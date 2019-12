I migliori TV da 55 pollici

Cercate il migliore TV da 55 pollici? TechRadar è qui per voi. In questa guida all'acquisto vi mostreremo cosa controllare in un televisore da 55 pollici e i modelli più recenti ed innovativi.

55 pollici sono una misura ideale: non così compatti come i televisori da 40 pollici e non troppo ampi come i televisori da 65 pollici, la TV da 55 pollici occupa una via di mezzo tra dimensioni e praticità.

Naturalmente, se volete un'esperienza home cinema dovrete acquistare un TV da 65 "o 75". Ma un modello da 55 pollici offrirà comunque un'immagine considerevole per film e programmi TV, senza occupare troppo spazio nel vostro salotto né svuotarvi il conto in banca.

La maggior parte dei televisori da 55 pollici sul mercato supporta la risoluzione 4K, l’HDR e servizi smart. Quindi, a meno che non vi interessi un modello vecchio o molto, molto economico, il prodotto che comprerete avrà almeno una di queste funzionalità (di solito tutte e tre).

Ciò significa che, per prendere una decisione su quale TV 4K da 55 pollici acquistare, dovrete concentrarvi sul modello che desiderate e su quanti soldi siete disposti a sborsare.

Dovrete anche scegliere tra la luminosità impareggiabile dell'LCD o i livelli di nero e il forte contrasto di un OLED.

Certo, non sarà facile, ma siamo qui per indicarvi alcuni dei migliori televisori 4K da 55 pollici disponibili. Tutti i modelli elencati di seguito sono stati provati e testati dai nostri revisori e abbiamo incluso dei link alle recensioni complete per ulteriori informazioni sui vantaggi e gli svantaggi di ciascun modello.

1. Il miglior 55 pollici: LG OLED55C8

Immagini straordinarie a un prezzo accessibile mettono il C8 al primo posto

Dimensioni dello schermo: 55 pollici | Sintonizzatore: Freeview HD | Risoluzione: 3840 x 2160 | Tecnologia del pannello: OLED | Smart TV: webOS | Curvo: No | Dimensioni: 1.225 x 714 x 48,9 mm

Immagini ricche di contrasto

Design ultrasottile

Eccellente sistema operativo

Luminosità inferiore rispetto a pannelli LCD

C'è un chiaro vincitore nella “gara” tra le migliori TV 4K da 55 pollici, ed è l'LG C8, disponibile sia con pannello da 55 pollici che da 65 pollici. Il modello di quest'anno monta un nuovo processore Alpha9 che potenzia l'elevata qualità dell'HFR e offre una maggiore calibrazione delle uscite LUT per una definizione più precisa dei colori.

Sebbene ci siano altri OLED da prendere in considerazione nel 2019 (vedi: OLED A1E di Sony o B8 ed E8 di LG), pensiamo che sia la migliore TV 4K da 55 pollici per il prezzo.

Leggi la recensione completa: LG OLED55C8

2. Miglior TV per la fascia media: Sony XBR-55X900F

Elegante, capace e quasi conveniente

Dimensioni dello schermo: 55 pollici | Sintonizzatore: Freeview HD | Risoluzione: 3840 x 2160 | Tecnologia pannello: LCD | Smart TV: Android TV | Curvo: No | Dimensioni: 1228 x 706 x 69 mm

Ottima gestione del movimento

Ottimo contrasto

Android TV non è sempre reattivo

Interfaccia da rivedere

Sony XBR-55X900F è dotato di un pannello LCD, ma nella maggior parte delle condizioni si ottengono livelli di nero simili agli OLED grazie all'eccellente local dimming e all’assenza di un eccessiva retroilluminazione.

Quest'anno Sony ha migliorato la luminosità e la gestione del movimento. Sfrutta al meglio l'HDR e conserva più dettagli nelle immagini in movimento.

La Sony XBR-55X900F è anche significativamente meno costosa della maggior parte dei televisori OLED: offre prestazioni di fascia alta a un prezzo ragionevole. Come il Sony BRAVIA XBR-65X900E del 2017, questo modello usa Android TV, che è a volte lento (ma gli ultimi aggiornamenti hanno migliorato molto la situazione). Nel complesso, l'equilibrio tra costi e qualità dell'immagine è perfetto.

3. Miglior TV per specifiche: Sony A9F/AF9 OLED

La maggior parte dei contenuti che vi interessano è in HD/SDR? La tecnologia upscaling di Sony non è seconda a nessuno

Dimensioni dello schermo: 55 pollici | Sintonizzatore: Freeview HD / Freesat | Risoluzione: 3840 x 2160 | Tecnologia del pannello: OLED | Smart TV: Android TV | Curvo: No | Dimensioni: 122,8 x 70,9 x 32,0

Impressionante upscaling

Comparto audio

Piattaforma intelligente Android Oreo

Struttura sottile

Modalità preimpostata per Netflix

Ad oggi ci sono poche scelte se si desidera una TV OLED premium: Sony, Panasonic o LG.

E il Sony KD-65AF9 è uno dei migliori. Sony ha inserito alcuni fantastici algoritmi di upscaling, che portano le immagini HD/SDR in 4K mantenendo una qualità elevata, spesso maggiore rispetto ai pannelli LG. Il nuovo processore X1 Ultimate aiuta chiaramente con l'elaborazione delle immagini, con il colore vivido e il contrasto impeccabile che ci si aspetta da un pannello OLED.

Il precedente AF9 era limitato da una piattaforma intelligente non ottimizzata, ma l'interfaccia Android Oreo del suo successore è più semplice, ridotta e molto più veloce da caricare.

Sony insiste ancora su un design sottile (e poco resistente) che funziona meglio sulla carta che nella pratica, ma è un problema minore per uno dei migliori OLED dell'anno. Evitate la modalità preimpostata per Netflix: così com'è tende a danneggiare piuttosto che aiutare l'immagine.

Leggi la recensione completa: Sony A9F/AF9 OLED

4. Per immagini HDR luminose: Samsung Q90 QLED TV

Il miglior QLED fino ad oggi

Dimensioni dello schermo: 55 pollici | Sintonizzatore: Freeview / FreeSat | Risoluzione: 3840 x 2160 | Tecnologia del pannello: QLED | Smart TV: Samsung Eden | Curvo: No | Dimensioni: 1450 x 922 x 284 mm

Superba qualità dell'immagine

Incredibili prestazioni HDR

Angoli di visione più ampi

Nessun supporto Dolby Vision

Nessun diffusore Dolby Atmos

Samsung è stato il primo marchio a introdurre uno schermo compatibile con l'HDR nel 2015,

ha migliorato la luminosità massima con i LED quantum (noti come QLED), creando display che rendono i colori davvero vivaci.

Il Q90 è la prova tangibile dell’innovazione dell’azienda sudcoreana, con una luminosità di picco di 1.600 nits, ben al di sopra dei 1.000 nits necessari per la certificazione UHD Premium . Il Q90 non è solo brillante, è uno dei televisori più luminosi mai realizzati.

Questa luminosità non va a inficiare sulla qualità delle immagini, anzi, i dettagli sono conservati anche nelle aree più luminose dell'immagine e i colori sono davvero vividi e luminosi, anche se i QLED di Samsung possono mostrare un leggero aloneattorno agli oggetti luminosi (il prezzo da pagare per un display così luminoso).

La nuova tecnologia Ultra Viewing Angle mantiene la profondità dei colori anche fuori asse, creando una TV LCD eccezionale.

Leggi la recensione completa: Samsung Q90 QLED TV

5. Per il fattore wow: Philips OLED 803 4K

Philips ridefinisce la realtà col nuovo processore d'immagine P5

Dimensioni dello schermo: 65 pollici | Sintonizzatore: N/A | Risoluzione: 3840 x 2160 | Tecnologia del pannello: OLED | Smart TV: Android N | Curvo: No

Immagini eccezionali

Ambilight su tre lati

Design gradevole

Nessuna riproduzione Freeview

L'aggiornamento Android è atteso da tempo

Solo due ingressi HDMI 4K completi

Philips ha notevolmente migliorato la potenza di elaborazione delle immagini dei suoi televisori OLED 2019 e i vantaggi di questa nuova tecnologia sono chiaramente visibili, con un contrasto migliorato e colori spettacolari.

Il motore di elaborazione P5 di seconda generazione del marchio offre il doppio della potenza di elaborazione dell'originale che era un chip di qualità già all’ora.

Ma l'attrazione principale è il sistema d’illuminazione Ambilight di Philip che amplia l'esperienza visiva. Perché limitare l'immagine solo alla televisione, dopotutto?

L’unica vera pecca è la scarsa disponibilità di questo modello, solo due ingressi HDMI UHD full-spec e la mancanza di Dolby Vision.

Leggi la recensione completa: Philips OLED 803 4K HDR TV

6. Il miglior OLED entry-level: LG OLED B8

Gli OLED entry-level di LG continuano a stupire

Dimensioni dello schermo: 65 pollici | Sintonizzatore: Freeview Play, Freeview Satellite | Risoluzione: 3840 x 2160 | Tecnologia del pannello: OLED | Smart TV: WebOS 3.5 | Curvo: No | Dimensioni: 1228 x 749 x 220 mm

Eccellente qualità d'immagine

Supporto HDR10 +, HLG, Dolby Vision

Luminosità

Processore

Se i display OLED sembrano troppo costosi, LG ha pronto il piano B. LG OLED B8, come il B7 prima di esso, offre un ottimo prodotto entry-level per i display OLED.

È esattamente lo stesso pannello OLED dei più avanzati televisori W8, C8 ed E8 di LG, quindi la qualità visiva è garantita. Il B8 ha ancora il processore dell'anno scorso mentre il resto della famiglia ha ricevuto un aggiornamento, ma la qualità dell'immagine è comunque elevata. Lo spessore della TV è stato ridotto a soli 47mm, apparentemente senza influire sulla qualità del suono dei suoi altoparlanti integrati.

Se desiderate un assaggio di OLED a 200 euro in meno rispetto al C8, il B8 fa al caso vostro.

Leggi la recensione completa: LG OLED B8 (OLED55B8, OLED65B8)

OLED LG da 48 pollici in arrivo nel 2020