Roborock rivoluziona il lavaggio hi-tech: ecco il nuovo sistema per robot aspirapolvere che punta al top

Il Roborock Saros 20 Sonic è dotato di un ampio panno piatto che vibra esercitando una pressione verso il basso.

Grazie a un design unico, il sistema può estendersi lateralmente per una copertura totale delle superfici.

Pressione e flusso d'acqua possono essere regolati in modo indipendente.

Il Saros 20 Sonic è uno dei numerosi nuovi robot aspirapolvere Roborock che ho avuto modo di testare al CES 2026. Si tratta della versione aggiornata del già apprezzato Saros 10 e, sebbene non possieda l'immediato "effetto wow" del Rover — che ha letteralmente le gambe! — mi ha comunque sorpreso non appena l'ho visto all'opera.

Il segreto risiede nel sistema di lavaggio. Invece dei classici due dischi rotanti o del rullo, il dispositivo utilizza un panno piatto a forma di "D" che si estende quasi completamente da bordo a bordo, garantendo un'area di pulizia eccezionalmente ampia.

Ma c'è di più: quando rileva il perimetro di una stanza, il sistema è in grado di sporgersi verso l'esterno per raggiungere con precisione millimetrica il battiscopa. Per quanto mi risulti, questo è l'unico robot aspirapolvere dotato di un panno a "D" capace di compiere tale movimento, dato che solitamente queste componenti sono fisse. Si tratta di una soluzione avanzata che eleva il dispositivo tra i migliori robot aspirapolvere per quanto riguarda la cura dei dettagli.

(Image credit: Future)

A differenza di altri sistemi di lavaggio robotizzati, qui non rimangono spazi vuoti o bordi non raggiunti dal panno. Le premesse sono quelle di una pulizia che unisce efficienza e precisione assoluta.

Il panno è dotato di un motore indipendente che genera 4.000 vibrazioni soniche al minuto, esercitando contemporaneamente una pressione verso il basso fino a 14N (ovvero 1,75 volte superiore rispetto ai precedenti modelli Roborock) per sciogliere e rimuovere lo sporco incrostato. Un dosatore automatico assicura inoltre che la soluzione detergente sia diluita in modo uniforme.

Il controllo sulle operazioni di lavaggio è totale: è possibile regolare in modo indipendente il flusso d'acqua e l'intensità della vibrazione. Si tratta di un'ottima notizia per chi possiede pavimenti delicati che necessitano di una pulizia accurata ma con un utilizzo d'acqua controllato. Per chi cerca la massima tecnologia in casa, questo dispositivo è destinato a diventare uno dei migliori dispositivi smart home dell'anno.

Base di ricarica potenziata

La base potenziata "RockDock" si occuperà di gestire quasi tutta la manutenzione al posto vostro. Il sistema pulisce il panno con acqua caldissima a 100°C per eliminare grasso e batteri, utilizzando poi un getto d'aria a 55°C per l'asciugatura. Inoltre, il processo di asciugatura coinvolge anche la base della dock e il sacchetto interno per la polvere, eliminando alla radice qualsiasi rischio di muffe o cattivi odori.

(Image credit: Future)

In modo intelligente, la base può lavare il panno in autonomia dopo che è stato sganciato nella dock, mentre il robot prosegue la sua sessione di sola aspirazione. Una soluzione pensata per ottimizzare i tempi.

Il Saros 20 Sonic viene lanciato insieme a un modello gemello, il Saros 20 (versione aggiornata del Roborock Saros 10R).1 Il Saros 20 condivide molte caratteristiche, ma adotta un sistema di navigazione differente rispetto al Sonic e utilizza i classici doppi dischi rotanti per il lavaggio al posto del panno a forma di D. Entrambi i modelli vantano un approccio decisamente innovativo per la pulizia dei tappeti a pelo folto, posizionandosi tra i migliori robot aspirapolvere per versatilità.

Lavaggio con rullo

Se preferite un sistema di lavaggio a rullo, ora la gamma ne include uno dedicato. È installato sul Qrevo Curv 2 Flow e, anche in questo caso, vanta una larghezza extra per una copertura totale. Come accade per i modelli più evoluti tra i migliori robot aspirapolvere, il rullo viene alimentato costantemente con acqua pulita durante la rotazione, mentre quella sporca viene rimossa tramite un raschietto e aspirata. Questa tecnologia garantisce pavimenti sempre brillanti, con un'efficienza che ricorda la precisione dei migliori smartwatch nel monitoraggio dei dati.

(Image credit: Future)

In teoria, questo rende il robot lavapavimenti più igienico, poiché lo sporco viene rimosso durante il processo di pulizia e non solo quando il dispositivo torna alla base.

Il punto di forza di questo modello è la meticolosità del ciclo di autopulizia: il vassoio dedicato immerge completamente il rullo, strofinandolo in senso orario e antiorario per garantire la massima igiene possibile.

La dock utilizza acqua calda per pulire i panni (a 75°C, una temperatura leggermente inferiore rispetto al sistema del Saros 20 Sonic, ma comunque efficace per sciogliere il grasso), completando il processo con un'asciugatura ad aria tiepida.1 Con queste specifiche, il dispositivo si candida a diventare uno dei migliori robot aspirapolvere per facilità di manutenzione.

Il Saros 20, il Saros 20 Sonic e il Qrevo Curv Flow 2 inizieranno il loro debutto internazionale quest'anno, con prezzi ancora da confermare. È ragionevole aspettarsi che il Qrevo Curv Flow 2 sia leggermente più economico rispetto ai modelli di punta della serie Saros.