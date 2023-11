Recensione Xiaomi Watch 2 Pro

Lo Xiaomi Watch 2 Pro unisce stile e funzionalità, eccelle come fitness tracker e con Wear OS offre un software avanzato e maturo. La durata della batteria non è esaltante e l’applicazione Mi Fitness potrebbe essere più completa, ma nell’insieme è uno smartwatch fantastico, più che raccomandabile.

Lo Xiaomi Watch 2 Pro rappresenta una combinazione equilibrata di stile e funzionalità in un mondo in cui la tecnologia e la moda si fondono sempre di più. Con un design elegante e una serie di funzioni avanzate, questo smartwatch si distingue sia per le sue capacità fitness sia per l'accesso a un sofisticato sistema operativo. L'autonomia non è delle migliori ed è un po’ sovradimensionato.

Xiaomi Watch 2 Pro, Recensione Breve

Lo Xiaomi Watch 2 Pro rappresenta un connubio di eleganza e funzionalità in un design classico disponibile nelle varianti di colore nero o argento. Questo smartwatch si adatta perfettamente a qualsiasi occasione, sia che siate in palestra impegnati in un'intensa sessione di allenamento, sia che partecipiate a un elegante evento formale. Il display AMOLED da 1,43 pollici, con i suoi colori vividi e la struttura solida, offre una visualizzazione nitida e resistente.

Xiaomi Watch 2 Pro spicca nel suo ruolo di fitness tracker, fornendo oltre 150 modalità sportive e un monitoraggio accurato del sonno, del ritmo cardiaco e di altri parametri. Tuttavia, la durata della batteria, che si attesta intorno ai due giorni, potrebbe non essere sufficiente per coloro che cercano un'autonomia prolungata.

Il software Wear OS di Google è il cuore pulsante di questo dispositivo, che si traduce in accesso al vasto Google Play Store e all'integrazione di Google Assistant per il controllo vocale. L'interfaccia utente è intuitiva, ma il metodo di ricarica potrebbe essere migliorato per offrire maggiore comodità.

In sintesi, lo Xiaomi Watch 2 Pro è la scelta ideale per coloro che desiderano un equilibrio tra stile e funzionalità. Il suo prezzo competitivo lo rende attraente, anche se una maggiore autonomia della batteria e dimensioni più compatte potrebbero renderlo ancora più accattivante per un pubblico più ampio.

Disponibilità e prezzo

Xiaomi Watch 2 Pro è disponibile sul sito ufficiale Xiaomi, su Amazon e su altri store online.

Xiaomi Watch 2 Pro costa €269 nella versione base, ma ci vorranno €329 per avere quella con eSIM che abbiamo provato. Nel momento in cui scriviamo (novembre 2023) non ci sono promozioni disponibili, ma sicuramente questo dispositivo potrebbe essere tra quelli in offerta durante il Black Friday 2023 .

Design

Lo Xiaomi Watch 2 Pro vanta un design elegante e classico che combina stile e funzionalità. Disponibile in nero con cinturino in gomma fluorurata nera o in argento con cinturino in pelle marrone, soddisfa diverse preferenze - e c’è una gran varietà di cinturini compatibili in commercio.

L'involucro in acciaio inossidabile, insieme alla lunetta superiore nera e al lato testurizzato, emana un'aria sofisticata. Il modello argento, in particolare, si distingue per la lunetta nera a contrasto. Quello nero, che abbiamo provato, ci piace perché va bene sia per allenarsi sia per una serata elegante.

La cassa è molto grande, e questo è un aspetto da tenere in considerazione: è uno degli orologi più grandi in assoluto, e per molti potrebbe essere semplicemente eccessivo.

Gli elementi fisici dell'orologio sono progettati con cura. Presenta due pulsanti sul lato destro e una corona girevole che offre un'esperienza tattile fluida; la corona è “cliccabile”, quindi di fatto è un terzo pulsante molto funzionale. Grazie a questa combinazione di elementi Xiaomi Watch 2 Pro si può usare anche senza toccare lo schermo, il che è un bel vantaggio quando si hanno le mani sudate o bagnate, o quando si è in acqua.

L'anello zigrinato della corona ne migliora l'usabilità. Il quadrante dell'orologio, un display AMOLED da 1,43 pollici, è vibrante e resistente, posizionato leggermente incassato sotto la lunetta per una maggiore protezione. Il vetro che lo ricopre è molto solido, e dovrete mettervi d’impegno per graffiarlo o romperlo.

Tra i lati potenzialmente negativi, il cinturino in gomma non ci è sembrato particolarmente solido. L’ho usato solo per un paio di settimane, ma mi ha dato l’impressione di qualcosa che sarà necessario sostituire entro meno di due anni, il che naturalmente non sarebbe l’ideale.

C’è anche un particolare un po’ strano, anche se non è proprio scomodo: per caricarlo non c’è una piastra a induzione, quindi non è proprio un “vero” sistema wireless. Invece, ci sono due contatti metallici e un sistema di posizionamento magnetico. Per la ricarica bastano 30 minuti, ma rispetto a com’è fatto il caricatore l’orologio sarà “a testa in giù”. Non è un dramma, ma sicuramente qualcosa che non avrei voluto vedere su un top di gamma.

Xiaomi Watch Pro 2 è impermeabile fino a 5 atmosfere, ed è uno smarwatch più che adeguato per chi nuota in piscina.

Funzioni e caratteristiche

Lo Xiaomi Watch 2 Pro offre una ricca serie di funzioni che lo rendono la scelta ideale tanto per gli sportivi quanto per gli appassionati di tecnologia. Con un display AMOLED da 1,43 pollici e il GPS dual-band, eccelle nel fitness tracking e nelle attività all'aperto. L'orologio supporta oltre 150 modalità sportive, e fornisce un'analisi dettagliata dell'allenamento; è in grado di riconoscere automaticamente molte attività, il che è importante perché non dovrete ricordarvi di avviare a mano la sessione di allenamento.

La funzione di monitoraggio del sonno è sempre un valore aggiunto prezioso, e abbiamo notato che Xiaomi Watch Pro 2 è molto preciso in questa specifica attività. Per ogni giorno saprete quante ore avete dormito, e di queste quante ne avete passate in fase REM, sonno leggero e sonno profondo. Non manca la misurazione del battito cardiaco e dell’ossigenazione, con allarmi in caso di dati cardiaci irregolari. C’è persino un impedenziometro, che dovrebbe aiutare a misurare i valori corporei - ma non mi è sembrato particolarmente preciso, rispetto ai dati che potete raccogliere da un dietologo o anche in farmacia.

Quanto alle funzioni non sportive, abbiamo uno smartwatch Wear OS completo di tutto: potete ricevere le chiamate, leggere i messaggi di Whatsapp, controllare la riproduzione musicale di Spotify (e non solo).

Una delle cose più interessanti è il supporto eSIM: la si può attivare facilmente direttamente dall’applicazione Mi Fitness, da cui basterà inquadrare un codice QR fornito dall’operatore e poi seguire le istruzioni. Una volta fatto, potrete uscire portando solo l’orologio, senza rinunciare a tutti i vantaggi di una piena connettività: come per esempio ascoltare musica in streaming (dopo aver collegato gli auricolari in Bluetooth), o avere dati geografici aggiornati in tempo reale.

In sintesi, lo Xiaomi Watch 2 Pro vanta un set di funzioni impressionante. È uno smartwatch completo e versatile, in grado di soddisfare ogni esigenza.

Batteria

Xiaomi Watch 2 Pro può durare un paio di giorni nella migliore delle ipotesi, ma dovrete ricaricarlo prima di andare a letto per la seconda notte, altrimenti di spegnerà mentre dormite.

Due giorni non è male per uno smartwatch di questa categoria: è del tutto normale, infatti, dover collegare questi dispositivi almeno una mezz’ora al ogni due giorni (ma meglio ogni giorno) per assicurarsi di averlo sempre pronto all’uso, e di avere anche il monitoraggio del sonno.

Niente di nuovo per chi è già abituato agli smartwatch, mentre chi viene dai fitness tracker che durano una settimana potrebbe trovarsi un po’ spiazzato. Vorremmo tutti smartwatch che durano più a lungo, ma per il momento le cose stanno così e bisogna farsele andar bene.

Software

Il software del Xiaomi Watch 2 Pro è uno degli elementi chiave che definisce l'esperienza complessiva dell'orologio. Il dispositivo utilizza il sistema operativo Wear OS di Google, che apre un mondo di possibilità grazie all'accesso al Google Play Store. Questo significa che gli utenti possono scaricare e installare una vasta gamma di applicazioni direttamente sul loro smartwatch, aggiungendo funzionalità personalizzate e allargando le possibilità di utilizzo. Tra le app popolari disponibili su Wear OS ci sono YouTube, Spotify, Google Maps e Google Pay, che rendono l'orologio più che un semplice strumento di tracciamento dell'attività fisica.

Un'altra caratteristica significativa è l'integrazione di Google Assistant, che consente il controllo vocale dell'orologio. Gli utenti possono porre domande, avviare applicazioni e persino compiere azioni come attivare la torcia o fare squillare il telefono direttamente dal loro polso. Questa funzionalità è particolarmente utile quando si è in movimento o in situazioni in cui l'uso delle mani è limitato.

L'interfaccia utente dello Xiaomi Watch 2 Pro è progettata per essere intuitiva e di facile utilizzo. Tutte le funzioni sono accessibili attraverso comodi gesti sullo schermo, oppure in alternativa si può fare molto (non proprio tutto) usando i tre comandi fisici sul lato destro.

La pressione della corona consente di accedere rapidamente alle app, che vengono solitamente visualizzate in una griglia a forma di nido d'ape. Tuttavia, è possibile personalizzare la visualizzazione delle app optando per una lista con il nome accanto all'icona.

In sintesi, il software del Xiaomi Watch 2 Pro offre una serie di funzionalità che lo rendono versatile ed estremamente utile per una varietà di situazioni. L'accesso al Google Play Store, l'integrazione di Google Assistant e l'interfaccia utente intuitiva contribuiscono a migliorare l'esperienza complessiva dell'utente.

Xiaomi Watch 2 Pro, ne vale la pena?

Lo Xiaomi Watch 2 Pro è senza dubbio uno tra i migliori smartwatch in assoluto, e senza dubbio primeggia tra i migliori smartwatch Wear OS . Combina perfettamente design, funzioni e software per un'esperienza utente completa. Il suo design elegante e classico, disponibile in nero o argento, lo rende adatto sia ai momenti sportivi sia a quelli formali, mentre la ricchezza di funzioni è in grado di soddisfare anche i più esigenti.

Grazie a Wear OS si apre un mondo di possibilità con l'accesso al Google Play Store e l'integrazione di Google Assistant. L'interfaccia user-friendly e i gesti intuitivi ne migliorano l'usabilità.

Sarebbe bello che la batteria durasse un po’ più a lungo, e non mi dispiacerebbe una versione fisicamente un po’ più piccola.

Ragioni per comprare

Design elegante Lo Xiaomi Watch 2 Pro vanta un design elegante e classico, che lo rende un accessorio alla moda che completa il vostro stile.

Ricche funzionalità per il fitness Con oltre 150 modalità sportive, tracciamento del sonno e un esclusivo sensore di analisi dell'impedenza bioelettrica, offre un monitoraggio completo del fitness e della salute.

Prezzo accessibile Xiaomi Watch 2 Pro offre moltissimo in rapporto al prezzo, e di fatto costa meno rispetto a molti concorrenti.

Ragioni per NON comprare

Durata della batteria La durata della batteria dell'orologio, pur essendo valida per un dispositivo Wear OS, potrebbe non soddisfare le aspettative degli utenti che desiderano un uso prolungato tra una ricarica e l'altra.

Dimensioni generose Xiaomi Watch 2 Pro è uno smartphone piuttosto grosso. Può essere molto bello proprio per questo ma di sicuro non è adatto a tutti.

Si sporca facilmente Xiaomi non ha fatto il migliore dei lavori da questo punto di vista, e il risultato è uno smartwatch che si sporca in un attimo.

Alternative

Se lo Xiaomi Watch 2 Pro vi sembra interessante ma non siete ancora proprio convinti, e se siete comunque interessati a un nuovo smrtwatch, ecco due delle migliori alternative in commercio al momento.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro Il Samsung Galaxy Watch 5 Pro è il top tra gli smartwatch Samsung e Wear OS 3. Con design di fascia alta, schermo AMOLED di qualità e funzioni per salute e fitness avanzate, offre un'alternativa più accessibile all'Apple Watch Ultra. Tuttavia, il prezzo potrebbe essere un deterrente per l'utente medio. Se cercate il meglio in ambito Wear OS, il Galaxy Watch 5 Pro è una scelta eccellente, con un prezzo di €341 per la versione solo Bluetooth (senza esim).