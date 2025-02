Philips svela una soundbar Dolby Atmos pensata per risolvere i limiti delle TV di fascia media

La nuova linea di soundbar Philips è stata appena annunciata e si distingue per soluzioni intelligenti mirate a risolvere problemi pratici che molte delle migliori soundbar trascurano.

Il modello di punta della gamma è la Philips B8500, una soundbar a 5.1 canali progettata per offrire un suono di alta qualità. Supporta sia Dolby Atmos che DTS:X, ed è dotata di diffusori sinistro, centrale e destro, oltre a due altoparlanti laterali angolati. A completare il sistema c’è un subwoofer separato da 8 pollici, progettato per fornire bassi profondi e potenti.

Questa soundbar punta a risolvere tre principali problemi comuni nei televisori di fascia media (e anche in alcuni modelli di fascia alta):

1) La qualità audio spesso deludente di molti televisori. Essendo un sistema robusto e potente, il miglioramento del suono sarà significativo.

2) Il design pensato per adattarsi ai televisori con supporto centrale. In particolare, è stata progettata per integrarsi perfettamente con i modelli Philips OLED810 e Philips MLED950, ma grazie a un’ampia scanalatura sul retro, dovrebbe adattarsi bene a molti TV con piedistallo centrale senza costringere a posizionarla troppo in avanti.

3) La presenza di HDMI passthrough 4K 120Hz. Questo dettaglio è cruciale per chi possiede TV con sole due porte HDMI 2.1 e ha bisogno di una connessione libera per il gaming di nuova generazione, evitando di sacrificare la porta HDMI eARC per la soundbar. Questo la rende particolarmente adatta per chi possiede televisori Philips, Panasonic, TCL, Hisense e alcuni modelli Samsung di fascia media.

L’unico limite della Philips B8500 è l’assenza di diffusori dedicati all’upfiring, il che significa che gli effetti di altezza Dolby Atmos saranno simulati piuttosto che reali. Questo potrebbe rappresentare un compromesso, ma molto dipenderà dal prezzo, che Philips non ha ancora comunicato. Il lancio è previsto per settembre 2025.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

(Image credit: Philips TV)

Il modello successivo è il Philips B8200, una soundbar ultra-sottile con un design unico che include un subwoofer allungato dalla forma particolare. È stata pensata per adattarsi perfettamente ai televisori Philips con supporto centrale, grazie a una base magnetica che la fissa saldamente. Con un’altezza di soli 42 mm, è ideale anche per i televisori molto bassi, tra cui diversi modelli Philips degli ultimi anni.

Si tratta di una soundbar a 2.1 canali, accompagnata da un subwoofer lungo e sottile, dotato di due altoparlanti, che può essere posizionato sia in verticale che in orizzontale a seconda dello spazio disponibile. Anche per questo modello non è ancora stato rivelato il prezzo, ma il lancio è previsto per agosto 2025.

Infine, il Philips B6100 è stato progettato per essere meno largo rispetto alla maggior parte delle soundbar, permettendo così di essere posizionato tra i piedistalli dei televisori. Anche questo modello è un sistema a 2.1 canali con subwoofer dedicato e sarà disponibile a partire da maggio 2025. Anche in questo caso, il prezzo non è ancora stato comunicato.

(Image credit: Philips TV)

Tutti questi modelli includono il supporto per Bluetooth, consentendo lo streaming audio wireless, e integrano anche Bluetooth LE Audio, una funzione moderna che migliora la qualità e l'efficienza del suono.

Le configurazioni dei diffusori sono piuttosto semplici, quindi il giudizio finale su queste soundbar dipenderà principalmente dalla qualità del suono e dal prezzo. Tuttavia, l’approccio di Philips è molto interessante, poiché si concentra su soluzioni pratiche per i problemi più comuni legati al design delle soundbar. L'obiettivo è evitare che gli utenti scoprano troppo tardi che il loro nuovo acquisto non si adatta bene al televisore o che è necessario un supporto aggiuntivo.