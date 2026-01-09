Dreame è vittima del successo dei suoi stessi robot aspirapolvere: il nuovo X60 Max Ultra sembra incredibile, ma fatico a entusiasmarmi

Dreame produce alcuni dei migliori robot aspirapolvere in circolazione e ho appena avuto modo di dare un'occhiata in anteprima al suo nuovo flagship al CES 2026. È incredibile. Si chiama Dreame X60 Max Ultra Complete ed è dotato di tutte le funzioni avanzate che mi aspetterei da questo marchio.

Tuttavia, fatico un po' a entusiasmarmi troppo. In parte è perché Dreame ha alzato l'asticella a livelli altissimi. Abbiamo adorato il predecessore di questo modello, l'X50 Ultra. L'X60 ripropone molte delle stesse caratteristiche principali, seppur con ritocchi e miglioramenti.

(Image credit: Future)

Parlo di: una torretta di navigazione retrattile che si allinea alla parte superiore del robot quando rileva spazi ad altezza ridotta; piccoli supporti che sollevano il dispositivo per superare soglie delle stanze particolarmente elevate; una base di ricarica in grado di lavare i panni con acqua calda e di asciugarli completamente.

Più compatto e sottile

Il punto in cui l'X60 si differenzia nettamente dal suo predecessore è l'altezza. Dreame ha ridotto drasticamente le dimensioni, tanto da definirlo il "robot aspirapolvere più sottile del settore". Con un'altezza di soli 7,95 cm (rispetto agli 8,9 cm dell'X50), l'affermazione potrebbe essere fondata.

Si colloca certamente nella fascia più snella del mercato, il che è un'ottima notizia se desiderate un dispositivo capace di infilarsi sotto i mobili più bassi. Tuttavia, è solo un soffio più basso della migliore proposta di Roborock: ho misurato il Roborock Saros 10 ottenendo un valore di 8 cm (arrotondato a un decimale), quindi la differenza è pressoché nulla. Per trovare il modello ideale per la vostra casa, potete consultare la nostra guida ai migliori robot aspirapolvere o scoprire i migliori aspirapolvere più efficienti.

(Image credit: Future)

Quali altri miglioramenti ci si può aspettare rispetto al precedente X50? Forse i cambiamenti più rilevanti riguardano la base di ricarica. Dreame ha alzato la temperatura di pulizia dei panni fino a ben 100°C, ovvero il punto di ebollizione. Mi sembra una scelta quasi estrema, anche se immagino che garantirà una pulizia davvero impeccabile.

Dreame si è rivolta ai proprietari di animali domestici con un insolito dispenser di detergente in due parti, che contiene non solo il normale liquido per pavimenti, ma anche uno specifico per eliminare gli odori degli animali.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

(Image credit: Future)

Il sistema di navigazione dell'X60 Max Ultra Complete è stato perfezionato e la capacità di superamento delle soglie è stata aumentata. La modalità "Dirt Detection" è ora apparentemente in grado di individuare — e gestire — sporco meno evidente, come peli di animali domestici e liquidi chiari. Naturalmente, anche la potenza di aspirazione ha ricevuto un ulteriore potenziamento.

Siamo curiosi di vedere come si comporteranno questi aggiornamenti in uno scenario reale non appena avremo a disposizione un modello da testare.

Il nuovo robot avrà un prezzo di listino di 1.699,99 dollari (circa 1.550 euro, sebbene prezzi e disponibilità per il mercato europeo debbano ancora essere confermati).2 Sospetto che non verrà venduto abitualmente a quella cifra; negli Stati Uniti i preordini sono già aperti con sconti già disponibili.3 Se state valutando l'acquisto, consultate la nostra guida ai migliori robot aspirapolvere o scoprite i migliori aspirapolvere senza fili per confrontare le alternative.