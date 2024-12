Intel lancia la serie Arc: una GPU low-cost con grandi potenzialità

Intel ha annunciato un evento di lancio di Arc per il 3 dicembre.

Il video teaser mostra chiaramente una GPU per desktop che deve essere Battlemage

La fuga di notizie sulle specifiche della GPU B570 suggerisce cosa aspettarsi dalla sorella della B580

Intel ha confermato ufficialmente che domani, 3 dicembre, verrà annunciata una grande GPU Arc, che probabilmente sarà Battlemage, come già indicato dalle indiscrezioni. Inoltre, sono emerse alcune specifiche trapelate per la presunta scheda grafica Arc B570. Iniziamo analizzando la rivelazione di Intel su X, dove il Team Blue ha annunciato "grandi novità grafiche" accompagnando il messaggio con un video che fornisce ulteriori indizi su di cosa si tratti.

Nel video, Intel non menziona direttamente Battlemage, ma si tratta comunque di un teaser che annuncia un'importante novità legata a Intel Arc per il 3 dicembre. Poiché nel video è visibile una scheda grafica desktop da diverse angolazioni, è evidente che la rivelazione riguarda un prodotto destinato ai desktop, che non può che essere Battlemage. Non è plausibile che sia in sviluppo una nuova scheda Alchemist, e come già sottolineato, questo è in linea con le numerose voci che anticipano la presentazione di Battlemage per il 3 dicembre. Considerando la solidità di queste speculazioni, è probabile che Intel abbia deciso di (quasi) confermare ciò che accadrà questa settimana.

Secondo le indiscrezioni, saranno presentate le nuove schede grafiche Battlemage B580 e B570, e sono già emerse le specifiche della B580. La B570, fino a questo momento, era rimasta un mistero, ma come sempre, è importante trattare queste informazioni con scetticismo. La fonte della fuga di notizie è un lettore di VideoCardz (che ha anche individuato il tweet di Intel sopra citato) e, se veritiera, la B570 sarà dotata di 18 core Xe2, 10 GB di VRAM (GDDR6) con un bus di memoria a 160 bit. Il boost clock raggiungerà i 2,6 GHz.

Queste informazioni provengono da una scheda prodotto trapelata per l'Arc B570 Challenger OC di ASRock, che sembra abbastanza autentica, ma come sempre, bisogna trattarle con cautela.

La serie B500: una prova delle specifiche tecniche, con alcune avvertenze

Quindi, come si confrontano le specifiche del B570 con quelle del B580, tenendo conto delle solite incertezze legate alle indiscrezioni? In teoria, il B580 sarà equipaggiato con 20 core Xe2, quindi il B570 avrà due core in meno. Inoltre, il B580 dovrebbe avere 12 GB di VRAM, mentre il B570 ne avrà 10 GB, perdendo 2 GB. Il B570 sarà anche più lento di circa 200 MHz per quanto riguarda il boost clock e avrà una larghezza di banda della memoria inferiore, con una riduzione di quasi il 17%.

Questo comporterà una GPU leggermente meno potente, ma il modello di fascia più bassa della serie B500 non dovrebbe discostarsi troppo dalle prestazioni del B580. Se le voci sul prezzo del B580 sono corrette, ci auguriamo che il B570 rappresenti un'alternativa decisamente più conveniente, con un prezzo di circa 250 dollari negli Stati Uniti (e in proporzione altrove). Se il B570 dovesse scendere sotto i 200 dollari, con 10 GB di VRAM – mentre Nvidia continua a proporre solo 8 GB nei modelli rivali di questa fascia – Intel potrebbe avere tra le mani una proposta vincente sul piano economico.

Tuttavia, bisogna ancora attendere per verificare l'accuratezza di queste fughe di notizie e scoprire il prezzo definitivo.