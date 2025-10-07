Gemini per Home spia già gli animali domestici: ecco come

• I primi utenti stanno ricevendo Gemini per Home

• Abilita comandi e query in linguaggio naturale

• L'accesso anticipato è limitato per dispositivo e paese

Gemini per Home è ufficiale e si sta distribuendo ora a chi ha aderito al programma di accesso anticipato e vive nei paesi giusti. I primi utenti stanno già sperimentando le funzioni disponibili nell'AI per smart home aggiornata, incluso un controllo spietato degli animali domestici.

Questo è l'aggiornamento promesso da tempo da Google Assistant a Google Gemini per i dispositivi smart home, il che significa che le richieste possono essere più complesse e il linguaggio più colloquiale. In cambio si ottengono risposte più intelligenti con dettagli su cosa succede con i dispositivi Google Home.

Anche se Gemini arriverà su diversi dispositivi Google – risalendo a un'intera decade – al momento bisogna iscriversi tramite l'app Google Home per l'accesso anticipato. Come notato da Android Authority, i primi utenti vedono ora le funzioni avanzate sui loro telefoni.

Attualmente l'accesso anticipato è limitato a campanelli e telecamere in USA, Canada, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda e Irlanda, e alcune funzioni sono a pagamento. I dettagli del rilascio di Gemini possono confondere, e Google ha ora pubblicato un lungo elenco di risposte alle domande più frequenti.

"Il mio cane ha fatto qualcosa di male?"

Uno degli aggiornamenti che Gemini porta con sé (gratis) è la nuova funzione Ask Home: si possono usare query in linguaggio naturale per controllare cosa segnalano i dispositivi e ottenere riepiloghi degli eventi video catturati con dettagli aggiunti dall'analisi AI.

Su Reddit, un utente ha chiesto "il mio cane ha fatto qualcosa di male?" e gli è stato risposto che sì, un cane nero è saltato sul bancone precisamente alle 19:36. È un esempio del livello di dettaglio che Gemini può fornire, e un altro esempio su Reddit mostra Gemini che identifica colori e tipi di veicoli di passaggio.

Questo si estende anche alla nuova funzione Home Briefing, come si vede in questo thread Reddit. Gemini riconosce gli scuolabus di passaggio e conclude che deve essere l'ora dell'uscita da scuola. Vengono riconosciute anche biciclette, persone, scoiattoli e camion FedEx – utile per sapere se è passato il corriere.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Tutto suona promettente, anche se vengono segnalati molti bug. È da aspettarsi da un programma di accesso anticipato come questo, e si spera che i problemi vengano risolti rapidamente, così tutti potranno ottenere l'aggiornamento Gemini per Home – forse in tempo per il lancio del nuovo Google Home Speaker all'inizio del prossimo anno.

Segui TechRadar su Google News e aggiungici come fonte preferita per ricevere le nostre notizie, recensioni e opinioni. Assicurati di cliccare sul pulsante Segui!

E naturalmente puoi anche seguire TechRadar su TikTok per notizie, recensioni, unboxing in formato video e ricevere aggiornamenti regolari da noi anche su WhatsApp.