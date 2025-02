Philips presenta la nuova gamma di TV OLED 2025 con pannelli avanzati e Ambilight

Philips TV ha svelato la sua nuova linea di televisori OLED per il 2025, tra cui due modelli di fascia alta dotati dell’innovativo pannello OLED Primary RGB Tandem "a quattro strati" di LG Display, che li rende i più luminosi mai realizzati dall’azienda.

Questi due dispositivi premium offrono una scelta tra un audio integrato di alta qualità o una resa visiva superiore da abbinare a un sistema sonoro esterno, garantendo agli acquirenti maggiore libertà nella selezione del miglior OLED disponibile sul mercato.

La serie include anche un OLED di fascia media con luminosità incrementata, oltre a un modello più economico disponibile in diverse dimensioni. Questa varietà è apprezzabile, soprattutto considerando che LG limiterà il TV B5 a pochi formati e che i modelli OLED più accessibili di Sansui nel 2025 saranno distribuiti esclusivamente negli Stati Uniti. La decisione di Philips di mantenere una gamma OLED più abbordabile per il Regno Unito e l’Europa è quindi una scelta positiva.

Tutti questi televisori integrano la tecnologia Ambilight di Philips TV, che impiega LED lungo i bordi per proiettare sulla parete una luce sincronizzata con le immagini sullo schermo. Questo effetto rende il display visivamente più ampio e intensifica l’esperienza visiva, una soluzione ideale per chi non può permettersi un modello più grande a causa di vincoli di spazio o budget.

Di seguito i dettagli sulla nuova linea OLED di Philips TV, il cui lancio è previsto a partire da maggio 2025, con tempistiche variabili a seconda del modello. Attualmente, i prezzi non sono stati resi noti.

La gamma dei TV OLED 2025 di Philips

Philips OLED+950

È il televisore per gli amanti della qualità dell'immagine, che abbina il pannello OLED d'élite Primary RGB Tandem a una versione a doppio chip del processore d'immagine P5 di 9a generazione di Philips. La versione a doppio chip è un'esclusiva di questo televisore e consente di utilizzare versioni più avanzate delle tecniche adattive di Philips per la qualità dell'immagine, dalle regolazioni delle luci HDR al miglioramento della profondità del colore. Philips afferma che il pannello sarà in grado di raggiungere i 3.700 nits di picco di luminosità HDR e i 350 nits di luminosità a schermo intero: questi valori sono in linea con quanto ci aspettavamo dal pannello sulla base delle informazioni finora disponibili, anche se i 3.700 nits saranno disponibili solo in alcune impostazioni dell'immagine e per un tempo molto breve. È integrato un sistema di altoparlanti a 2.1 canali da 70 W, ma non si tratta di una barra di altoparlanti di primo piano come quella dell'OLED+910 qui sotto, quindi sembra l'ideale se si utilizza un sistema audio esterno o una delle migliori soundbar - si sta puntando tutto sull'immagine. Il software utilizza Google TV e sarà disponibile nei formati da 65 e 77 pollici, con lancio a settembre 2025.

(Image credit: Philips TV)

Philips OLED+910

Questo televisore è perfetto per chi cerca un’esperienza audiovisiva di alta qualità senza bisogno di dispositivi aggiuntivi. Condivide lo stesso pannello avanzato dell’OLED+950, ma integra un sistema audio Bowers & Wilkins a 3.1 canali nella struttura. Tuttavia, invece del processore a doppio chip, utilizza una versione single-chip del processore P5 di nona generazione.

Offre la stessa luminosità dell’OLED+950, ma il suo punto di forza è l’audio progettato da B&W. Con una potenza totale di 81 W, non si distingue per un volume significativamente maggiore rispetto al 950, ma si concentra sulla qualità del suono. I canali sinistro, centrale e destro contengono ciascuno una coppia di altoparlanti midrange e un tweeter, posizionati in involucri isolati per ridurre le vibrazioni indesiderate.

Un subwoofer da 75 mm, supportato da un processore audio personalizzato, potenzia ulteriormente la resa sonora. Per chi desidera bassi ancora più profondi, è possibile collegare un subwoofer esterno. Questo modello sarà disponibile nei formati da 55, 65 e 77 pollici, con Google TV come sistema operativo, e verrà lanciato a giugno 2025.

The Philips OLED81 (Image credit: Philips TV)

Philips OLED810

Il nuovo televisore OLED di fascia media non adotta il pannello di alto livello presente nei modelli premium, ma è equipaggiato con uno schermo OLED EX potenziato, capace di raggiungere una luminosità di picco di 1.500 nit, superiore ai 1.300 nit dichiarati per il Philips OLED809 del 2024. Nei test di riferimento, più rappresentativi dell’uso quotidiano, il modello precedente ha registrato 927 nit, quindi si prevede che questa nuova versione superi i 1.000 nit.

Questo televisore integra il processore P5 di nona generazione e utilizza Google TV come sistema operativo. Sarà disponibile nei formati da 42, 48, 55, 65 e 77 pollici, con lancio previsto a giugno 2025. Come accade per gli OLED di dimensioni minori, i modelli da 42 e 48 pollici offriranno una luminosità inferiore rispetto alle versioni più grandi.

The Philips OLED760. (Image credit: Philips TV)

Philips OLED760

Il televisore economico di Philips è dotato di un pannello OLED EX più brillante, capace di raggiungere 1.000 nit di luminosità. È probabile che nei test pratici si registri un lieve miglioramento rispetto alle prestazioni dell'LG B4 dell'anno scorso, che utilizzava un pannello OLED simile, con un valore stimato di poco superiore ai 700 nit. Questo modello utilizza il processore P5 di settima generazione e, invece di Google TV, adotta Titan OS, una nuova piattaforma in cui Philips TV gioca un ruolo chiave. Sarà disponibile nei formati da 48, 55, 65 e 77 pollici, con lancio previsto per maggio 2025.

Philips introduce nei suoi nuovi processori miglioramenti avanzati nella gestione adattiva delle immagini basata sull’intelligenza artificiale, oltre a un sistema AI per l’audio. La nuova Game Bar offre funzionalità interessanti, tra cui il riconoscimento dei giochi per ottimizzare le impostazioni in base al titolo selezionato. Inoltre, include una modalità zoom per la minimappa, permettendo di ingrandirla e posizionarla in qualsiasi punto dello schermo.