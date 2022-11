Recensione Bose Smart Soundbar 600

La Bose Smart Soundbar 600 offre un grande suono Dolby Atmos in un design compatto. La chiarezza dei dialoghi è eccellente e, sebbene non raggiunga le prestazioni nelle tonalità basse di cui molte soundbar con subwoofer incluso sono capaci, offre un suono sempre coinvolgente durante la visione di film e TV. Le funzioni di streaming integrate, tra cui AirPlay 2 e Chromecast, sono ampie e variegate, la configurazione basata su app è semplice e intuititva, e il tutto è racchiuso in un attraente formato all-in-one. Si tratta di una soundbar economica ma di qualità.

Bose Smart Soundbar 600: recensione breve

La Smart Soundbar 600 di Bose (venduta a €549) è il nuovo modello Dolby Atmos più compatto ed economico dell'azienda, che si colloca nella fascia immediatamente sottostante a quella della Smart Soundbar 900 (€999 da listino).

Pur avendo un prezzo dimezzato rispetto a quello della Bose Smart Soundbar 900 , la 600 offre tutto sommato funzionalità simili. Tuttavia, la gamma di diffusori subisce una riduzione Abbiamo un totale di 5 altoparlanti, di cui due rivolti verso l’alto per le tracce Dolby Atmos. Questo setup consente alla Smart Soundbar 600 di competere con le migliori soundbar nella stessa fascia di prezzo che utilizzano il Dolby Atmos virtuale.

Questa soundbar è piccola, compatta e non molto costosa: da un prodotto di questa natura non ci si aspetta certo una grande profondità e potenza dei suoni bassi, ma il bilanciamento del suono è naturale e piacevole. Con le tracce stereo, poi, riesce a creare una gamma sonora ampia e precisa, soprattutto con la musica.Gli effetti Atmos in altezza si estendono al di sopra dello schermo del televisore e la presentazione audio si estende ai lati, come ci si aspetterebbe da un sistema Atmos in piena regola come quello delle best Dolby Atmos soundbars .

Per quanto riguarda le funzioni, la Soundbar 600 è abbastanza solida. Abbiamo il supporto Atmos aiutato dall'elaborazione TrueSpace per la musica e le normali colonne sonore stereo e 5.1. Continuando, abbiamo connettività Wi-Fi, AirPlay 2, e Chromecast integrato, e naturalmente non poteva mancare il Bluetooth: un pacchetto abbastanza completo di funzionalità per lo streaming. Infine, citiamo il controllo vocale Alexa e Google Assistant.

Le opzioni di connessione della nuova soundbar di Bose vanno oltre il setup tipico dei prodotti di questa fascia di prezzo. Infatti, troviamo ingressi digitali ottici e HDMI eARC. Il tutto può essere controllato tramite l'applicazione Bose Music, che è molto ricca di funzioni, mentre un telecomando fisico molto snello e semplice aggiunge alle funzionalità disponibili in app anche un microfono per il controllo vocale.

Considerato il prezzo, si tratta di una soundbar solida e di alta qualità, caratterizzata dal tipico ed elegante design industriale per cui l'azienda è rinomata. È possibile estendere i canali audio con uno (o due) subwoofer wireless di Bose e con diffusori surround wireless, anche se il costo per queste aggiunte è piuttosto elevato, ma se li avete già in casa potrebbe essere un’opzione conveniente.

L'installazione è semplice e guidata dall'app, e ci sono molte regolazioni per adattare il suono ai propri gusti. Nel complesso, si tratta di un'ottima soundbar Dolby Atmos di fascia entry-level, che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo e che dovreste prendere in considerazione se volete aggiungere il vero suono Dolby Atmos al vostro impianto home cinema, senza spendere un capitale.

I driver montati sulla parte superiore della Soundbar 600 sono utilizzati per creare gli effetti verticali del Dolby Atmoss, mentre quelli laterali aiutano ad ampliare il soundstage. (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Bose Smart Soundbar 600: prezzo e disponibilità

Disponibile da ottobre 2022

Prezzo: €549

Bose Smart Soundbar 600 è disponibile da ottobre 2022 al prezzo di listino di €549, ma durante il Black Friday potrebbe essere possibile trovarla in sconto.

Il prezzo della Soundbar 600 è leggermente superiore rispetto a quello della Sonos Beam Gen 2 , modello con cui Bose entra in diretta concorrenza con questo prodotto. Come la Beam, la Soundbar 600 non è dotata di un subwoofer per estendere i bassi, ma offre il Wi-Fi per lo streaming wireless e la possibilità di essere abbinata a un subwoofer wireless opzionale e a diffusori surround.

Il punto in cui la Bose batte la Sonos sulle funzioni è l’integrazione di diffusori verticali fisici per Dolby Atmos; la Sono, invece, utilizza l'elaborazione virtuale per simulare gli effetti di altezza nelle colonne sonore Atmos. Siamo tutti d’accordo che un surround virtuale non potrà mai eguagliare uno ottenuto con canali discreti.

Bose Smart Soundbar 600: caratteristiche

Dolby Atmos con diffusori verticali

HDMI eARC e connessione digitale ottica

Streaming wireless tramite Wi-Fi, AirPlay 2, Chromecast, e Bluetooth

La Bose Smart Soundbar 600 è una soundbar compatta e all-in-one che supporta la riproduzione di colonne sonore Dolby Atmos e utilizza l'elaborazione proprietaria TrueSpace per la conversione di sorgenti stereo e multicanale 5.1 per la presentazione Atmos. Il DTS:X, purtroppo, non è supportato. Viene fornito un telecomando e la configurazione e il controllo possono essere effettuati tramite l'applicazione Bose Music. La Soundbar 600 può anche essere potenziata ampliando il numero di canali tramite i diffusori surround e i subwoofer wireless opzionali prodotti dalla stessa azienda (se ne possono installare fino a due).

Scendendo sul versante tecnico, questa soundbar utilizza un totale di cinque trasduttori: due laterali che si combinano con un tweeter centrale per offrire un'immagine stereo estesa e due superiori per gli effetti Dolby Atmos in verticale. Bose non ha specificato né le dimensioni dei driver né la potenza dell'amplificatore.

Le connessioni della Soundbar 600 includono una porta HDMI eARC e un ingresso audio digitale ottico per il collegamento di un televisore meno recente (o una console di scorsa generazione) che non supporta HDMI ARC/eARC. Un secondo ingresso HDMI per fornire un passthrough sarebbe un'aggiunta gradita, ma c’è da dire che non è un’opzione che troviamo di frequente nelle soundbar economiche, e infatti neanche la Sonos Beam Gen 2 ne è provvista.

Le opzioni di streaming wireless della Bose includono Wi-Fi, AirPlay 2, Chromecast integrato, Spotify Connect e Bluetooth. L'app Bose Music integra inoltre una serie di servizi tra cui Amazon Music, Spotify, Pandora, Deezer, iHeartRadio, TuneIn Radio e Sirius XM per lo streaming via Wi-Fi.

È presente il supporto per Alexa per il funzionamento in vivavoce dei controlli di base, come il volume e il salto di traccia, e per l'accesso alle app musicali supportate da Alexa. La Soundbar 600 funziona anche con Google Assistant, offrendo una funzionalità simile quando un altoparlante Google è collegato alla rete. Con la Soundbar 600 impostata per il supporto di Alexa, è anche possibile utilizzare la sua funzione Voice4Video per controllare le funzioni di una Smart TV collegata, dall'accensione e spegnimento alla riproduzione e messa in pausa di video e al cambio di canale.

Oltre al Dolby Atmos, la Soundbar 600 è dotata dell'elaborazione proprietaria TrueSpace. Questo processore accetta le sorgenti sonore stereo, mono e a 5.1 canali in ingresso e le converte per ottenere una presentazione immersiva di tipo Atmos utilizzando l'intera gamma di diffusori della soundbar.

Punteggio caratteristiche: 4/5

(Image credit: Bose)

Bose Smart Soundbar 600: qualità audio

Eccezionale chiarezza dei dialoghi

Riproduzione ampia ed estesa delle colonne sonore in Dolby Atmos

Si sente un po’ di vuoto nelle basse frequenze

Prima di articolare la nostra valutazione della nuova soundbar di Bose, l’abbiamo banalmente utilizzata come soundbar per guardare la TV in una stanza relativamente spaziosa.

Non abbiamo riscontrato grossi problemi: i dialoghi dei film e delle serie TV erano sempre chiari e corposi, la musica e gli effetti sonori venivano riprodotti con spazialità, estendendo i suoni ben oltre le dimensioni stessa della soundbar. La separazione stereo era decente e la musica ben bilanciata nelle sue frequenze, cosa invece solitamente mette a dura prova molte soundbar.

Nei film d'azione con colonne sonore Dolby Atmos, come John Wick 3, la Smart Soundbar 600 ha creato un coinvolgimento credibile nelle scene di pioggia, con l'acqua che dava realmente l’impressione di cadere da sopra lo schermo del televisore. Altre scene Atmos degne di nota, come quelle di District 9 e Godzilla (2016), film di fantascienza in cui ci sono molti elicotteri che volano alti sopra i protagonisti, sono state ben riprodotte dalla Soundbar 600, con il suono che si è facilmente adattato all'azione sullo schermo, estendendosi anche al di sopra e lateralmente al televisore.

Non si può negare che le scene più roboanti, con esplosioni o devastanti passi e colpi di coda di Godzilla, mancavano di quella potenza dei suoni bassi che meriterebbero film d’azione simili, ma questo è fisiologico nelle soundbar compatte. Nonostante ciò, la Smart Soundbar 600 se l’è cavata discretamente, con bassi non certo potenti, ma ben controllati e puliti, che hanno reso in parte giustizia alle emozionanti scene di John Wick, in cui il protagonista combatte gli aspiranti assassini in spazi chiusi.

Anche la riproduzione della musica ci ha convinti con questa soundbar, cosa che non si può certo dire per molti prodotti concorrenti. Ascoltando i nuovi mix stereo dell'appena uscito cofanetto Revolver dei Beatles (trasmessi in streaming da Tidal alla soundbar dal iPhone con Chromecast), Tomorrow Never Knows veniva riprodotto con una presentazione densa, psichedelica e vorticosa, mentre Good Day Sunshine aveva una qualità piena, con l'accompagnamento della sezione fiati stile Motown che suonava brillante e nitido. Nel complesso, la musica aveva un bilanciamento forse troppo netto, ma forse questa situazione è da attribuire alle ottave basse mancanti, Nel complesso, non possiamo affatto dire di aver trovato il suono faticoso o fastidioso

Punteggio qualità del suono: 4/5

Bose Smart Soundbar 600: Design

Design compatto e sobrio

Qualità costruttiva eccellente

Telecomando piccolo e leggero, che non avrete paura di rompere

La Soundbar 600 ha lo stesso design di molte altre soundbar ed è disponibile solo con finitura nera. Con i suoi 79 centimetri di larghezza, 5,6 centimetri di altezza e 10,4 centimetri di profondità, l’aspetto è decisamente compatto ma elegante per una all-in-one.

Considerato il prezzo accessibile della Soundbar 600, la qualità costruttiva è eccellente: una griglia in rete metallica circonda la parte anteriore e i lati della barra, mentre il pannello posteriore è dotato di radiatori a destra e sinistra (per migliorare l'uscita dei bassi) e di un dissipatore metallico per evitare il surriscaldamento dell'amplificatore integrato. Sollevando la Soundbar 600, il suo peso si fa sentire e trasmette solidità, a testimonianza che si tratta di un prodotto ben costruito e progettato per durare nel tempo.

Il telecomando in dotazione è di tipo compatto, con pulsanti di base per l'accensione, il volume, il muting e la selezione degli ingressi. Le stesse funzioni possono essere eseguite tramite l'app Bose Music, mentre sulla parte superiore della soundbar sono presenti comandi a sfioramento che consentono di accenderla/spegnerla e di attivare o disattivare il microfono integrato per il controllo vocale.

Gli input includono porte HDMI-eARC ottico digitale. (Image credit: Future)

Punteggio design: 5/5

Bose Smart Soundbar 600: esperienza d’uso e impostazione

Connessione HDMI eARC

Si imposta e controlla con un’app per smartphone

Manca un display frontale con pannello alfanumerico

Con le sole porte HDMI eARC e ottico-digitali disponibili per il collegamento a un televisore, la configurazione è abbastanza semplice e sceglierete una delle due in base al vostro televisore. La porta HDMI eARC permette di veicolare audio HD e lossless, cosa che invece la vecchie ARC e la connessione S/PDIF non consentono. Tramite queste ultime, infatti, dovremo accontentarci di audio fortemente compresso come Dolby Digital e DTS standard. La eARC consente invece il bitstream Dolby Digital Plus, Dolby Atmos e DTS HD Master Audio, tutte codifiche ad alta risoluzione e bitrate, non supportate dallo standard precedente. Il controllo HDMI CEC consente di regolare il livello del volume della soundbar utilizzando, tra le altre cose, il telecomando del televisore.

Il telecomando di Bose è semplice e abbastanza ma piccolo da essere facilmente perso (è molto probabile che prima o poi scompaia tra i cuscini del divano). Per la maggior parte del tempo abbiamo preferito utilizzare l'applicazione Bose Music per la configurazione e il controllo, che funziona bene ed è intuitiva nei suoi menu.

L'applicazione guida l'utente attraverso la configurazione iniziale, con il passaggio iniziale obbligatorio della creazione (o login se lo avevate già creato) di un account Bose. Una volta fatto ciò, l'app rileva la rete Wi-Fi e collega la Soundbar 600 a essa. Il passo successivo consiste nell'aggiungere all'app le informazioni sui servizi musicali supportati, tra un elenco che comprende: Amazon Music, Spotify, Pandora, Deezer, iHeartRadio, TuneIn Radio e Sirius XM. Altri servizi non supportati dall'applicazione possono essere trasmessi in streaming wireless alla soundbar utilizzando AirPlay, Chromecast o Bluetooth.

I controlli basati sull'app includono la regolazione del volume del canale centrale (dialogo) e del canale di altezza, oltre alla regolazione dei bassi e degli alti. C'è anche un'impostazione di equalizzazione a parete per regolare il suono per le installazioni a muro e una modalità di dialogo per migliorare la chiarezza della voce nei programmi televisivi e nei film, qualora quella di default non vi soddisfi.

Come altre soundbar commerciali, compresa la Sonos Beam, la Bose Smart Soundbar 600 non dispone di un display alfanumerico a LED sul pannello frontale, ma utilizza sequenze di luci colorate per fornire un feedback ai comandi del telecomando. Come spesso accade in queste situazioni, non ci siamo sforzati di memorizzarle e ci siamo affidati esclusivamente all'app per tutte le regolazioni e le opzioni, tranne quella del volume che abbiamo gestito tramite il telecomando del televisore.

Il piccolo telecomando della nuova soundbar di Bose ospita solo i comandi di base, ma se volete potete utilizzare l’app sviluppata dal produttore per controlli avanzati, setup e per affinare l’esperienza audio in linea con le vostre esigenze. (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Punteggio esperienza d’uso e impostazione: 4,5/5

Bose Smart Soundbar 600: qualità-prezzo

Ottimo valore complessivo

Offre caratteristiche in più della concorrenza

Con un prezzo di 549 euro, la Smart Soundbar 600 di Bose si scontra con una forte concorrenza nella fascia delle compatte premium. La sua principale rivale è la Sonos Beam Gen 2 (499 euro), ma ce ne sono molti altri nella fascia inferiore ai 500 euro, prodotte da aziende di prestigio nel settore come Denon, Polk Audio, Samsung, Sony, LG e Vizio.

L'aspetto in cui Bose si distingue e offre un valore aggiunto è l'uso di diffusori deputati alla distribuzione del suoni in altezza per trasmettere gli effetti Dolby Atmos, nonché l'efficace elaborazione TrueSpace di sorgenti con un numero di canali inferiore. Anche l'app di controllo, pur non essendo allo stesso livello di quella di Sonos, è sofisticata e offre un ampio supporto per lo streaming, con Wi-Fi, AirPlay 2, Chromecast integrato e Bluetooth.

Quello che manca sono i bassi, che invece non mancano in molte soundbar di costo inferiore ma dotate di subwoofer esterno. L'aggiunta di uno dei moduli wireless per i bassi dell'azienda (499 euro) dovrebbe ovviare a questa lacuna, ma fa lievitare il prezzo del sistema a 1.000 euro, una fascia di prezzo in cui si possono trovare altre opzioni interessanti, tra cui il modello "all-in-one" Sonos Arc .

Punteggio qualità-prezzo: 4,5/5

(Image credit: Bose)

Dovreste acquistare una Bose Smart Soundbar 600?

Swipe to scroll horizontally Bose Smart Soundbar 600 Attributes Notes Rating Features HDMI eARC e più speaker per il Dolby Atmos 4/5 Sound quality Dialoghi chiarissimi e audio molto ampio 4/5 Design Design compatto ma d’impatto 5/5 Usability and setup Impostazione semplice e controllo tramite app 4,5/5 Value Ottimo valore per il prezzo 5/5

Acquistatela se...

Volete un Dolby Atmos reale, non virtuale

La Smart Soundbar 600 di Bose è dotata di veri diffusori che sparano verso l'alto per gli effetti di altezza Atmos, cosa rara per una soundbar economica.

Volete una soundbar di base espandibile

La Soundbar 600 può essere potenziata con altoparlanti surround esterni e subwoofer wireless opzionali, se lo si desidera in futuro.

Non acquistatela se...

Desiderate una una soundbar all-in-one con bassi presenti

La Soundbar 600 è un po' povera di bassi, quindi se volete un sistema in grado di fornire bassi profondi, farete meglio ad acquistarne una con un subwoofer incluso.

Volete collegare più di una sorgente HDMI

È presente una porta HDMI eARC, ma non un secondo ingresso HDMI per collegare direttamente altre sorgenti come un lettore Blu-Ray o una console per videogiochi.



