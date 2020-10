Recensione Nest Cam Outdoor

Nest è diventato un nome familiare nel mercato delle smart home. L’azienda ha reinventato il termostato e offre una gamma di dispositivi intelligenti che lavorano insieme per automatizzare e proteggere casa.

L'ultimo prodotto è questa videocamera impermeabile per esterni che offre le stesse prestazioni e specifiche del modello per interni.

Non sorprende che i due funzionino perfettamente all'interno della stessa eccellente app, inoltre i prodotti Nest sono supportati anche da un ecosistema di dispositivi domestici intelligenti di altri marchi.

Cercate il marchio "Works with Nest" e scoprirete un mondo sommerso, come le lampadine intelligenti che si attivano quando la videocamera rileva un movimento: è un vantaggio che potreste non apprezzare all'inizio.

Design e qualità costruttiva

Nest Cam Outdoor è in vendita su ePRICE e Amazon a circa 220 euro. Sfoggia lo stesso design del modello per interni, ma è robusta e impermeabile (certificazione IP65). Ciò significa che può resistere sotto la pioggia. Non si fissa a un supporto, bensì a una base magnetica separata che, a sua volta, può agganciarsi a supporti in metallo tramite magnete.

Il cavo di alimentazione è fissato alla base della telecamera. Accanto a questo ingresso ci sono i fori dell'altoparlante, che essendo sul fondo, sono al riparo dall'ingresso dell’acqua. L'unico problema è che la telecamera non può essere installata capovolta. Il cavo USB è lungo 3 metri ed è unito, tramite una giunzione impermeabile, a un altro cavo da 4,5 metri che si collega all’alimentatore.

Scheda tecnica Ecco le specifiche di Nest Cam Outdoor: Tipo: telecamera IP

Posizione: all'aperto o outdoor

Montaggio: staffa magnetica a parete

Connettività: Wi-Fi

Risoluzione: 1080p

Visione notturna: LED IR

Sensore di movimento: sì

Audio: suono bidirezionale

Batteria: no

Memoria video locale: no

Supporto app: Android / iOS

Abbonamento: da 5 euro al mese

Dimensioni / Peso: 72 x 72 x 89 mm (L x A x P); 200 grammi

Funzioni

La telecamera può registrare video a 1080p, ma è impostata di default sulla modalità a 720p; riteniamo che la qualità dell’immagine sia eccellente in entrambe. Dieci sensori IR consentono di registrare al buio. Il dispositivo presenta un microfono e un altoparlante in modo da poter comunicare attraverso la stessa, peccato per l’assenza di uno slot per schede microSD.

Il punto di forza di questa fotocamera è l'app per iOS / Android che riteniamo nettamente superiore alla concorrenza; ciò non è così sorprendente dato che l’ha progettata Google. L'app mostra un feed live di tutte le telecamere, a condizione che sottoscriviate un abbonamento, e consente di personalizzare le notifiche impostando fino a tre zone di rilevamento. Si tratta di aree all'interno della visuale della telecamera che possono essere disegnate e definite come sensibili al movimento.

Ad esempio, potete utilizzare l'app per disegnare una zona di movimento attorno a una porta, in modo che all’apertura riceviate un avviso.

Installazione e uso

La confezione include tutto ciò di cui avete bisogno per installare la telecamera, dalle viti ai tasselli, dalla base magnetica ai fermacavi. La telecamera è collegata saldamente alla base da un potente magnete e dal cavo; ciò è comodo, ma pericoloso, poiché potrebbe diventare un bersaglio facile per i ladri. Consigliamo di installarla a una discreta altezza tramite una scala.

Una volta installata, il dispositivo si attiva dall'app complementare Nest: il programma si configura tramite passaggi guidati. L’associazione delle telecamera avviene tramite scansione del classico codice QR. Tuttavia, la nostra telecamera non si accoppiava con il nostro router Virgin, e dopo molti tentativi, abbiamo dovuto prendere un altro router. Abbiamo avuto un problema simile in un luogo diverso, il che suggerisce un problema tecnico del sistema di Nest piuttosto che del nostro.

Supponendo che non incontriate tali problemi, il software intelligente di Nest dovrebbe offrire la migliore esperienza utente del settore. Purtroppo, bisogna pagare un abbonamento: sono disponibili il pacchetto Nest Aware e il Nest aware Plus. Il primo costa 5 euro al mese o 50 euro all’anno e offre fino a 30 giorni di registrazioni eventi, il secondo ha un prezzo di 10 euro al mese o 100 euro all’anno e offre fino a 60 giorni di registrazioni eventi e fino a 10 giorni di registrazioni H24.

Prestazioni

La qualità dell'immagine è impressionante, specialmente in modalità 1080p che registra a una velocità superiore ai 30 fotogrammi al secondo. Tuttavia, abbiamo riscontrato molti lag sulla nostra rete da 10 Mbps. Se avete una connessione simile, vi assicuriamo che la modalità a 720p è altrettanto dettagliata e richiede meno banda.

I 10 sensori a infrarossi assicurano una qualità video decente anche nella completa oscurità, risultato che poche telecamere raggiungono. Per quanto riguarda l'audio, il microfono è abbastanza buono per captare anche i suoni sottili, mentre l'altoparlante restituisce una voce chiara parlando tramite smartphone.

Il sensore di movimento è abbastanza efficace nel distinguere tra persone e animali. Ci sono state occasioni in cui un gatto è stato scambiato per un essere umano, ma nel complesso riesce a distinguere bene i soggetti inquadrati.