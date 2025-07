SwitchBot Lock Ultra: la smart lock ideale per B&B e hotel in offerta con il Prime Day

SwitchBot Lock Ultra, la serratura smart più evoluta del brand, è protagonista di una promozione speciale in occasione del Prime Day 2025. Dal 8 all’11 luglio su Amazon e fino al 17 luglio sul sito ufficiale, sarà possibile acquistare due bundle dedicati con sconti fino al 24%, pensati in particolare per chi gestisce B&B, hotel o appartamenti turistici.

SwitchBot Lock Ultra è progettata per rendere la gestione degli accessi semplice, sicura e completamente automatizzata, anche da remoto. Grazie alla connessione Bluetooth e all'app SwitchBot, è possibile sbloccare la porta o generare codici temporanei per ospiti e collaboratori, eliminando la necessità di consegnare chiavi fisiche.

La serratura si installa facilmente (anche con adesivo, senza fori permanenti) ed è compatibile con la maggior parte delle porte europee. La batteria ricaricabile integrata offre fino a 9 mesi di autonomia, mentre il modulo di backup CR123A garantisce operatività anche in situazioni d’emergenza. Il sistema supporta inoltre blocco automatico, segnalazione luminosa, allarmi acustici e sblocco manuale con thumbturn.

SwitchBot Lock Ultra Touch Combo: was 249,99 € now 189,99 € Un bundle completo per chi vuole gestire l’accesso di casa in modo smart e discreto. Include la serratura Lock Ultra e il tastierino Touch con lettore d’impronte digitali integrato, per sbloccare la porta con un semplice tocco.

SwitchBot Lock Ultra Vision Combo: was 299,99 € now 239,99 € Il pacchetto più avanzato: oltre alla Lock Ultra, include anche il Keypad Touch e la videocamera SwitchBot Doorbell con visione notturna. Pensato per chi desidera controllo remoto e sorveglianza visiva integrata in un unico sistema.

La batteria principale ha un’autonomia di circa 9 mesi (con 10 aperture al giorno), mentre il modulo di backup è progettato per garantire operatività d’emergenza per oltre 5 anni. Le dimensioni contenute (122 x 62,6 x 66,8 mm), il design in lega di magnesio e ABS e il motore silenzioso (50-55 dB) la rendono una soluzione ideale per ogni tipo di abitazione.

L’offerta è valida senza embargo, ma i prezzi scontati saranno attivi solo a partire dall’8 luglio.

Per chi cerca una soluzione elegante, intelligente e autonoma per la gestione della sicurezza domestica, SwitchBot Lock Ultra rappresenta una delle proposte più interessanti dell’estate, ora ancora più conveniente.

Se siete interessati anche ad altri prodotti, potete visitare lo store completo.