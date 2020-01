I migliori smartwatch del 2020

I migliori smartwatch oggi disponibili possono svolgere molte funzioni, permettono di fare ricerche su internet con la voce, localizzare la posizione con il GPS e controllare il battito cardiaco per preservare la salute. Il tutto con o senza una connessione a uno dei migliori smartphone in commercio.

Abbiamo testato la maggior parte dei modelli di fascia alta acquistabili adesso tra gli Apple Watch i Fitbit, i Garmin e i Samsung. Senza contare gli smartwatch WearOS, il nuovo sistema operativo per smartwatch di Google in precedenza chiamato Android Wear.

Durante la fase di test abbiamo tenuto conto di design, funzioni, autonomia, specifiche, prezzo e molto altro per vedere come ogni smartwatch si distingue dalla competizione.

Se state adocchiando il vostro prossimo smartwatch, sappiate che dopo le feste natalizie il prezzo di molti dispositivi di fascia alta potrebbe calare, sorpattutto se si tratta di smartwatch ormai non più nuovissimi come Apple Watch 3 o Apple Watch 4.

I migliori smartwatch

1. Samsung Galaxy Watch

L’orologio sportivo di Samsung guadagna in stile

Sistema Operativo: Tizen OS | Compatibilità: Android, iOS | Display: 1.2" o 1.3" 360 x 360 Super AMOLED | Processore: Dual-core 1.15GHz | Dimensioni cinturino: 22mm o 20mm | Memoria integrata: 4GB | Autonomia: 4 giorni per il modello da 46mm (leggermente meno per quello da 42mm) | Ricarica: Wireless | Impermeabile: 50m | Connettività: Wi-Fi, Bluetooth

Ottima autonomia

Ghiera girevole

Alimentatore poco pratico

Assistente Bixby

Il miglior smartwatch disponibile oggi è un Samsung: invece di chiamarlo Gear S4, come sarebbe stato logico visto che è il successore del Gear S3, a Samsung alla fine hanno deciso per il nome Galaxy Watch .

Dopo il successo dei precedenti Gear S3 e del Gear Sport nel 2017, l’ultimo Samsung Watch risulta decisamente migliorato

Abbiamo provato la versione più grande da 46 mm e siamo rimasti colpiti dall’autonomia che, anche con uso intenso, arriva ai quattro giorni. Si tratta di un ottimo risultato se si considera che gli altri modelli simili difficilmente vanno oltre la giornata di autonomia.

La ghiera girevole è il principale sistema di navigazione all’interno del sistema operativo Tizen OS, la cui l’interfaccia è una delle più chiare e intuitive che ci sia capitato di provare su di uno smartwatch.

Le app disponibili per Tizen sono sicuramente di meno rispetto a quelle per Wear OS o watchOS - i due principali sistemi operativi concorrenti - ma ci sono comunque quelle più importanti e in generale Samsung ha realizzato uno smartwatch che eccelle nello sport, nel fitness ma che si fa apprezzare anche per il design e la funzionalità.

2. Apple Watch 5

Il miglior Apple Watch oggi disponibile

Sistema Operativo: watchOS 6 | Compatibilità: iOS | Display: 1.78" OLED | Processore: Apple S5 | Dimensioni cinturino: Dipendono dalla dimensione dell'orologio | Memoria integrata: 32GB | Autonomia: da 1 giorno a 36 ore | Ricarica: Wireless | Impermeabile: Resistente all'acqua fino a 50m | Connettività: Wi-Fi, Bluetooth, NFC, LTE

Display sempre acceso

Più memoria

Batteria non eccezionale

Costoso

Apple non si è conquistata il primo posto nella nostra classifica ai migliori smartwatch, ma questo è il dispositivo migliore che potete acquistare se avete un iPhone. Funziona alla perfezione con i telefoni Apple, e vi consigliamo di tenerlo in considerazione se siete intenzionati ad affidarvi a un iPhone nei prossimi anni.

Non ci sono molti potenziamenti rispetto all'Apple Watch 4, ma il cambiamento più interessante è costituito dal display con funzione Always On. Questo significa che non dovrete per forza portare l'orologio all'altezza degli occhi per visionare il display, ma questo mostra la maggior parte delle informazioni di cui avete bisogno sullo schermo spento.

Il design è simile a quello dell'Apple Watch 4, che a noi piace molto. Il display tuttavia è più grande nel nuovo modello.

Tutte le funzioni per il fitness che potete desiderare sono presenti, incluso il monitoraggio dell'ECG, GPS e cardiofrequenzimetro.

Se state cercando il miglior Apple Watch in circolazione, lo avete trovato. Anche se non è il miglior smartwatch in assoluto.

3. Fossil Sport

Fossil ci riprova con un grande smartwatch

Compatibilità: Android, iOS | Display: 1.2 pollici 390 x 390 AMOLED | Processore: Quad-core 1.2GHz | Dimensioni cinturino: 22mm | Memoria integrata: 4GB | Autonomia: Due giorni | Ricarica: Proprietaria | Impermeabile: IP68 | Connettività: Wi-Fi, Bluetooth, GPS

Design leggero

Potente

Mancano funzioni fascia alta

GPS lento

Negli ultimi anni Fossil ha acquisito molta esperienza nel settore degli indossabili e questo l’ha portata a realizzare quello che a oggi è il suo miglior smartwatch.

Fossil Sport è un modello di fascia alta a un prezzo più basso rispetto ai due modelli che lo precedono in classifica. Integra il GPS, una struttura leggera ma di qualità e l’autonomia sufficiente per funzionare due giorni.

Fossil has scelto il processore Snapdragon Wear 3100, il più recente di Qualcomm, in grado di offrire un’esperienza d’uso migliore rispetto ai precedenti modelli Wear OS.

Non può vantare caratteristiche uniche, ma nel complesso è un orologio equilibrato, soprattutto per chi cerca un modello per il fitness con Wear OS e che doni un certo stile al polso.

4. Fitbit Versa 2

Il miglior smartwatch Fitbit

Sistema Operativo: Fitbit OS | Compatibilità: Android, iOS | Display: TBC, 1000 nits | Processore: Dual-core 1.0GHz | Memoria integrata: 2.5GB | Autonomia: 3-4 days | Ricarica: Proprietaria | Impermeabile: 50M water resistant | Connettività: Wi-Fi, Bluetooth

Leggero

Prezzo

Manca GPS

Design infantile

Il Fitbit Versa 2 è l'ultimo dispositivo Fitbit, in parte smartwatch e in parte fitness tracker.

Il Versa 2 ha molti miglioramenti rispetto al Fitbit Versa originale, incluso il display Always On, l'assistente vocale Alexa e un corpo più piccolo.

Se il Versa originale non fa per voi anche il Versa 2 potrebbe non essere l'opzione migliore, dal momento che si tratta fondamentalmente dello stesso dispositivo e gli mancano alcune funzioni tipiche degli smartwatch come le funzioni GPS e la possibilità di usare Spotify offline.

Se queste piccolezze non sono un problema per voi allora il Fitbit Versa 2 è una buona opzione, ed è molto più economico di altri dispositivi in classifica.

5. Samsung Galaxy Watch Active 2

Con ghiera rotante, a un prezzo ancora più alto

Sistema Operativo: Tizen OS | Compatibilità: Android, iOS | Display: 1.2" 360 x 360 Super AMOLED | Processore: Dual-core 1.15GHz | Memoria integrata: 4GB | Autonomia: circa 2 giorni | Ricarica: Wireless | Impermeabile: Fino a 50 metri | Connettività: Wi-Fi, Bluetooth

Design di fascia alta

Ghiera digitale rotante

Poche funzioni che non giustificano il prezzo così alto

Funzionalità limitate con iOS

Samsung ha preso le parti migliori del Galaxy Watch per metterle in questo smartwatch che è più sottile, comodo e leggero.

Nel complesso, non molto è cambiato. Questo non è necessariamente negativo, rimane sempre uno smartwatch di qualità a un buon prezzo. Galaxy Watch Active 2 ha un display da 1.2'' 360 x 360 bello e luminoso, ma abbastanza piccolo per essere portato con discrezione.

Ci sono le stesse funzioni di fascia alta per il fitness che ci si potrebbe aspettare dalla serie Tizen, con 39 modelli di allenamento, il cardiofrequenzimetro, il sensore per l'ECG e un'app per la salute che permette di monitorare lo stress e il sonno.

Il prezzo è più alto rispetto al modello originale Watch Active, pur rimanendo più basso rispetto all'Apple Watch. Sicuramente non è economico, ma se non potete permettervi un Galaxy Watch potreste scegliere questa versione, che è molto simile.

6. TicWatch E2

Un marchio poco conosciuto ma con il sistema Wear OS di Google

Sistema Operativo: Wear OS | Compatibilità: Android 4.3+, iOS 8+ | Display: 1.39" 400 x 400 OLED | Processore: Snapdragon Wear 2100 | Memoria integrata: 4GB | Autonomia: circa 48h | Ricarica: Magnetica con pin | Impermeabile: IP67 | Connettività: Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Prezzo

Autonomia fino a due giorni

No NFC per i pagamenti

Design anonimo

Uno dei più economici smartwatch in classifica è il TicWatch E2. Realizzato da un produttore poco conosciuto come Mobvoi, sta comunque ottenendo un buon successo internazionale.

E2 è impermeabile, ha una buona autonomia e non costa troppo. Particolare il design, che pur non essendo ricercato si differenzia comunque dalla massa.

Il GPS è integrato così come il sensore cardio e il controllo del sonno. Ci sono insomma tutte le funzioni fitness, mancano invece altre funzioni come la possibilità di pagare con l’orologio vista la mancanza del sensore NFC.

7. TicWatch Pro

L’orologio con due schermi

Sistema Operativo: Wear OS | Compatibilità: Android 4.3+, iOS 8+ | Display: 1.4" 400 x 400 OLED abbinato a secondo schermo LCD | Processore: Qualcomm Snapdragon Wear 2100 | Memoria integrata: 4GB | Autonomia: Fino a 48 ore, 5 giorni extra in Essential mode | Ricarica: Magnetica | Impermeabile: IP68 | Connettività: Wi-Fi, Bluetooth 4.1, NFC

Schermo innovativo

Design ricercato

Poche app

Manca LTE

Uno dei nostri smartwatch preferiti con il sistema Wear OS è il TicWatch Pro , a cui può venire abbinato sia un iPhone che un telefono Android. Potreste non avere mai sentito nominare prima i TicWatch, ma l’ultimo modello è sicuramente da ricordare oltre che per le caratteristiche di buon livello anche per il doppio display.

I due schermi dello smartwatch si trovano uno sopra l'altro. Quello superiore è un classico display LCD trasparente molto semplice in grado di visualizzare ora, battito cardiaco e passi e si attiva quando l'autonomia si sta esaurendo. Subito sotto invece c’è il classico display OLED brillante e luminoso che sfrutta tutte le funzioni di Wear OS. Questo significa che potremo usare per due giorni lo smartwatch con lo schermo principale e se poi non abbiamo a disposizione la ricarica passare allo schermo secondario per avere le informazioni essenziali. Questo schermo secondario può raggiungere un’autonomia di 30 giorni.

Come caratteristiche tecniche rileviamo la presenza di GPS, NFC per Google Pay, Bluetooth per ascoltare la musica con le cuffie e dell’ultimo processore Qualcomm Snapdragon Wear 2100. E poi c’è il prezzo comunque inferiore a quello di molti altri modelli in classifica.

8. Apple Watch 4

Fino a poco fa, il miglior Apple Watch esistente

Sistema Operativo: watchOS 5 | Compatibilità: iOS | Display: 1.78" OLED | Processore: Apple S4 | Dimensioni cinturino: Dipendono dalla dimensione dell'orologio | Memoria integrata: 16GB | Autonomia: da 1 a 2 giorni | Ricarica: Wireless | Impermeabile: Fino a 50m | Connettività: Wi-Fi, Bluetooth, NFC, LTE

Schermo più grande

Struttura leggera

Autonomia non delle migliori

Difficile da reperire ora

Lo schermo è decisamente più grande del modello precedente (pur rimanendo brillante e ben definito) ed è possibile scegliere tra le versioni da 40mm o 44mm. Le componenti e le funzioni top sono quelle che ci aspettavamo da Apple Watch.

L’altoparlante è più potente mentre il design resta leggero (ma non per questo di basso livello) e i cinturini delle versioni precedenti restano compatibili con questo modello.

La novità tecnologica più interessante è la possibilità di eseguire un elettrocardiogramma attraverso i sensori per il battito. Potrete così scoprire se siete a rischio di fibrillazione atriale e quindi rivolgervi subito a un medico.

Ci sono molte altre funzioni per salute e fitness oltre alle ultime novità di watchOS 5, per cui siamo convinti che apprezzerete questo smartwatch. L’Apple Watch 4 è sicuramente lo smartwatch migliore per chi ha un iPhone (non funziona con gli Android), ma ciò nonostante ha perso il titolo di migliore in assoluto.

9. Fitbit Ionic

Il primo grande smartwatch del protagonista del fitness

Sistema Operativo: Fitbit OS | Compatibilità: Android, iOS | Display: TBC, 1000 nits | Processore: Dual-core 1.0GHz | Cinturino: Largo | Memoria integrata: 2.5GB | Autonomia: 2-3 days | Ricarica: Proprietaria | Impermeabile: 50M water resistant | Connettività: Wi-Fi, Bluetooth

Display luminoso

Funzioni fitness

Lento

Poche app

Introdurre il Fitbit Ionic è stato un passaggio importante e difficile per un marchio come Fitbit, leader nel settore dei braccialetti fitness.

Com’era facile immaginare il tentativo ha avuto successo soprattutto per gli appassionati del fitness che hanno a disposizione uno strumento che permette loro di controllare ogni sport, dal sollevamento pesi alla corsa al nuoto. C’è anche la sezione dedicata al dimagrimento e la possibilità di usare il sistema di pagamento Fitbit Pay.

Se siete già fan di Fitbit e volete un dispositivo superiore al classico braccialetto, lo Ionic è un’ottima possibilità.

10. Apple Watch 3

Lo smartwatch Apple del 2017 è ora più economico

Sistema Operativo: watchOS 5 | Compatibilità: iOS | Display: 1.53" OLED | Processore: S2 dual-core | Memoria integrata: 8GB / 16GB (Non-LTE e LTE rispettivamente) | Autonomia: 18 ore | Ricarica: Wireless | Impermeabile: IPX7 | Connettività: Wi-Fi, Bluetooth, NFC

Ottimo sistema di tracciamento fitness

Versione Non-LTE più conveniente

LTE poco utile

Batteria insufficiente per controllo sonno

L’ Apple Watch 3 (o Serie 3 per i pignoli) è rimasto in testa alla classifica dei migliori smartwatch fino a quando non è stato scalzato dall'Apple Watch 4.

Apple Watch 3 è essenzialmente Apple Watch 2 con alcune novità che fanno però la differenza. Inoltre con l’uscita del modello successivo il prezzo è diminuito rendendolo più interessante. La connessione LTE è la principale novità, anche se non è così utile come molti pensano. Fa aumentare il prezzo e consuma molta batteria.

Preferiamo la versione senza LTE che, oltre a costare meno, ha tutte le funzioni di quella LTE, una maggiore autonomia e più velocità quando si scorrono le app.

Completamente impermeabile, permette di andare a nuotare in piscina e naturalmente fare jogging sotto la pioggia. Il GPS è integrato e può essere aggiornato all'ultima versione del sistema operativo watchOS 5.