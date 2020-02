Le migliori soundbar del 2020:

State cercando la migliore soundbar del 2020? È un investimento importante per qualunque appassionato dell'home theater.

I display dei televisori diventano sempre più sottili e gli altoparlanti integrati di conseguenza hanno prestazioni più carenti. Parliamoci chiaro, persino i migliori televisori OLED potrebbero avere bisogno di un impianto audio esterno. Ecco perchè abbiamo creato una classifica delle migliori soundbar sul mercato.

Qua sotto potete trovare una classifica delle migliori soundbar del 2020, che comprendono modelli costosi e ricchi di funzioni e modelli più economici. Non preoccupatevi, considerare le opzioni meno costose che troverete in questa classifica non vi farà lesinare sulla qualità.

1. Samsung HW-Q90R

I tradizionali impianti audio Hi-Fi devono stare attenti. Molto attenti.

Dimensioni: 1226 x 83 x 136mm (L x A x P) | Configurazione altoparlanti: 7.1.4 | Potenza audio dichiarata: 512W | Collegamenti: 1 x HDMI input, 1 x HDMI output con ARC, optical digital audio input, USB (solo di servizio, Bluetooth e Wi-Fi

Qualità audio impressionante

Dolby Atmos e DTS:X

Facile da installare e impostare

Input HDMI limitati

La soundbar Samsung HW-Q90R è il nuovo top di gamma dell’azienda. Non solo supporta l’audio a oggetti sia tramite Dolby Atmos che DTS:X, ma è anche l’unico modello dell'anno che ottiene questo tramite i diffusori posteriori e quattro driver rivolti verso l’alto.

Non ci sono altre soundbar che riescono a riprodurre un’esperienza Dolby Atmos e DTS:X così piena, inoltre grazie al sistema audio Harman Kardon la HW-Q90 si può anche ascoltare musica con una buona qualità. Ci sono molte funzioni e connessioni HDMI complete, il tutto in un pacchetto praticamente privo di difetti… ammesso e concesso che possiate permettervelo.

Leggi la recensione completa: Samsung HW-Q90R

2. Sony HT-X8500

La soundbar Dolby Atmos all-in-one di Sony potrebbe essere la migliore per qualità-prezzo

Dimensioni: 890 mm x 64 mm x 96 mm (L x A x P) | Configurazione altoparlanti: 2.1 | Potenza audio: N/D | Collegamenti: 1 x HDMI input, 1 x HDMI Out (ARC), audio analogico in/out, Ethernet, ingresso audio ottico, Bluetooth, Wi-Fi

Dolby Atmos e DTS:X

Design compatto, formato all-in-one

Subwoofer integrato

Ottimo rapporto qualità-prezzo

Mancano i driver rivolti verso l'alto

Altre soundbar compatibili con Dolby Atmos normalmente costano il doppio, quindi è facile consigliare l’acquisto della Sony HT-X8500. Il prezzo più basso è imputabile alle modalità di connessione e alle funzioni, ma il suono è semplicemente spettacolare. La HT-X8500 è dotata della tecnologia Vertical Sound Engine che, insieme ai contenuti Dolby Atmos e DTS:D, crea l’illusione di un suono avvolgente, che si espande in tutta la stanza.

La qualità dei materiali e il design della soundbar sono eccezionali, mentre la qualità dell’audio impressiona per la precisione e la distribuzione nello spazio.

Nel complesso, se volete un sistema per il vostro home theatre che non vi faccia spendere un capitale, probabilmente questa è la migliore opzione da considerare quest’anno

Leggi la recensione completa: Sony HT-X8500

3. Q Acoustics M4

Se c’è una soundbar migliore di questa tra i 200 e i 300 euro, non ne abbiamo mai sentito parlare

Potenza: 100W | Speaker: 2 | Dimensioni: 1,000 x 90 x 142mm | Peso: 4.9kg | Ingressi: 1 x HDMI, 1 x ottico, 1 x 3.5mm | Uscite: N/A | Subwoofer?: Sì | Funzioni speciali: N/A

Eccellente per la musica

Facile da usare

Ha solo il suono stereo

Niente ingressi HDMI

La Q Acoustics M4 non è il primo modello che viene in mente, e a dirla tutta non è nemmeno facile da trovare (ma al momento su Amazon è disponibile ). Ha un aspetto spartano e non ha ingressi HDMI, ma basta sentire cosa può fare con musica e film per dissipare ogni dubbio. In effetti, la qualità audio è tanto alta che viene il sospetto riguardo l’effettiva utilità, o sensatezza, delle soundbar con più canali (questa è solo stereo).

Questa soundbar ha una qualità audio migliore rispetto a tutti i concorrenti dal prezzo simile, e in effetti offre un assurdo rapporto qualità/prezzo. Soprattutto per chi è interessato alla musica più che ai film.

Leggi la recensione Q Acoustics M4 Soundbar

4. Samsung HW-Q70R

Una soundbar bella e con buone specifiche, perfetta per giocare e guardare film

Dimensioni: 1100 x 59 x 100mm (L x A x P) | Configurazione altoparlanti: 3.1.2 | Potenza audio: 3300W | Collegamenti: HDMI input e output con ARC, optical digital audio input, Bluetooth | Subwoofer incluso?: Si

Soundstage ampio e coinvolgente

Subwoofer potente

Ottima per giochi e film

Solo un input HDMI

Il laboratorio tecnico-audio di Samsung in California sta andando alla grande. Negli ultimi anni il laboratorio ha aiutato l’azienda a mettere insieme la premiata Samsung HW-M650, la Samsung HW-N850 dell’anno scorso e ora la Samsung HW-Q70R, una soundbar progettata per tenere il passo con i televisori QLED del 2019 del gigante coreano.

Se avete seguito la struttura delle denominazioni di Samsung nel passato, la Samsung HW-Q70R rappresenta la versione revisionata della HW-N650 dell’anno scorso. Nonostante il nuovo modello costi di più (circa 600€), la buona notizia è che la Q70R supporta Dolby Atmos e DTS:X, continuando a impiegare la tecnologia Acoustic Beam per ampliare il soundstage.

Il risultato è un’esperienza audio completa e avvolgente, che si presta bene a schermi di grandi dimensioni. La potenza del suono si concentra nella parte frontale, ma è una cosa da aspettarsi data la mancanza di altoparlanti sul retro. In ogni caso, considerando l’aspetto, la qualità e le funzioni, si tratta di un’ottima combinazione di fascia media.

Leggi la recensione completa: Samsung HW-Q70R

5. Sennheiser Ambeo 3D

Stupefacente suono 3D, ma a caro prezzo

Potenza audio: 500 W | Dimensioni: 1265 mm x 135 mm x 171 mm (L x A x P) | Configurazione altoparlanti: 5.1.4 | Peso: 18,5 Kg | Collegamenti: Ingresso digitale coassiale, ingresso ottico digitale, output HDMI 2.1 (eARC), 3x HDMI 2.0a In, jack audio da 3.5mm | Wireless: Bluetooth 4.2 e AAC | Subwoofer incluso?: No

Qualità del suono superba

Dolby Atmos efficiente

13 driver separati

Prezzo, peso e dimensioni esagerate

Mancano AirPlay/AptX per il Bluetooth

Sennheiser è conosciuta soprattutto per le sue cuffie e microfoni professionali, ma recentemente ha deciso di espandersi nel campo dell’audio domestico con l’introduzione della nuova Ambeo Soundbar.

Questa soundbar ingombrante dispone di tutte le ultime tecnologie in campo audio, compresi il supporto Dolby Atmos e DTS:X per l’audio surround e il sistema audio Ambeo ‘virtual 3D’ di Sennheiser. Sennheiser sicuramente sta rivolgendo le sue attenzioni al mercato dell’home theater, nonostante la connessione Wi-Fi della sua soundbar significhi anche che si presti anche a diventare un impianto stereo all’occorrenza.

Non è una soundbar perfetta e sembra strano che Sennheiser si sia affidata a Google Home per lo streaming Wi-Fi, ma la qualità audio impeccabile della Ambeo Soundbar ripaga il prezzo di vendita esorbitante.

Leggi la recensione completa: Sennheiser Ambeo 3D

6. Sonos Playbar

Trasforma il sistema multi-room in un sistema surround

Potenza: NA | Speaker: 9 | Dimensioni: 900 x 85 x 140mm | Peso: 5.4kg | Ingressi: 1 x ottico digitale, 2 x Ethernet LAN | Uscite: N/A | Funzioni speciali: Gli altoparlanti Sonos Play:1 si possono collegare senza fili come diffusori posteriori.

Suono fantastico

Integrata nei sistemi Sonos

Modalità audio intelligenti

Si sfrutta solo con alcuni televisori

Solo un ingresso

La Sonos Playbar è una soundbar senza HDMI, che si affida alla connessione ottica per collegarsi al televisore. Usata da sola può migliorare nettamente la resa sonora della stanza, ma ci vorrà uno smartphone o un tablet. Il vantaggio più evidente è il fatto di poterla integrare in un sistema Sonos esistente. Può anche sostituire i tre altoparlanti frontali in un sistema 5.1, se combinata con due altoparlanti posteriori della linea Play:1 .

Sfortunatamente però ha solo una connessione ottica, che andrà bene per moltissimi utenti ma non per chi ha un televisore privo di questa uscita (non molti in effetti). Se non fosse per questa piccola mancanza, starebbe più alto nella nostra lista delle migliori soundbar.

Leggi la recensione completa: Sonos Playbar

7. Sonos Beam

La soundbar smart che stavamo aspettando

Potenza: N/A | Speaker: 3 channels | Dimensioni: 2.70 x 25.625 x 3.94 in. (68.5 x 651 x 100 mm) | Peso: 6.2 lbs (2.8 kg) | Ingressi: 1 x Digital Optical-In, 1 x HDMI-in | Subwoofer?: No | Funzioni speciali: Amazon Alexa, Apple AirPlay 2

Bel design compatto

HDMI ARC

Souno superbo

Non ha Dolby Atmos

La Sonos Beam è una soudbar fantastica per il prezzo che ha. Possiede tutti i vantaggi dell’ecosistema Sonos ed è un piacere da usare e configurare, soprattutto se il vostro televisore ha HDMI ARC. È molto compatta e per questo la si può abbinare facilmente in uno spazio ristretto, dove per esempio può stare solo un televisore da 32 pollici. Ma è abbastanza grande da non risultare sminuita in un’installazione più grande.

La Sonos Beam non ha bassi strepitosi né il suono avanzato Dolby Atmos , il che per qualcuno potrebbe essere un problema, ma in rapporto al suo prezzo offre davvero molto. Compresa la possibilità di controllarla tramite Amazon Alexa e Google Assistant.

Leggi la recensione completa: Sonos Beam

8. Denon HEOS Bar

Una sfidante potente e versatile

Potenza: N/A | Speaker: 3.0 | Dimensioni: 72 x 1100 x 148 mm | Peso: 10.58 lbs; 4.8 kg | Connessioni: ingresso 4K HDMI e uscita HDMI | Funzioni speciali: Heos Multi-Room Audio

Qualità audio eccellente

Gestisce tutti i formati

Ritardi occasionali quando si cambia canzone

Slot USB inacessibile

Con nove altoparlanti organizzati in gruppi di tre per i canali centrale, destro e sinistro, una modalità per il surround virtuale che crea l’illusione di avere più altoparlanti intorno a sé, la HEOS Bar può essere più o meno tutto ciò che desiderate.

Lo spettro sonoro è davvero ben bilanciato, e la HEOS si è dimostrata a proprio agio con la musica, grazie anche a una tonalità calda che le conferisce un carattere unico. Mancano opzioni per personalizzare l’audio ma questa lacuna non è grave quanto pensassimo. Ascoltare musica con questa soundbar è davvero un piacere , in particolare le tracce lossless, con cui la HEOS Bar riesce a far emergere molti dettagli. In un paio di occasioni, però, abbiamo notato che si perde il primo mezzo secondo del brano.

Leggi la recensione completa: Denon HEOS Bar

9. Vizio SB362An-F6

Potenziamento sonoro impressionante per il vostro televisore a un prezzo stracciato

Dimensioni: 914.4mm x 52.1mm x 133.1mm (L x A x P) | Configurazione altoparlanti: 2.0 | Potenza audio: N/D | Peso: 2.54 Kg | Collegamenti: 1 x digital optical, 1 x jack audio da 3.5 mm | Wireless: Bluetooth | Subwoofer incluso?: No

Suono incredibilmente potente

Dolby Audio e DTS Virtual:X

Niente porte HDMI

Niente display LCD

La caratteristica principale della SB362An-F6 (chiamata anche la ‘soundbar da 26’’ 2.0’ sulla maggior parte dei siti di rivenditori) è il suo rapporto qualità prezzo, infatti costa solo 139 dollari.

Nonostante il prezzo stracciato, la SB362An-F6 ha un bel design, con una lunghezza di 36’’, un’altezza di 2’’ e una profondità di 5.1’’ (914x52x133mm). Si può posizionare sotto lo schermo della maggior parte dei televisori e Vizio include nel pacchetto anche un paio di staffe per il fissaggio a parete.

La SB362An-F6 non è perfetta, ma il suono incredibilmente potente vi permette di potenziare notevolmente il suono degli altoparlanti integrati del vostro televisore. La tecnologia Virtual:X funziona a dovere, aiutandovi a creare un’atmosfera immersiva durante la visione di contenuti multimediali. Sicuramente non ha tutte le funzioni dei dispositivi più costosi, ma la SB362An-F6 ha un eccellente rapporto qualità prezzo.

Leggi la recensione completa: Vizio SB362An-F6

10. Polk Audio Command Bar

Economica ma notevole

Potenza: N/A | Speaker: 1 | Peso: 3.9 Kg | Ingressi: 1 x SPDIDF, 1 x HDMI, 1 x TOSLINK, 1 x micro-USB | Uscite: 1 x HDMI con Audio Return Channel (ARC) | Subwoofer?: Sì | Funzioni speciali: Alexa

Alexa integrato

Spazio per un dongle tipo Fire TV Stick





L’app è scarna

L’audio è mediocre

Se avete circa 300 euro da spendere e non potete andare oltre, potrebbe interessarvi la Polk Audio Command Bar, adatta a un salotto di medie dimensioni.

Come si può intuire dal design, la Command Bar nasce con Alexa, l’assistente vocale di Amazon, il che la rende un oggetto abbastanza intelligente. È anche un prodotto piuttosto economico, con bassi potenti e alcune funzioni interessanti.

Non proprio una soundbar fantastica, ma visto il prezzo non è male.

Leggi la recensione completa: Polk Audio Command bar

Non lo ripeteremo mai abbastanza: quando si tratta di soundbar, c’è una scelta vastissima. E anche se si chiamano soundbar, letteralmente barre sonore, ce ne sono di ogni forma e dimensione. Variano molto anche i prezzi: da meno di 100 euro fino a oltre €1.500.

Se scegliete uno dei modelli più economici avrete le connessioni essenziali e poco più. I modelli più costosi e sofisticati, invece, hanno ingressi HDMI di ultima generazione, compresi dei connettori passthrough compatibili con 4K e HDR, streaming wireless (in genere tramite Bluetooth e AirPlay), più potenza, un suono più pulito e compatibilità con l’audio dei dischi Blu-Ray.

Naturalmente un vero sistema surround offre ancora di più ed è la soluzione ideale per il vostro televisore. Ma ci vogliono più spazio e più denaro, quindi una tra le migliori soundbar è probabilmente la scelta più adeguata. Ma quindi, qual è la migliore soundbar che potete acquistare per circa 250€?

Perchè dovrei comprare una soundbar?

Se amate l’estetica elegante del vostro televisore 4K, allora una soundbar è una scelta eccellente. Le migliori soundbar in commercio oggi infatti sono belle da vedere e si integrano molto bene nel vostro arredamento, senza “spuntare” come altre soluzioni audio. Sono infatti progettate per essere appaganti alla vista quanto all’udito. Sono una buona soluzione anche per ambienti relativamente piccoli, dove sarebbe difficile installare un impianto 7.1.

La maggior parte delle migliori soundbar incluse in questa lista si può posizionare facilmente appena sotto lo schermo, ma si possono anche agganciare al muro sopra di esso. In questo modo, avrete la flessibilità di decidere l’installazione che vi soddisfa di più, tanto per estetica quanto per effetto sonoro.

La maggior parte ha solo altoparlanti rivolti in avanti, ma riesce comunque a proiettare il suono in modo da dare l’impressione che provenga effettivamente da direzioni diverse.

