Gemini per Home spia già gli animali domestici: ecco come

Gemini per Home è ufficiale e si sta distribuendo ora a chi ha aderito al programma di accesso anticipato e vive nei paesi giusti. I primi utenti stanno già sperimentando le funzioni disponibili nell'AI per smart home aggiornata, incluso un controllo spietato degli animali domestici.
Questo è l'aggiornamento promesso da tempo da Google Assistant a Google Gemini per i dispositivi smart home, il che significa che le richieste possono essere più complesse e il linguaggio più colloquiale. In cambio si ottengono risposte più intelligenti con dettagli su cosa succede con i dispositivi Google Home.
Anche se Gemini arriverà su diversi dispositivi Google – risalendo a un'intera decade – al momento bisogna iscriversi tramite l'app Google Home per l'accesso anticipato. Come notato da Android Authority, i primi utenti vedono ora le funzioni avanzate sui loro telefoni.
Attualmente l'accesso anticipato è limitato a campanelli e telecamere in USA, Canada, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda e Irlanda, e alcune funzioni sono a pagamento. I dettagli del rilascio di Gemini possono confondere, e Google ha ora pubblicato un lungo elenco di risposte alle domande più frequenti.
"Il mio cane ha fatto qualcosa di male?"
Google home gemini pretty cool from r/googlehome
Uno degli aggiornamenti che Gemini porta con sé (gratis) è la nuova funzione Ask Home: si possono usare query in linguaggio naturale per controllare cosa segnalano i dispositivi e ottenere riepiloghi degli eventi video catturati con dettagli aggiunti dall'analisi AI.
Su Reddit, un utente ha chiesto "il mio cane ha fatto qualcosa di male?" e gli è stato risposto che sì, un cane nero è saltato sul bancone precisamente alle 19:36. È un esempio del livello di dettaglio che Gemini può fornire, e un altro esempio su Reddit mostra Gemini che identifica colori e tipi di veicoli di passaggio.
Questo si estende anche alla nuova funzione Home Briefing, come si vede in questo thread Reddit. Gemini riconosce gli scuolabus di passaggio e conclude che deve essere l'ora dell'uscita da scuola. Vengono riconosciute anche biciclette, persone, scoiattoli e camion FedEx – utile per sapere se è passato il corriere.
Tutto suona promettente, anche se vengono segnalati molti bug. È da aspettarsi da un programma di accesso anticipato come questo, e si spera che i problemi vengano risolti rapidamente, così tutti potranno ottenere l'aggiornamento Gemini per Home – forse in tempo per il lancio del nuovo Google Home Speaker all'inizio del prossimo anno.
