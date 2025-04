Whirlpool presenta la strategia marketing 2025 e una nuova gamma pensata per una casa efficiente e connessa

Questa mattina siamo stati ospiti presso lo showroom di Beko, dove Whirlpool ha presentato il piano marketing per il 2025 insieme alle novità di prodotto in arrivo. Al centro della strategia la Tecnologia 6° SENSO, progettata per ottimizzare l’esperienza d’uso e ridurre consumi, con un’offerta che copre sia la cottura da incasso sia il lavaggio free-standing.

La direzione intrapresa conferma la volontà del brand di costruire un’offerta incentrata su efficienza e semplicità d’uso, rispondendo a una domanda concreta di soluzioni più sostenibili per la gestione domestica. Per chi opera nella distribuzione, nella progettazione d’interni o nella gestione di servizi legati alla casa, si tratta di segnali chiari su cui orientare strategie di assortimento e consulenza.

Tra i nuovi prodotti annunciati, la gamma di lavatrici 2025 rappresenta un passo avanti nella gestione intelligente dei consumi: grazie ai sensori integrati e alla funzione AutoDose, questi modelli regolano automaticamente il detersivo e l’acqua necessari. L’efficienza è dichiarata superiore del 60% rispetto agli standard attuali di classe A, riducendo sprechi e costi di utilizzo.

Image 1 of 4 (Image credit: Whirlpool ) (Image credit: Whirlpool ) (Image credit: Whirlpool ) (Image credit: Whirlpool )

Parallelamente, Whirlpool ha svelato la W Collection Built-in Suite, una linea da incasso che include un forno multifunzione con sonda autoportante per il monitoraggio della temperatura, un compatto AllinOne con tre tecnologie di cottura integrate, un piano a induzione con controllo preciso del calore e una cantinetta per vini con doppia zona termica. Tutti i prodotti condividono la tecnologia 6° SENSO per il controllo intelligente delle funzioni.

La sostenibilità sarà anche il fulcro della partecipazione al Fuorisalone 2025 con “Horizon Awakening”, installazione inserita nel percorso “Cre-Action” a cura di INTERNI. L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico sulle scelte quotidiane e promuovere comportamenti più consapevoli, prendendo spunto dal progetto “The Wash Less Project” e dalla nuova linea di lavatrici presentata.

Con questa nuova proposta, Whirlpool intende rafforzare la propria posizione nei segmenti medio-alti del mercato, proponendo un’offerta in cui innovazione tecnica, design e riduzione dell’impatto ambientale si integrano in un unico ecosistema.