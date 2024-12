Hisense HT Saturn: il nuovo diffusore Dolby Atmos promette bene

Hisense ha presentato il nuovo sistema di diffusori HT Saturn, un’aggiunta alla sua linea di soundbar, prevista per il 2025. Sebbene non siano ancora state rese note la data di lancio precisa e le informazioni sui prezzi, l’azienda ha confermato la disponibilità negli Stati Uniti, con ulteriori dettagli per altre regioni attesi in futuro.

L’HT Saturn, introdotto inizialmente all’IFA 2024, è composto da quattro diffusori satellite e un subwoofer wireless, offrendo un sistema 4.1.2 canali. Include due diffusori upfiring per i canali di altezza compatibili con Dolby Atmos, garantendo un’esperienza audio immersiva. Durante l'annuncio iniziale, Hisense aveva indicato una potenza complessiva di 720 W, ma questa specifica non è stata ribadita nel briefing più recente. Il sistema supporta Dolby Atmos e DTS:X e dispone di un’uscita HDMI eARC per il collegamento al televisore tramite un box di trasmissione, che invia l’audio ai diffusori. Lo streaming audio è possibile grazie al Bluetooth 5.3, anche se manca il supporto Wi-Fi integrato.

Il design dell’HT Saturn sembra ispirarsi al sistema Bravia Theater Quad di Sony, che include quattro diffusori satellite e canali upfiring. Tuttavia, il Theater Quad di Sony è un sistema 4.0.4 privo di un subwoofer dedicato, un aspetto che distingue il Saturn per un audio più completo. Durante i test sul Theater Quad, i risultati sono stati positivi, quindi le aspettative per l’HT Saturn sono alte.

Una caratteristica interessante dell’HT Saturn è la calibrazione ambientale, che consente di posizionare i diffusori in qualsiasi punto della stanza. Il sistema regola automaticamente il suono per garantire un’esperienza surround ottimale, indipendentemente dalla disposizione.

Hisense ha anche introdotto una funzione chiamata Hi-Concerto, che permette di utilizzare i diffusori integrati di un televisore Hisense compatibile insieme all’HT Saturn o ad altre soundbar del marchio. Anche se i modelli di televisori e soundbar compatibili non sono stati ancora specificati, questa funzione ricorda soluzioni simili di altre aziende, come Q-Symphony di Samsung o WOW Orchestra di LG.

Con l’HT Saturn, Hisense punta a offrire un’esperienza audio versatile e immersiva, posizionandosi come un’alternativa competitiva nel mercato dei sistemi audio domestici.

Un potenziale successo del Dolby Atmos

Hisense non è forse il primo nome che viene in mente parlando di audio domestico, ma ha già dimostrato di poter competere nel settore con prodotti come la soundbar Hisense AX5125H, che si è distinta per qualità e prezzo accessibile, diventando una delle migliori opzioni Dolby Atmos nella sua fascia di prezzo.

L'HT Saturn, ultimo arrivato nella gamma Hisense, si confronta direttamente con il Sony Bravia Quad, evidenziando alcune differenze chiave. Il Saturn include un subwoofer wireless nella confezione, offrendo un sistema più completo rispetto al Bravia Quad, che non include un subwoofer ma supporta come optional i modelli Sony SA-SW5 e SA-SW3. Tuttavia, il Saturn è limitato al Bluetooth per lo streaming audio, mentre il Bravia Quad supporta il Wi-Fi, offrendo una qualità di streaming musicale superiore.

Il prezzo sarà probabilmente il vero punto di forza del Saturn. Con un costo di circa 2.499 euro, il Bravia Quad si colloca tra i sistemi più costosi sul mercato, superando anche soluzioni di fascia alta come il Samsung HW-Q990D, considerato una delle migliori soundbar Dolby Atmos disponibili. Se Hisense riuscirà a proporre il Saturn a un prezzo significativamente più contenuto, come suggerisce la sua strategia passata, potrebbe conquistare una posizione di rilievo nel mercato.

Considerando l'esperienza positiva avuta con l'Hisense AX5125H, è facile immaginare che il Saturn saprà mantenere standard sonori elevati, offrendo un'opzione competitiva per chi cerca un sistema audio Dolby Atmos di qualità senza dover spendere una fortuna.