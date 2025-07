KEF lancia la sua prima soundbar Atmos: potenza e stile

La leggendaria azienda audio KEF è in piena attività: oltre alla recente collaborazione con Nothing per le cuffie Headphone (1), ha appena svelato la sua prima soundbar con supporto Dolby Atmos. Il team ha grandi ambizioni per questo prodotto e promette un’esperienza sonora davvero trascendente.

La KEF XIO è un sistema all-in-one 5.1.2 canali, dotato di 12 amplificatori in classe D che generano una potenza totale di 820W. Nonostante la potenza elevata, la soundbar è progettata per rimanere elegante e compatta, perfetta per essere montata a parete senza rovinare l’estetica del salotto.

KEF sottolinea che, a differenza di molte altre soundbar pensate principalmente per i film, la XIO è stata progettata anche per offrire una resa eccezionale con la musica, con un’attenzione particolare all’equilibrio e alla fedeltà sonora.

Il prezzo ufficiale in Italia è di circa 2.299 euro, ed è disponibile presso rivenditori autorizzati e sullo store europeo di KEF.

(Image credit: KEF)

KEF XIO soundbar: key features

La soundbar (qui le migliori) include sei driver Uni-Q MX, versioni più compatte dei celebri Uni-Q utilizzati nei diffusori KEF più grandi. Questi driver sono particolari perché integrano due altoparlanti in uno: un driver più piccolo è posizionato al centro del cono del driver più grande, generando un palcoscenico sonoro più ampio che si traduce in un unico segnale audio nitido. Tre di questi driver sono orientati verso l’alto per l’audio direzionale, mentre gli altri tre guardano in avanti.

A questi si affiancano quattro woofer P185, driver rettangolari che, secondo KEF, offrono la stessa superficie radiante di un classico driver circolare da 10 cm. Grazie alla forma rettangolare, è stato possibile integrare più driver nel corpo della soundbar senza aumentarne l’ingombro, un approccio simile a quello adottato nei migliori modelli sul mercato.

Nonostante l’intensa resa dei bassi, le vibrazioni indesiderate dovrebbero essere minime: KEF ha disposto i woofer a coppie contrapposte, in modo che ciascun driver annulli le vibrazioni del suo opposto.

La XIO integra anche la nuova VECO (Velocity Control Technology), una tecnologia brevettata che impiega sensori per monitorare il movimento dei woofer P185 e correggere eventuali imprecisioni, riducendo al minimo distorsioni e compressioni. Un altro elemento chiave è MIE (Music Integrity Engine), una suite di algoritmi DSP sviluppata appositamente per la XIO per la gestione del multicanale, della virtualizzazione e del posizionamento degli oggetti audio. Il risultato, promette KEF, sono “paesaggi sonori trascendenti”.

Dal lato della compatibilità, la soundbar supporta tutti i principali servizi di streaming tra cui Tidal, Amazon Music, Qobuz e Deezer. Le connessioni includono HDMI eARC, uscita ottica e subwoofer, e la possibilità di collegare un subwoofer KEF anche in modalità wireless tramite il ricevitore opzionale KW2.

La KEF XIO sarà disponibile a partire dall’8 luglio in accesso anticipato per i membri myKEF, con il lancio ufficiale fissato per il 18 luglio 2025. La distribuzione nei negozi, come Peter Tyson AV e Sevenoaks Sound & Vision nel Regno Unito, inizierà da subito, mentre la disponibilità più ampia è prevista per l’8 agosto 2025. Il prezzo ufficiale per l’Italia sarà di 2.499 euro circa.