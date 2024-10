Samsung abbassa i costi: il riciclaggio dell'inchiostro rende i TV QD-OLED più accessibili

Riciclare non è solo vantaggioso per l'ambiente, ma potrebbe anche contribuire a rendere più economici alcuni dei migliori televisori OLED.

Questa è la notizia che arriva da Samsung Display, che ha annunciato di aver sviluppato una tecnologia per riciclare in modo altamente efficiente l'inchiostro dei punti quantici, un materiale che altrimenti verrebbe sprecato durante il processo di produzione. Questo inchiostro è un componente essenziale dei pannelli QD-OLED, e grazie alla nuova tecnologia, Samsung è in grado di recuperare ed elaborare l'80% dell'inchiostro che normalmente andrebbe perso. Questo progresso potrebbe tradursi in televisori QD-OLED più accessibili, specialmente se combinato con ulteriori innovazioni nel settore.

Perché Samsung pensa all'inchiostro

La realizzazione di un display QD-OLED richiede molto inchiostro. Come spiega Samsung, lo strato di punti quantici viene realizzato con un processo di stampa a getto d'inchiostro che spruzza inchiostro QD rosso e verde attraverso ugelli di dimensioni micrometriche.

(Image credit: Samsung Display)

Finora, circa il 20% dell'inchiostro utilizzato per la produzione dei pannelli QD-OLED di Samsung finiva negli ugelli e veniva scartato, risultando in una quantità enorme di rifiuti e perdite economiche. Recuperare e riutilizzare il 80% di questo materiale significa non solo ridurre i costi, ma anche aumentare l'efficienza del processo produttivo.

Il nuovo sistema di riciclaggio non è una mera proposta per il futuro: è già operativo nella linea di produzione QD-OLED di Samsung. L'azienda afferma che l'inchiostro QD riciclato mantiene la stessa qualità dell'originale, grazie a una tecnologia di sintesi avanzata che ripristina la purezza e le proprietà ottiche del materiale.

Ma non è tutto: Samsung punta a migliorare ulteriormente la produttività e il rendimento nella produzione di schermi QD-OLED, aspetti cruciali per i costi dei pannelli utilizzati nei migliori televisori e nei monitor da gioco, dove il QD-OLED sta guadagnando popolarità. Maggiore è l'efficienza produttiva, minori saranno i costi per pannello e, di conseguenza, più accessibili diventeranno i televisori.

Sebbene il processo di riciclaggio non apporterà cambiamenti drastici da solo, se unito a vari piccoli miglioramenti, potrebbe portare ai QD-OLED più economici che tanti consumatori sperano di vedere. Nel frattempo, se cercate un QD-OLED a un prezzo più accessibile, non dimenticate di monitorare le migliori offerte di TV OLED durante il Black Friday.