Gli abbonamenti ormai sono ovunque, e cominciano a stancare

C'è stato un tempo in cui acquistavi un dispositivo con una lunga lista di funzioni e capacità, disponibili per tutta la durata del prodotto. Oggi acquisti un dispositivo tecnologico con il potenziale per fare molte cose, ma spesso solo se paghi un canone aggiuntivo oltre al prezzo originale.

Benvenuti nella cultura degli abbonamenti tecnologici.

In questo nuovo mondo, paghiamo rendite per servizi legati ai nostri dispositivi preferiti. I migliori iPhone, ad esempio, diventano più utili grazie ai servizi Apple come Music, Fitness+, News e Apple TV+. Anche se i prezzi aumentano, posso accettare questa strategia perché l'iPhone funziona perfettamente senza di essi. Puoi sempre pagare qualcun altro (come Spotify) per la musica, o un'altra azienda per lo streaming.

Molti dispositivi indossabili, come il mio Oura ring, forniscono informazioni limitate senza abbonamento. Oura offre molti dati su salute e fitness gratuitamente, ma personalizzazione e analisi costano 5,99 dollari al mese.

Esiste però un'altra classe di abbonamenti: quella in cui ottieni il pieno beneficio del prodotto solo pagando per un servizio aggiuntivo non necessariamente desiderato.

Ho un esempio molto recente.

Durante l'evento dispositivi Amazon del 30 settembre 2025, l'azienda ha presentato una dozzina di nuovi prodotti. Tra questi c'era Blink, che vende telecamere di sicurezza smart home a prezzi accessibili. Ha anche introdotto uno dei prodotti più interessanti della giornata.

Blink Arc è un supporto per telecamere di sicurezza che utilizza due telecamere cablate Blink Mini 2K da 49 dollari e, lavorando insieme all'app Blink, offre una vista panoramica a 180 gradi ad alta risoluzione del tuo giardino. L'intero set – due telecamere e supporto – costa solo 99 dollari.

Un vero affare.

Il caveat frustrante è che le telecamere non forniranno quella vista panoramica a meno che tu non stia pagando 11,99 dollari al mese per il Blink Subscription Plus Plan.

Image 1 of 2 (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Senza quel piano, ottieni solo due flussi video memorizzati separatamente, e immagino tu possa incrociare gli occhi per fonderli in uno.

A onor del vero verso Blink, la strategia dell'abbonamento è condivisa dalla maggior parte delle aziende di telecamere di sicurezza, incluso il cugino Amazon, Ring. Ho alcune telecamere Ring a casa e, mentre ricevo gli avvisi del vicinato su cani smarriti e personaggi sospetti, non ho alcuno storage cloud per i video della telecamera perché non pago 19,99 dollari al mese.

Vuoi più intelligenza? Paga di più

(Image credit: Shutterstock/Mamun_Sheikh)

Tuttavia, mi infastidisce che la funzione Blink Arc che Amazon ha pubblicizzato durante questo grande evento non sia altro che un'esca per vendere più abbonamenti. Qual è il senso di acquistare Arc se non fornisce, di default, quel video panoramico combinato?

La mia frustrazione con la cultura degli abbonamenti va oltre Blink e altri piani di registrazione delle telecamere di sicurezza.

Oggi ogni azienda tecnologica mette le mani nelle mie tasche molto dopo che ho pagato per il loro hardware. Ho account di storage cloud con Microsoft, Apple e Google. Nel caso di Apple, ho dovuto passare a un'unità da 2TB tempo fa e sostenerne i costi. Nel caso di Google, il piano da 200GB mi sta stretto. L'account si riempie quasi quotidianamente e Google mi contatta offrendo il piano da 2TB a 19,99 dollari al mese.

Nel mondo dell'IA, le migliori funzionalità intelligenti sono quasi sempre nascoste dietro abbonamenti.

Google ha recentemente annunciato che Gemini sarà praticamente in tutti i suoi nuovi dispositivi per la casa, e mentre otterrai gli aspetti conversazionali gratuitamente, non avrai cose come descrizioni degli eventi video e riassunti giornalieri a meno che tu non paghi per un piano Gemini premium.

Amazon vendeva Echo ai non membri Prime dando loro comunque accesso ad Alexa. Alexa+ è molto più potente e intelligente. Richiederà un abbonamento Prime o un piano separato solo per Alexa+. Questo significa che se desideri, ad esempio, uno di questi nuovi altoparlanti Amazon Echo Dot Max, preparati ad adottare anche un canone mensile aggiuntivo per l'accesso Prime.

La cultura degli abbonamenti a volte significa che ciò per cui hai pagato e che ricevevi prima potrebbe non rimanere tale in futuro.

Il caos dello streaming

(Image credit: Shutterstock / Marvel)

Sono membro Amazon Prime e mi piaceva guardare contenuti Prime Video senza pubblicità. Poi Amazon ha cambiato le regole e aggiunto spot pubblicitari. Ora guardare The Boys è molto meno piacevole, senza contare che ci vuole molto più tempo per finire un episodio.

Praticamente tutti i servizi di streaming in abbonamento fanno la stessa cosa: prendono il piano base e aggiungono pubblicità, anche se non faceva parte del servizio scelto originariamente.

Le ragioni di questi cambiamenti sono ovvie: l'hardware è un acquisto una tantum. Anche con l'obsolescenza programmata, questi prodotti possono durare anni. I servizi promettono entrate mensili e lasciano aperta la possibilità di futuri aumenti.

In queste circostanze, le aziende aumentano spesso i prezzi con poco preavviso e, apparentemente, senza rimorsi. Sanno di averti. Guarda Netflix. Guarda Apple TV+. Guarda Disney+. Ciascuno ha costantemente aumentato i prezzi e, per quanto ne so, nessuno sta subendo perdite significative di abbonati. Il nostro desiderio di goderci i loro contenuti ammessi eccellenti è troppo forte.

Quindi la cultura degli abbonamenti prevale.

Tuttavia, nel caso di Blink Arc, vediamo forse l'inizio di una tendenza più preoccupante, una in cui una fantastica nuova funzione viene stuzzicata e poi viene silenziosamente rivelato che c'è una tariffa di ammissione per salire su quella particolare giostra, e potrebbe essere una che ti chiedono di pagare quasi ogni volta che la giostra inizia a girare.

Sì, la cultura degli abbonamenti mi fa girare la testa.

