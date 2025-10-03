Nuove telecamere Arlo con AI per riconoscere persone e incendi

• Arlo ha lanciato cinque nuove telecamere di sicurezza domestica con funzionalità AI

• Le telecamere possono identificare persone e veicoli familiari e persino rilevare incendi

• Le funzionalità più avanzate sono disponibili solo per gli abbonati Arlo Secure

Arlo, produttore di alcuni dei migliori videocitofoni che abbiamo testato, ha appena lanciato cinque nuove telecamere di sicurezza che possono utilizzare l'AI per riconoscere visitatori, rilevare pacchi e persino avvisare di incendi domestici identificando le fiamme.

La serie Essential 3 include due telecamere per interni e tre per esterni resistenti alle intemperie, disponibili in versione cablata e wireless. Tutte sono disponibili per il pre-ordine, con spedizione dal 1 ottobre.

L'Essential 3 Outdoor Pan Tilt Zoom è una telecamera cablata con campo visivo di 130 gradi, in grado di ruotare e inclinarsi per seguire i soggetti senza punti ciechi. I prezzi partono da €149,99 per una singola telecamera con risoluzione 2K. L'Arlo Essential 3 Indoor Pan Tilt Zoom ha caratteristiche molto simili e ‘distoglierà lo sguardo’ quando disarmata per proteggere la privacy. Costa €99,99 per una telecamera o €149,99 per due.

C'è anche l'Arlo Essential 3 Outdoor wireless con sirena e riflettore, a partire da €119,99, e l'Arlo Essential 3 Outdoor XL con batteria a lunga durata, a partire da €189,99 per un bundle da due. Infine, c'è l'Essential 3 Indoor cablata, con schermo fisico per la privacy che si attiva quando la telecamera è disarmata. Costa €89,99 per una o €119,99 per due.

Tutte sono compatibili con Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Home, Samsung SmartThings e IFTTT, ma non con Matter al momento della stesura.

(Image credit: Arlo)

Piani di abbonamento

Il costo iniziale è piuttosto contenuto per una telecamera di sicurezza domestica, ma bisogna considerare che sarà necessario un abbonamento Arlo Secure per sbloccare le funzionalità AI.

In Italia, esistono tre livelli di abbonamento: Secure Single Cam, Secure Multi Cam e Early Warning System. Tutti e tre archiviano i video nel cloud, rilevano persone, animali, veicoli e pacchi, e forniscono una telecamera sostitutiva in caso di furto, ma solo il livello più alto identifica persone e auto specifiche e avvisa in caso di incendi. Arlo Secure Early Warning System costa €17,99 al mese o €179,90 all'anno.

Se cercate una telecamera di sicurezza senza costi aggiuntivi, consultate la nostra guida alle migliori telecamere di sicurezza domestica senza abbonamento. Nessuna di queste offre lo stesso pacchetto di funzionalità AI delle nuove telecamere Arlo, ma tutte possono archiviare i videoclip localmente e non hanno funzionalità chiave nascoste dietro un paywall.