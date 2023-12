MacBook Pro 14" (M2 ) vs MacBook Pro 14" (M3): confronto

A pochi mesi dal lancio del MacBook Pro M2 da 14 pollici, Apple ha annunciato un nuovo MacBook Pro equipaggiato con i nuovissimi processori M3. Come si colloca quest'ultimo modello rispetto al suo predecessore?

Considerando che non è passato nemmeno un anno dall'uscita dell'ultimo modello, c'è stato un miglioramento delle prestazioni tale da giustificare il passaggio al nuovo modello? E per chi viene da un vecchio MacBook Intel conviene investire sul recentissimo MacBook Pro 14 (M3) o risparmiare qualcosa e scegliere il precedente MacBook Pro 14 (M2 Pro)?

Per scoprirlo abbiamo messo a confronto i due MacBook Pro da 14 pollici in un versus che tiene conto di prezzo, prestazioni e altre differenze determinanti.

MacBook Pro 14" (M2) vs MacBook Pro 14" (M3): specifiche a confronto

(Image credit: Future)

Prima di passare a un confronto dettagliato tra i due MacBook, ecco una breve panoramica delle loro specifiche principali.

Tenete presente che, come diremo anche più avanti, il MacBook Pro M2 veniva proposto solo nelle varianti con chip M2 Pro e M2 Max, mentre il nuovo MacBook Pro M3 è disponibile anche nella variante con chip M3 standard.

Swipe to scroll horizontally MacBook Pro 14 pollici (M2 Pro) vs MacBook Pro 14 pollici (M3): specifiche del modello base MacBook Pro M2 Pro MacBook Pro M3 Prezzo A partire da 2.499€ A partire da 2.049€ CPU: Apple M2 Pro (10-core) Apple M3 (8-core) GPU: GPU integrata 16-core GPU integrata 10-core RAM: 16GB memoria unificata 8GB memoria unificata Schermo: Display Liquid Retina XDR da 14,2 pollici, 3024 x 1964 (mini-LED, luminosità sostenuta di 1.000 nits, ampia gamma di colori P3, tecnologia ProMotion) Display Liquid Retina XDR da 14,2 pollici, 3024 x 1964 (mini-LED, luminosità sostenuta di 1.000 nits, ampia gamma di colori P3, tecnologia ProMotion) Archiviazione: 512GB SSD 512GB SSD Porte: 3x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, slot per schede SDXC, jack per cuffie da 3,5 mm, MagSafe 3 2x Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, slot per schede SDXC, jack per cuffie da 3,5 mm, MagSafe 3 Connettività: Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.3 Webcam: Webcam FaceTime HD da 1080p Webcam FaceTime HD da 1080p Peso 1.6kg 1.55kg Dimensions: (313 x 221 x 16 mm) (313 x 221 x 16 mm)

MacBook Pro 14" (M2) vs MacBook Pro 14" (M3): prezzo e disponibilità

(Image credit: Future)

Una delle maggiori differenze tra la gamma di MacBook Pro da 14 pollici con chip M2 e la gamma di MacBook Pro da 14 pollici con chip M3 è il prezzo di lancio. Sulla carta, si potrebbe pensare che il modello M3 abbia subito un forte taglio di prezzo, e questa è la tesi che Apple ha sostenuto fin dal lancio.

Tuttavia, non è proprio così. Quando il MacBook Pro da 14 pollici con chip M2 è uscito nel gennaio 2023, i prezzi partivano da 2.499€, ovvero lo stesso prezzo del MacBook Pro da 14 pollici con chip M1.

Tuttavia, il MacBook Pro da 14 pollici con chip M3 parte da 2.049€, un prezzo nettamente inferiore a quello dei dispositivi dell'era M1 e M2. Quindi, Apple è stata incredibilmente generosa con quest'ultima generazione di MacBook e ha deciso di far felici i suoi utenti? Non esattamente.

Il precedente modello base del MacBook Pro da 14 pollici era dotato di un chip M2 Pro, con CPU a 10 core e GPU a 16 core e una configurazione di memoria unificata da 16 GB.

Il modello base del nuovo MacBook Pro da 14 pollici è dotato di un chip M3 che, sebbene abbia un'architettura più recente (tra cui un design a 3 nm più efficiente), ha una CPU a 8 core e una GPU a 10 core. Come potete immaginare, questo numero inferiore di core ha un impatto sulle prestazioni, soprattutto con le attività più complesse e impegnative.

Il modello base del MacBook Pro 14 pollici M3 è dotato di 8 GB di memoria, la metà di quella del modello base dell'M2 Pro. Poiché la memoria è unificata e può essere condivisa tra CPU e GPU, questa riduzione della quantità disponibile potrebbe avere degli effetti notevoli, soprattutto per le attività ad alta intensità grafica in cui è necessaria molta VRAM (memoria video).

Un altro aspetto curioso è che il modello base del MacBook Pro 14 pollici M3 è dotato di due sole porte Thunderbolt USB-C, mentre il modello base dell'M2 Pro (e i modelli superiori M3 Pro e M3 Max) sono dotati di tre porte.

Quindi, nonostante sia più economico, nella sua versione base il MacBook Pro 14 pollici M3 è anche meno capace, e questo è un aspetto da tenere presente.

Un confronto più equo, dal punto di vista delle specifiche, sarebbe il nuovo MacBook Pro da 14 pollici con chip M3 Pro, dotato di CPU a 11 core, GPU a 14 core e 18 GB di memoria unificata, oltre a tre porte Thunderbolt 4, che però costa 2.599€.

In questo caso, l'unica nota a favore del MacBook M2 Pro è la possibilità di trovarlo scontato dato che è uscito 9 mesi prima del modello M3 Pro.

Anche confrontando queste varianti, il modello M3 Pro sembra molto più conveniente. Non solo le prestazioni sono più elevate rispetto al modello M2 Pro, ma il prezzo è di poco superiore (100€ sul mercato italiano).

In sostanza, che si tratti del modello M3 base (meno potente) o del nuovo M3 Pro (più potente), la gamma MacBook Pro M3 ha un rapporto prezzo prestazioni superiore.

MacBook Pro 14" (M2) vs MacBook Pro 14" (M3): design e display

(Image credit: Future)

Per quanto riguarda il design e il display dei MacBook Pro da 14 pollici, pur rimanendo in gran parte invariati, ci sono alcune differenze fondamentali.

I display sono identici: si tratta dello stesso schermo Liquid Retina XDR da 14,2 pollici con risoluzione di 3024 x 1964, rapporto di contrasto di 1.000.000:1, un miliardo di colori e supporto per l'ampia gamma cromatica P3. Entrambi hanno anche la tecnologia ProMotion per una frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz, in modo che macOS, le app e le pagine web risultino fluide e reattive.

Si tratta del miglior display che si possa trovare su un portatile da 14 pollici, quindi non ci lamentiamo.

Il design complessivo dei due MacBook è molto simile, ma vale la pena sottolineare le differenze di cui abbiamo parlato in precedenza. Se scegliete il modello base M3 del nuovo MacBook Pro 14 pollici, avrete a disposizione solo due porte Thunderbolt 4, rispetto alle tre porte del modello base M2 Pro. È una scelta un po' strana, perché per il resto la selezione di porte è esattamente la stessa, e se si scelgono i modelli M3 Pro o M3 Max si ha a disposizione l'intera dotazione di porte Thunderbolt 4.

(Image credit: Apple)

Per i modelli M3 Pro e M3 Max, oltre alla colorazione argento, è disponibile anche una nuova opzione di colore: Space Black. Da quello che abbiamo visto ha un aspetto fantastico ed è dotata di "una chimica innovativa che forma un sigillo di anodizzazione per ridurre notevolmente le impronte digitali".

Un'ottima notizia per tutti coloro che si sono lamentati del fatto che i MacBook precedenti erano soggetti attirare le impronte digitali. Tuttavia, il modello M3 di base non ha questa nuova opzione di colore, ma viene proposto solo nei classici Silver o Space Gray del modello M2 Pro da 14 pollici.

MacBook Pro 14" (M2) vs MacBook Pro 14" (M3): specifiche e prestazioni

(Image credit: Apple)

Il chip M3 di base è dotato della stessa architettura CPU a 8 core del chip M2 (quattro core per l'efficienza e quattro core per le prestazioni), ma le prestazioni risultano migliori grazie al nuovo processo produttivo a 3 nm. Ciò consente ad Apple di inserire il 25% in più di transistor nel SoC (25 miliardi rispetto a 20 miliardi), che risulta quindi più piccolo, più potente e più efficiente.

Apple sostiene che il chip M3 è fino al 35% più veloce del chip Apple M1, mentre l'Apple M2 era circa il 18% più veloce dell'M1, quindi si tratta di un buon incremento. Sia l'M2 che l'M3 supportano fino a 24 GB di memoria unificata (l'M1 arrivava a 16 GB).

Il MacBook Pro da 14 pollici presentato a inizio 2023 non è dotato del chip M2 di base, ma solo delle varianti M2 Pro e M2 Max.

Per fare un confronto paritario bisogno quindi considerare il chip M3 Pro, che dispone di una CPU a 12 core con sei core per le prestazioni e sei core per l'efficienza. Questo supporta anche fino a 36 GB di memoria unificata, 4 GB in più rispetto all'M2 Pro.

Inoltre, l'M3 Pro è dotato anche di una GPU a 18 core con ray-tracing accelerato via hardware, mesh shading e Dynamic Caching, il che significa che le capacità grafiche del MacBook Pro da 14 pollici equipaggiato con l'M3 Pro sono sensibilmente migliori rispetto a quelle del MacBook Pro da 14 pollici con l'M2 Pro.

Se invece si sceglie l'M3 Max (da noi testato in redazione), si ottiene una CPU da 16 core di cui 12 core per le prestazioni e quattro core per l'efficienza, una bella differenza rispetto alla CPU a 12 core dell'M2 Max. Inoltre, il nuovo top di gamma supporta fino a 128 GB di memoria unificata, 32 GB in più rispetto all'M2 Max. Il più grande M3 Max presenta anche un numero di transistor superiore del 38% circa rispetto all'M2 Max (92 miliardi rispetto ai 67 miliardi dell'M2 Max).

Secondo Apple, l'M3 Max è più veloce dell'80% rispetto all'Apple M1 Max ed è dotato di un'enorme GPU a 40 core che, sempre stando alle affermazioni dell'azienda, sarà più veloce del 50% rispetto alla GPU dell'M1 Max. Secondo le misurazioni di Apple, l'M2 Max era circa il 30% più veloce dell'M1 Max in termini di prestazioni grafiche.

L'M2 Max, invece, ha una GPU a 30 core come base, ma nella versione più potente dispone di una GPU da 38 core.

Sembra che i MacBook Pro 14 pollici M3 Pro e M3 Max rappresentino un notevole upgrade rispetto ai modelli M2 Pro e M2 Max, e chi ne ha acquistato uno solo 10 mesi fa potrebbe avere qualcosa da dire a mamma Apple. Tuttavia, questi due chip (e i MacBook che li utilizzano) sono ancora molto interessanti.

Se si guarda alle prestazioni pure a parità di segmento (M2 Pro vs M3 Pro e M2 Max vs M3 Max), come è logico dedurre, i modelli più recenti hanno una marcia in più, in particolare in termini di elaborazione grafica.

MacBook Pro 14" (M2) vs MacBook Pro 14" (M3): verdetto

Il nuovo MacBook Pro M3 ha diversi vantaggi rispetto al precedente M2, indipendentemente dalla configurazione scelta.

Tuttavia, da quello che abbiamo visto finora, se avete un MacBook Pro da 14 pollici M2 Pro o M2 Max, non vi consigliamo di sostituirlo con i modelli M3 Pro o M3 Max; anche a fronte di un divario prestazionale tra i due modelli, l'aggiornamento non mette sul piatto nulla di tanto significativo da giustificare la spesa, anche usando il sistema di permute promosso da Apple.

È importante notare che i modelli M2 Pro e M2 Max di MacBook Pro da 14 pollici dell'inizio dell'anno rimangono prodotti eccellenti che dureranno a lungo, anche se non sono i modelli più recenti.

È anche significativo che Apple confronti principalmente le prestazioni dei MacBook Pro dell'era M3 con quelle dei modelli dell'era M1, che ovviamente mostrano un divario di prestazioni maggiore e invitano all'aggiornamento, sebbene anche i modelli M1 Pro e M1 Max rimangano molto validi.

Tuttavia, se state acquistando un MacBook Pro da 14 pollici per la prima volta o venite da un modello più datato la scelta è molto più semplice. Se avete bisogno di un'enorme quantità di potenza, soprattutto se intendete utilizzare il portatile per attività ad alta intensità grafica (compresi i giochi più recenti), scegliete le opzioni M3 Pro o M3 Max.

D'altra parte, se non vi servono tutte queste specifiche "super", il nuovo MacBook Pro 14 pollici M3 (base) vi offre un punto di ingresso più accessibile conservando un display leader della categoria.

Detto questo, anche se Apple ha smesso di vendere i MacBook Pro da 14 pollici M2 Pro e M2 Max, molti rivenditori continuano a venderli e potremmo assistere a un calo dei prezzi che potrebbe renderli molto più convenienti.

Per riassumere, a conti fatti, i modelli M3 Pro e M3 Pro Max sono più convenienti rispetto ai precedenti, ma non tanto da giustificare il passaggio alla nuova generazione e avete un MacBook Pro M2 Pro o M2 Pro Max. Se invece dovete prendere un MacBook "da zero" scegliete a occhi chiusi i modelli più recenti in quanto offrono un miglior rapporto prezzo/prestazioni.