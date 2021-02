Smart home , domotica, sistemi con videocamere di sicurezza avanzati. Fino a qualche anno fa, questi temi avrebbero fatto sorridere gli appassionati di fantascienza, abituati spesso a vedere i protagonisti dei propri film preferiti conversare amabilmente con il proprio appartamento, controllando le più disparate funzioni solo con la voce.

E, fino a poco tempo fa, questa categoria di prodotti era accessibile a una cerchia ristretta di utenti, con il budget sufficiente per creare un sistema con cui magari stupire gli ospiti, e magari per avere un argomento di conversazione in più.

Nel tempo, però, i sistemi non solo sono divenuti più smart e connessi, ma anche più accessibili, con dispositivi e apparecchiature ormai alla portata di quasi tutti. Dunque sempre più spesso le persone tendono a chiedersi se valga davvero investire in un sistema di sicurezza per la propria casa.

In questo articolo, vogliamo fare chiarezza su alcuni punti e aiutarvi a rispondere a questa domanda (spoiler: sì, ne vale assolutamente la pena): tuttavia ciò, non basta. Occorre infatti considerare bene le proprie esigenze e abitudini, al fine di prendere decisioni sensate e utili.

Quanto è sicura casa nostra?

Una delle prime domande che molti potrebbero porsi è: “Casa mia non è già abbastanza sicura?”. Se siete fortunati, vivete in una zona a bassa criminalità, oppure in un’area residenziale molto popolata dove, possibilmente, riuscire a compiere un furto risulta particolarmente rischioso.

Inoltre, a causa della pandemia di COVID-19, trascorriamo molto più tempo in casa, pertanto qualcuno potrebbe pensare che ciò sia un deterrente valido nei confronti dei rapinatori e dei topi di appartamento.

Purtroppo, la cronaca ci racconta spesso di furti compiuti in pieno giorno, a volte anche con epiloghi tragici e non mancano storie in cui i rapinatori sono riusciti a svuotare interi appartamenti mentre gli ignari proprietari dormivano beatamente nei loro letti.

Si stima che, in media, i danni subiti a causa di furti in casa ammontano a oltre 3.000 euro . Secondo le statistiche dell’FBI, ad esempio, negli USA i danni da furti si attestano su una media di poco più di 2.000 dollari a caso.

(Image credit: Ajax Systems)

Quali deterrenti funzionano davvero?

Un’altra domanda che potremmo farci spesso è: “Come faccio a proteggere davvero casa mia?”. Se è vero che i furti in ville e appartamenti più isolati sono più frequenti rispetto ad aree residenziali con una maggiore densità di popolazione, lo è anche il fatto che ci sono altri deterrenti da prendere in considerazione.

Secondo una ricerca di Rutgers , i sistemi di sicurezza e di allarme costituiscono un ottimo deterrente nei confronti dei rapinatori, ma non solo per le case in sé. Dalle statistiche emerge che intere zone, in cui sono presenti anche solo poche abitazioni protette da un impianto di sicurezza, diventano meno appetibili per i ladri, che preferiranno attaccare zone più vulnerabili e scoperte.

Dunque, sì, vale la pena dotarsi di un sistema di sicurezza per proteggere la vostra proprietà. Il punto è: quale scegliere?

I sistemi di sicurezza sono sempre più compatti e facili da installare (Image credit: Ajax Systems)

Da cosa vogliamo proteggerci?

Innanzitutto, quando parliamo di sistemi di sicurezza, ci riferiamo principalmente agli antifurto, come impianti di allarme, videocamere di sorveglianza e hub intelligenti per tenere d’occhio la porta di casa o il giardino, ma oggi i dispositivi connessi ci consentono di fare molto di più.

Quando pensiamo a un sistema che possa proteggere la nostra casa, dobbiamo immaginare a quali potenziali rischi vogliamo far fronte: è una zona in cui ci sono già stati altri furti in appartamento?

Ma oltre i furti, esistono altri rischi da cui potrebbe valere la pena metterci al sicuro, alcuni dei quali potrebbero essere lì sotto al nostro naso da tempo, ma che non abbiamo mai considerato da questo punto di vista. Ad esempio, i consumi energetici, con il rischio di pagare di più a causa di sprechi. Se siete persone che tendono a dimenticare il termostato acceso, un sistema smart che vi permette di controllare la temperatura di casa dal cellulare mentre siete in viaggio potrebbe aiutarvi a tagliare i costi della bolletta del gas e della luce, magari tenendo d’occhio l’alimentazione di apparecchi ed elettrodomestici o l’illuminazione di casa.

Potreste proteggervi anche da altri rischi, come incendi, perdite di gas o allagamenti: i sensori antifumo, anti gas e idraulici vi permettono di monitorare costantemente casa tramite il vostro smart hub di preferenza o lo smartphone: in caso di rilevazione di fumi, gas o di acqua, potreste intervenire tempestivamente (anche se siete all’altro capo del Paese per una riunione) ed evitare danni ben più gravi.

Oggi, grazie ai sistemi smart home, agli smartphone e a tantissimi dispositivi connessi, potreste eliminare molte delle tipiche preoccupazioni di chi sta spesso fuori casa, ma non solo.

Un campanello smart ci aiuta a tenere d'occhio chi si avvicina alla porta di casa nostra (Image credit: Future)

Come scegliere il nostro sistema di sicurezza?

Come sempre, la scelta di un prodotto o un servizio deve rispondere alle vostre esigenze e preferenze.

Se volete tenere semplicemente d’occhio l’ingresso di casa e alcune stanze in particolare, potrebbe essere sufficiente installare delle videocamere di sicurezza e un campanello smart come Ring , oppure affidarvi all’ecosistema Nest , se siete utenti affezionati Android e volete godere dei servizi Google di cui siete già utenti.

Dunque, se siete utenti Google, Apple o Amazon , la scelta non manca: utilizzando gli smart display in combinazione con le videocamere smart connesse, potreste tener d’occhio casa vostra direttamente dal cellulare o dal tablet, ovunque vi troviate.

A questi dispositivi, potreste aggiungere rilevatori di fumo intelligenti, serrature smart e chi più ne ha più ne metta: dipende sempre da qual è il vostro obiettivo (e budget).

Vale la pena sottolineare, che diversi prodotti, come Arlo Pro 3 (un’ottima videocamera di sicurezza), richiedono un abbonamento mensile per poter usufruire di funzionalità spesso cruciali, come la registrazione in cloud, il backup e così via. Alcuni prodotti addirittura funzionano solo ed esclusivamente se connessi a Internet e con un abbonamento attivo.

Altre soluzioni potrebbero richiedere il pagamento di un servizio di sorveglianza privato ed esterno, un fenomeno più attinente agli Stati Uniti ma che pian piano potrebbe prendere sempre più piede anche nel nostro Paese.

Senza contare che l’installazione stessa dei dispositivi può spaziare da poche centinaia a qualche migliaio di euro, in base a ciò che vi serve e al grado di complessità dell’impianto.

Esistono poi soluzioni flessibili e modulari come quelle proposte da aziende come Ajax Systems , che offre diversi kit in base al tipo di protezione di cui volete beneficiare.

(Image credit: Ajax Systems)

Conclusione

Ricapitolando, dunque, ecco cosa vale la pena tenere a mente quando arriva il momento di scegliere un sistema di sicurezza:

Noi di TechRadar testiamo e recensiamo diversi prodotti smart pensati anche per la protezione delle vostre case. Continuate a seguirci per restare aggiornati su tutte le ultime novità e per altri consigli sulla vostra nuova o rinnovata smart home.

La sicurezza passa anche da Internet, proteggetevi con i migliori antivirus del 2021