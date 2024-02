Samsung Galaxy Watch 6 vs Samsung Galaxy Watch 5: confronto

A poco meno di un anno di distanza dall'arrivo del Samsung Galaxy Watch 6 ci siamo chiesti se l'ultimo smartwatch di Samsung sia effettivamente più conveniente rispetto al suo predecessore, l'ottimo Samsung Galaxy Watch 5.

La serie Watch 5, al suo arrivo nel 2022, presentava una serie di aggiornamenti incrementali ma decisamente utili rispetto alla serie Watch 4 e, ancora oggi, rappresenta una degna alternativa ai più recenti Galaxy Watch 6 per una serie di motivi che andremo ad analizzare nel nostro versus.

Naturalmente il modello più recente è dotato di funzioni aggiuntive, ma sono più i punti in comune che le differenze rispetto al modello dello scorso anno: entrambi offrono un design classico con quadranti arrotondati e sono disponibili nei formati da 40 e 44 mm, hanno lo stesso sistema operativo e condividono gran parte delle specifiche. Cambia invece il prezzo che, come si può immaginare, è maggiore per il modello più recente.

La domanda che ci siamo posti è: i piccoli aggiornamenti e le modifiche apportate da Samsung sul suo Galaxy Watch 6 valgono la differenza di prezzo rispetto al precedente Samsung Galaxy Watch 5?

Scopriamolo insieme!

Samsung Galaxy Watch 6 vs Samsung Galaxy Watch 5: Specifiche

Swipe to scroll horizontally Modello Samsung Galaxy Watch 6 (40mm) Samsung Galaxy Watch 5 (40mm) Display 432x432 Super AMOLED (rotondo) 396x396 AMOLED (rotondo) Dimensioni 38.8 x 40.4 x 9.0 mm 39.3 x 40.4 x 9.98 mm Processore Exynos W930 Exynos W920 Colori Graphite, Gold Graphite, Silver, Pink Gold, Sapphire Materiale Aluminium Aluminium GPS GPS/GLONASS/Beidou/Galileo GPS/GLONASS/Beidou/Galileo Resistenza subacquea 5ATM 5ATM Oagamenti NFC Samsung Wallet Samsung Wallet Sensori Frequenza cardiaca, sensore di temperatura, ecocardiogramma, giroscopio, sensore di luce, accelerometro Frequenza cardiaca, sensore di temperatura, ecocardiogramma, giroscopio, sensore di luce, accelerometro Archiviazione 16GB 16GB

Samsung Galaxy Watch 6 vs Samsung Galaxy Watch 5: Prezzo

Prima di tutto, la parte più difficile: Samsung ha arrotondato il prezzo base del Watch 6 rispetto all'anno scorso. Il Samsung Galaxy Watch 5 costava 299€ nella variante da 40mm e 349€ nel taglio da 44mm; Samsung Galaxy Watch 6, al momento del lancio, costava 319€ nel formato da 40mm e 349€ in quello da 44mm.

Detto questo, lo street price dei due Smartwatch è molto simile e si aggira sui 230€ per la variante da 40mm; nel formato da 44mm il Watch 5 si trova a circa 250€ mentre occorrono circa 290€ per acquistare il Watch 6 nello stesso formato.

A differenza dei primi mesi seguiti al lancio del Watch 6, attualmente la differenza di prezzo tra i due smartwatch, perlomeno nelle varianti standard, non pende più a favore del Watch 5 bensì favorisce la scelta del più recente Watch 6.

Tuttavia, nei periodi di sconti come Black Friday, Cyber Monday e Amazon Prime Day il Watch è soggetto a sconti più elevati, essendo più datato, quindi si può portare a casa facilmente a meno di 200€ nel formato da 40mm.

Varrà la pena di risparmiare qualche decina di euro e scegliere il penultimo modello?

Vincitore: Samsung Galaxy Watch 6

Samsung Galaxy Watch 6 vs Samsung Galaxy Watch 5: Funzioni

Quando abbiamo recensito il Samsung Galaxy Watch 5 siamo rimasti impressionati dalla qualità generale di questo smartwatch, ma ci è sembrato un aggiornamento troppo iterativo rispetto al Samsung Galaxy Watch 4. Lo stesso vale per il confronto tra il Watch 5 e il Watch 6.

Come si può immaginare, il Samsung Galaxy Watch 6 resta fedele a Wear OS, con Wear OS 4 (leggermente modificato grazie alla skin One UI Watch 5 di Samsung) disponibile sia sul Watch 5 che sul Watch 6.

Inoltre, Il nuovo modello mantiene la "lunetta digitale" che consente di muovere il dito in senso orario e antiorario attorno a una sezione dello schermo, accedendo ai widget più utilizzati come Sonno, Allenamenti e Meteo senza dover toccare regolarmente il display.

Tuttavia, Samsung ha apportato miglioramenti allo Sleep Tracking e al modo in cui l'orologio monitora i battiti cardiaci irregolari, grazie a un nuovo sensore ottico della frequenza cardiaca sul Watch 6. Se siete interessati a queste funzioni, l'aumento di prezzo è giustificabile.

Le novità riguardano anche la dashboard "Consigli per il sonno" e il rilevamento del ritmo cardiaco irregolare aggiornato (e ora approvato dalla FDA), e se siete interessati a una di queste funzioni dovreste scegliere il modello più recente.

Anche il display diventa più grande e più chiaro sul Samsung Galaxy Watch 6 passando da 1,2 pollici a 1,3 con una densità di pixel che sale da 467 PPI a 470 PPI. Questo che cambierà drasticamente il modo in cui si usa l'orologio, ma un'interfaccia più grande è sicuramente piacevole da navigare, soprattutto per un dispositivo touchscreen.

È inoltre possibile cambiare più facilmente i cinturini grazie a un nuovo sistema che utilizza un semplice pulsante per scollegarli. Si tratta di un'ottima funzione, soprattutto quando si desidera sostituire il cinturino sportivo in silicone con un'elegante versione in pelle.

Vincitore: Samsung Galaxy Watch 6

Samsung Galaxy Watch 6 vs Samsung Galaxy Watch 5: Batteria

Un'altra delle nostre critiche al Samsung Galaxy Watch 5 era la durata della batteria limitata a un giorno, cosa che Samsung ha provato a migliorare con la batteria marginalmente più grande del Galaxy Watch 6. Il modello da 40 mm di Watch 5 ha una batteria da 284 mAh, leggermente più piccola rispetto a quella da 300 mAh del Watch 6. Le varianti da 44 mm hanno rispettivamente 410 mAh e 425 mAh.

Samsung sostiene che la batteria del Watch 5 abbia una durata di 50 ore e quella del Watch 6 arrivi fino a 40 ore, anche se non siamo mai riusciti a ottenere un'autonomia simile durante la nostra prova. Con un allenamento, la modalità di visualizzazione sempre attiva e la funzione Sleep Tracking attivata, entrambi gli orologi durano più o meno un giorno, circa 24 ore o meno.

Come abbiamo detto in sede di recensione, le 30 ore dichiarate da Samsung con il display Always-On acceso (fino a 40 con il display spento) non corrispondono alle prestazioni reali.

Non c'è molto da dire in questo caso, ma il Samsung Galaxy Watch 6 vince per la durata della batteria marginalmente superiore.

Vincitore: Samsung Galaxy Watch 6

Samsung Galaxy Watch 6 vs Samsung Galaxy Watch 5: Verdetto

A parte i miglioramenti apportati al rilevamento del sonno e al monitoraggio del battito cardiaco irregolare, il Samsung Galaxy Watch 6 non fa passi da gigante rispetto al suo predecessore. Tuttavia, perfeziona ciò che è già presente, offrendo un processore migliorato e nuove funzioni. Probabilmente, a oggi, è il miglior orologio Wear OS sul mercato.

Tuttavia, se riuscite a trovare un Samsung Galaxy Watch 5 a un prezzo molto conveniente e non vi interessano le nuove funzioni, vi consigliamo caldamente di optare per il modello precedente in quanto non comporta particolari rinunce.