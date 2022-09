Tutte le novità Panasonic all'IFA 2022: TV, fotocamere e molto altro

Cosa succede? Panasonic ha appena svelato la sua nuova gamma di prodotti all'IFA 2022. Perché è importante? Le novità includono nuove TV, cuffie wireless, elettrodomestici e molto altro.

All'evento dell'IFA 2022 attualmente in svolgimento, Panasonic ha presentato la sua nuova linea di prodotti che spazia dagli elettrodomestici per la cucina, all'intrattenimento, la fotografia e la cura della persona. Di seguito un riassunto delle novità svelate dall'azienda giapponese.

La nuova gamma di TV Panasonic

Fra le novità che riguardano le TV, Panasonic ha svelato tre nuovi modelli OLED con differenti dimensioni, che vanno da 42 a 77 pollici. Il top di gamma tra questi è LZ2000, un TV con pannello Master OLED Pro caratterizzato da standard elevati per quanto riguarda luminosità e fedeltà colori.

I nuovi TV presentano anche funzionalità dedicate all'ambito videoludico, come ad esempio Game Control, che riduce in maniera importante la latenza nei giochi a 60Hz, oltre alla possibilità di poter usufruire della connettività HDMI 2.1.

Climatizzatori ad alta efficienza

Fra gli elettrodomestici figurano i nuovi climatizzatori Etherea XKE senza filtro. La depurazione dell'aria è infatti affidata alla tecnologia Nano X, una tecnica che consente di generare delle nanoparticelle d'acqua atomizzate, capaci di neutralizzare le impurità, come virus e batteri.

Strizzando l'occhio al risparmio energetico, i nuovi condizionatori hanno una classe A+++, con consumi massimi che vanno da 2,5 a 3,5kW. Sono inoltre esenti da manutenzione includono il supporto agli assistenti vocali Alexa e Google.

DS59, un forno con più modalità di cottura

Il nuovo forno a DS59 sia adatta alle cucine di tutte le dimensioni ed è pensato per uno stile di vita sano. Consente di utilizzare differenti metodi di cottura, con cui è possibile cucinare i cibi a vapore con calore dall'alto verso il basso, in modalità grill oppure microonde con tecnologia inverter.

Le opzioni disponibili sono davvero assortite, grazie alla cottura a vapore il forno permette inoltre di conservare le vitamine, realizzando piatti a basso contenuto calorico.

Fotocamere e videocamere digitali

Le novità Panasonic riguardano anche il mondo della fotografia, con due nuovi modelli di fotocamere digitali mirrorless: la nuova LUMIX S5, del tipo full-frame compatto, con corpo in magnesio, pensato per la realizzazione di contenuti professionali, e la LUMIX GH6, una fotocamera ibrida in grado di registrare a risoluzione 5.7K, dotata anche di un'ottima gamma dinamica, registrazione audio a 4 canali e un ricco comparto di funzionalità.

Nuovi prodotti audio a marchio Technics

In ambito audio, l'azienda ha svelato le nuove cuffie wireless AZ60, AZ40 e A800, caratterizzate da un'elevata qualità audio e riconoscimento vocale avanzato JustMyVoice e soppressione del rumore.

Spicca anche il nuovo lettore CD SA-C600, una nuova unità da salotto che è possibile collegare a un impianto di amplificazione, per godere di un audio altamente dinamico e di qualità grazie al processore JENO. Non manca in questo caso anche un'edizione speciale del giradischi SL-1200M7L pensato per gli amanti del vinile, disponibile solo in 12000 pezzi.

Prodotti per la cura personale

I nuovi prodotti dedicati alla cura personale includono un nuovo accessorio multiuso MultiShape, che permette di essere utilizzato sia come rasoio, che anche regolabarba, tagliacapelli, tagliapeli oppure semplicemente come uno spazzolino elettrico. Sarà possibile configurare personalmente l'accessorio attraverso i vari moduli inclusi, da montare nell'impugnatura universale.

Tra le altre novità c'è anche il nuovo rasoio bagnato/asciutto Serie 900+, con testina a sei lame giapponesi e motore lineare, che permettono di rimuovere l'80% dei peli già con la prima passata, nonché eliminare fino a quattro volte in più rispetto gli altri rasoi, peli lunghi o piatti.

Il nuovo asciugacapelli NA9J combina le tecnologie Nanoe e Dual Mineral, per riparare i capelli durante la piega, rinforzandone al tempo stesso la struttura. Include anche un diffusore adatto per ogni tipo di acconciatura.

L'irrigatore orale da viaggio DJ4B, consente infine una pulizia accurata dei denti, rimuovendo residui sia negli spazi che nelle tasche paradontali, assicurando una igiene dentale ovunque ci si trovi.