà nuovi sensori prodotti da Sony in grado di catturare più luce.

Un mockup di iPhone 15 Pro condiviso da 9to5Mac. (Image credit: 9to5Mac)

iPhone 15 Ultra, invece, è destinato a ricevere una serie di nuovi aggiornamenti della fotocamera. Secondo le ultime indiscrezioni, iPhone 15 Ultra potrebbe avere una fotocamera con teleobiettivo e zoom variabile, oltre al più grande sensore principale mai utilizzato in un iPhone.

Le fotocamere con zoom ottico variabile sono eccezionalmente rare tra gli smartphone di oggi. Samsung Galaxy S23 Ultra, attualmente il miglior smartphone sul mercato, è dotato di due teleobiettivi ex e 10x, ma iPhone 15 Ultra dovrebbe superarli con un singolo teleobiettivo con zoom variabile in grado di spostarsi otticamente tra questi valori. iPhone 14 Pro Max, per fare un paragone, può zoomare otticamente solo fino a 3x, mentre Sony Xperia 1 IV (che ha già un teleobiettivo con zoom variabile) è in grado di zoomare solo tra 3,5x e 5,2x.

Come accennato, iPhone 15 Ultra sembra sarà dotato del sensore principale più grande mai utilizzato in un iPhone. Con una dimensione di 1/1,14 pollici, il sensore IMX903 da 48MP di Sony è più grande dell'equivalente da 1/1,28 pollici di iPhone 14 Pro Max e dovrebbe quindi consentire di catturare più luce e conservare i dettagli più efficientemente.

Abbiamo anche sentito dire che iPhone 15 Ultra potrebbe avere una fotocamera frontale a doppio sensore, mentre iPhone 15 Pro manterrebbe lo stesso obiettivo da 12MP del suo predecessore.

iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Ultra: prestazioni

(Image credit: Shutterstock / mokjc)

Per quanto riguarda le prestazioni, sia iPhone 15 Pro che iPhone 15 Ultra utilizzeranno sicuramente l'ultima versione del SoC proprietario Apple, l'A17 Bionic, che si dice sarà molto più efficiente del già eccellente A16 Bionic.

Il sito cinese DCInside (Si apre in una nuova scheda) riferisce che l'A17 Bionic vanterà una CPU più potente del 20% rispetto al suo predecessore, il che significa che entrambi i telefoni dovrebbero godere di notevoli incrementi di velocità rispetto ai rispettivi predecessori. Potrebbero addirittura essere veloci come alcuni dei migliori MacBook.

In ogni caso si dice che iPhone 15 Ultra sarà ancora più potente di iPhone 15 Pro, e una fonte sostiene che il software del primo non limiterà il telefono quanto quello del modello Pro. L'unico vero motivo per cui il software dovrebbe limitare le prestazioni di un iPhone è quello di impedirne il surriscaldamento, quindi questo suggerisce anche che l'iPhone 15 Ultra potrebbe avere un sistema di raffreddamento migliore.

Infine, sia iPhone 15 Pro che iPhone 15 Ultra dovrebbero avere 8 GB di RAM, mentre iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max ne hanno 6 GB.

iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Ultra: batteria

Sul fronte della batteria le indiscrezioni sono state poche sia per iPhone 15 Pro che per iPhone 15 Ultra, ma possiamo fare alcune previsioni basandoci sulle specifiche della batteria dei rispettivi predecessori.

iPhone 14 Pro ha una batteria da 3.200 mAh che garantisce un'intera giornata (e notte) di autonomia se il telefono viene utilizzato normalmente per le attività quotidiane, mentre iPhone 14 Pro Max vanta una batteria più capiente da 4.323 mAh che garantisce circa 26 ore di autonomia se utilizzato abitualmente. Ci aspettiamo che iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra offrano ciascuno una batteria di dimensioni simili.

Tra l'altro, secondo alcune indiscrezioni, Apple starebbe lavorando a una funzione di ricarica wireless inversa per l'intera serie iPhone 15. Se fosse vero, sia iPhone 15 Pro che iPhone 15 Ultra sarebbero dotati di una batteria di dimensioni simili e sarebbero in grado di ricaricare in modalità wireless altri dispositivi Apple.

iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Ultra: conclusioni

(Image credit: Future)

Alla domanda se conviene passare all'iPhone 15 Pro o all'iPhone 15 Ultra è difficile rispondere in questo momento, ma in base alle molte indiscrezioni che abbiamo sentito finora su entrambi i telefoni, possiamo offrirvi qualche primo consiglio.

Per cominciare, iPhone 15 Pro sarà un telefono oggettivamente migliore di iPhone 14 Pro. Se prendiamo per buone tutte le indiscrezioni su iPhone 15 Pro, il dispositivo avrà un design più premium (grazie ai lati curvi in titanio e alle cornici più sottili), sensori della fotocamera leggermente migliori e velocità di elaborazione più elevate rispetto a iPhone 14 Pro.

Tuttavia, nessuno di questi aggiornamenti sembra particolarmente rivoluzionario e, dato che nella nostra recensione abbiamo definito iPhone 14 Pro come un dispositivo vicinissimo a essere "l'iPhone perfetto" non ci aspettiamo che iPhone 15 Pro sarà un dispositivo indispensabile per chi già possiede uno dei migliori iPhone.

iPhone 15 Ultra, invece, sembra destinato ad aumentare ulteriormente il divario tra i vari modelli di iPhone. Proprio come Apple Watch Ultra era destinato agli avventurieri estremi con un sacco di soldi da spendere, iPhone 15 Ultra sarà sicuramente destinato agli appassionati di fotografia mobile che non hanno intenzione di badare a spese.

Con il suo enorme sensore principale, la doppia fotocamera frontale e il teleobiettivo con zoom variabile, iPhone 15 Ultra rappresenterà un upgrade significativo rispetto a iPhone 15 Pro e quindi a iPhone 14 Pro e Pro Max. Detto questo, se non siete particolarmente interessati ad avere il miglior cameraphone esistente, non vediamo molti altri motivi per cui potreste pensare di sborsare una fortuna per il primo iPhone Ultra di Apple.