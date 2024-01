Samsung Galaxy S24 Plus vs Samsung Galaxy S24 Ultra: confronto

Il 17 gennaio 2024 Samsung ha presentato la sua nuova serie Galaxy S24 che, come da tradizione, include le varianti standard, Plus e Ultra.

Samsung propone questo schema da diversi anni, con un modello premium più costoso che dispone di specifiche elevate e un comparto fotografico avanzatissimo (S24 Ultra) e due modelli standard di dimensioni diverse, da cui il più grande prende il nome "Plus".

Gli scorsi anni la variante standard e il modello Plus si differenziavano principalmente per dimensioni dello schermo e della batteria, oltre che per peso e dimensioni generali, senza però presentare differenze in termini di compnenti hardware.

Quest'anno, per la prima volta, le differenze tra i due modelli potrebbero essere più marcate che in passato. In questo confronto approfondito tra Samsung Galaxy S24 Plus e Samsung S24 Ultra scopriremo se il modello di mezzo quest'anno si avvicina di più al top di gamma.

Samsung Galaxy S24 Plus vs Samsung Galaxy S24 Ultra: specifiche

Ecco uno schema riassuntivo con le specifiche di Galaxy S24 Plus e S24 Ultra a confronto.

Swipe to scroll horizontally Caratteristiche Galaxy S24 Ultra Galaxy S24+ Display 6.8 pollici QHD+Display Dynamic AMOLED 2X.Super Smooth 120Hz refresh rate (1~120Hz)Vision booster 6.7 pollici QHD+

Display Dynamic AMOLED 2X.

Super Smooth 120Hz refresh rate (1~120Hz)

Vision booster Dimensioni e Peso 79 X 162.3 X 8.6mm, 232g 75.9 x 158.5 x 7.7mm, 196g Fotocamera 12MP Fotocamera Ultra-GrandangolareF2.2, FOV 120˚200 MP Fotocamera GrandangolareOIS, F1.7, FOV 85˚50MP Teleobiettivo1Zoom Ottico 5x, OIS, F3.4, FOV 22˚10MP Teleobiettivo2Zoom Ottico 3x, OIS, F2.4, FOV 36˚12MP Fotocamera frontaleF2.2, FOV 80˚ 12MP Fotocamera Ultra-Grandangolare

F2.2, FOV 120˚



50 MP Fotocamera Grandangolare

OIS, F1.8, FOV 85˚



10MP Teleobiettivo

Zoom Ottico 3x, F2.4, FOV 36˚



12MP Fotocamera Frontale

F2.2, FOV 80˚ Memoria e spazio di archiviazione 12GB + 1TB12 + 512GB12 + 256GB 8 + 256GB

8 + 128GB

12 + 512GB

12 + 256GB Batteria 5,000 mAh 4,900 mAh Ricarica Ricarica da cavo: Fino al 65% di carica in circa 30 minuti con l'adattatore da 45W e il cavo USB-C da 5A.Ricarica rapida senza fili 2.0Condivisione batteria wireless Ricarica via cavo: Fino al 65% di carica in circa 30 minuti con l'adattatore da 45W e il cavo USB-C da 5A Ricarica rapida senza fili 2.0 Ricarica senza fili OS Android 14

One UI 6.1 Android 14

One UI 6.1 Network e Connettività; 5G, LTE, Wi-Fi 7, Wi-Fi DirectBluetooth v 5.3 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Wi-Fi DirectBluetooth v 5.3 Resistenza all'acqua IP68 IP68

Samsung Galaxy S24 Plus vs Samsung Galaxy S24 Ultra: prezzo e uscita

The Galaxy S23 Plus (middle) and Galaxy S23 Ultra (right) hit shelves in February 2023 (Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra sono disponibili presso gli operatori e i rivenditori online e sul sito Samsung.com dal 17 gennaio, con consegne a partire dal 24 gennaio.

La versione Plus parte da 1.189€ nel formato da 12 + 256GB e arriva a 1.309€ per il modello da 12 + 512GB. Anche in questo caso il prezzo è inferiore per il modello entry visto che il Galaxy S23 Plus da 8 + 256GB costava 1.229€ al momento del lancio. Samsung Galaxy S24 Ultra invece costa 1.499€ per la versione da 12/256GB.

Se si guarda al prezzo, quest'anno il Galaxy S24 Plus si può definire il più conveniente tra i 3 top di gamma Samsung.

Swipe to scroll horizontally Modello RAM Archiviazione Prezzo consigliato (€) Galaxy S24+ 12GB 256GB 1.189 Galaxy S24+ 12GB 512GB 1.309 Galaxy S24 Ultra 12GB 256GB 1.499 Galaxy S24 Ultra 12GB 512GB 1.619 Galaxy S24 Ultra 12GB 1TB 1.859

Samsung Galaxy S24 Plus vs Samsung Galaxy S24 Ultra: design e display

Image 1 of 8 (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu) (Image credit: Valerio Porcu)

Come lo scorso anno il Plus non è altro che una versione più grande del modello standard, mentre la linea Ultra segue tradizionalmente una propria strada proponendo un design diverso, a partire dai materiali più pregiati.

Il Galaxy S24 Plus misura 158.5 x 75.9 x 7.7mm per 196g e misura 6.7 pollici. Se per quanto riguarda il design Galaxy S24 Plus è diverso da Galaxy S24 solo in termini di dimensioni e peso, quest'anno il display del Galaxy S24 Plus è visibilmente migliore rispetto a quello del modello standard e molto più vicino allo schermo del Galaxy S24 Ultra.

Il refresh rate rimane identico per entrambi e varia da 1 a 120Hz, ma il Galaxy S24 Plus ha una maggiore nitidezza data dalla risoluzione del display AMOLED WQHD+ (3,088 × 1,440) che lo rende superiore allo schermo AMOLED FHD+ (2,340 x 1,080) del modello standard.

Samsung Galaxy S24 Ultra è disponibile nei colori Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Violet e Titanium Yellow, mentre Galaxy S24 Plus nei colori Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet e Amber Yellow.

Samsung Galaxy S24 Plus vs Samsung Galaxy S24 Ultra: fotocamere

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Passiamo al comparto fotografico, dove il Galaxy S24 Plus quest'anno offre una nuova fotocamera per selfie da 12MP F/2.2, 2 in più rispetto rispetto ai 10MP dei modelli 2023. Per il resto troviamo lo stesso comparto fotografico della serie Galaxy S23 composto da un sensore ultra-wide da 12MP F/2.2, un sensore principale grandangolare da 50MP F/1.8 e un teleobiettivo da 12MP F/2.4 con zoom ottico 3x.

Le fotocamere del Samsung Galaxy S24 Ultra sembrano ugualmente interessanti, perché se da un lato sulla carta potrebbero rappresentare un miglioramento sotto alcuni aspetti, dall'altro potrebbero rappresentare un peggioramento.

Samsung Galaxy S24 Ultra infatti ha una fotocamera principale da 200MP, una fotocamera ultra-wide da 12MP, un teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3x e una fotocamera a periscopio da 50MP con zoom ottico 5x.

Il Samsung Galaxy S23 Ultra, invece, aveva una fotocamera principale da 200MP, una ultra-wide da 12MP, un teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3x e un'altra da 10MP con zoom ottico 10x.

L'unico cambiamento in termini numerici riguarda la seconda fotocamera con teleobiettivo, che è passata da uno zoom 10x a 5x sul Galaxy S24 Ultra, ma è aumentata da 10MP a 50MP.

Samsung utilizza quindi un sensore di qualità molto più elevata rispetto all'anno scorso. Come accennato, il nuovo sensore del teleobiettivo ha una risoluzione di ben 50MP, la seconda più alta di qualsiasi altra fotocamera di S24 Ultra, dopo la grande fotocamera principale da 200MP. Con un sensore da 50MP come questo, Samsung combinerà più pixel per formare l'immagine finale, quindi più pixel ha, maggiore sarà il potenziale per l'immagine finale.

Per quanto riguarda le capacità in fase di acquisizione, promette di rimuovere il rumore, migliorare le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione e puntare a colori più precisi e vividi, ove necessario. Nonostante la propensione di Samsung per immagini più sature e con un contrasto più elevato, i suoi telefoni si sono gradualmente orientati verso una scienza del colore più autentica e accurata nel corso delle ultime generazioni, quindi sarà interessante vedere cosa fa il ProVisual Engine per gli scatti in questo senso.

Samsung Galaxy S24 Plus vs Samsung Galaxy S24 Ultra: prestazioni

(Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy S24 Plus dispone di una versione dedicata del processore Exynos Dimensity 2400. Quest'anno la variante Plus dispone di 12GB di RAM come il modello Ultra.

Samsung Galaxy S24 Ultra ha un chipset Snapdragon 8 Gen 3, il che non è una sorpresa, visto che il Galaxy S23 Ultra ha un chipset Snapdragon 8 Gen 2.

Le quantità di spazio di archiviazione sonoquasi le stesse tra i due, con una scelta di 256GB o 512GB per entrambi, mentre solo Galaxy S24 Ultra è disponibile nella versione da 1TB di memoria.

Entrambi i telefoni hanno lo stesso software, ovvero Android con la One UI di Samsung.

Samsung Galaxy S24 Plus vs Samsung Galaxy S24 Ultra: batteria

Samsung Galaxy S24 Plus ha una batteria più grande rispetto al modello dello scorso anno e passa a 4.900 mAh da 4.700 mAh. L'aumento è sostanziale, in quanto lo smartphone ora sfiora i 5000mAh, ovvero la capacità della batteria di Galaxy S24 Ultra.

Samsung Galaxy S24 Plus può contare su una ricarica cablata da 45W (con il giusto adattatore), la stessa presente sul modello Ultra, che garantisce il 65% di carica in 30 minuti.

Entrambi dispongono della ricarica wireless a 15W e di un sistema di ricarica wireless inversa che consente di condividere la batteria con altri dispositivi.

Samsung Galaxy S24 Plus vs Samsung Galaxy S24 Ultra: quale scegliere?

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Se state cercando un nuovo smartphone per il 2024 dovreste scegliere il Samsung Galaxy S24 Plus o il Samsung Galaxy S24 Ultra?

Per cominciare, sia il Galaxy S24 Plus che il Galaxy S24 Ultra sono telefoni estremamente costosi, ma se non siete pronti a superare la barriera delle quattro cifre, il Galaxy S24 Plus sarà sicuramente l'opzione più digeribile dei due.

Rispetto al Galaxy S24 Ultra, quest'anno Galaxy S24 Plus ha le stesse capacità di ricarica, la stessa luminosità di picco, la stessa frequenza di aggiornamento variabile e anche uno schermo decisamente nitido. Inoltre, a nostro avviso, nonostante l'assenza del titanio ha un design altrettanto elegante.

Naturalmente, il Galaxy S24 Ultra vanta fotocamere oggettivamente migliori rispetto al Galaxy S24 Plus, ma non sarà affatto un fallimento dal punto di vista fotografico.

Se desiderate disperatamente il chipset Snapdragon 8 Gen 3, questo fattore potrebbe significare che il Galaxy S24 Ultra è la vostra unica opzione. Per il resto, dipende da quanto siete interessati alla versatilità della fotocamera e da quanto importante per voi è il prezzo.