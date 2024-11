Problemi con Recall di Windows 11, la soluzione è riavviare

Nei test iniziali, Recall presenta una serie di bug (non sorprende).

Un problema significa che non salva le istantanee.

La cura per questo problema è riavviare il PC (ed è anche la soluzione per un altro bug).

La funzione Richiamo di Windows 11 è finalmente in funzione, o almeno in fase di test, e alcuni utenti stanno riscontrando dei problemi, uno dei quali ha una soluzione fornita da Microsoft: spegnere e poi riaccendere il dispositivo. Quando Recall è stato rivelato per la prima volta, ha suscitato preoccupazioni riguardo alla privacy e alla sicurezza, in quanto si tratta di una funzione di ricerca basata sull'intelligenza artificiale che scatta regolarmente schermate (chiamate "istantanee") dell'attività sul PC. Queste istantanee vengono utilizzate per alimentare la ricerca in linguaggio naturale. Il progetto è stato ritirato e rimandato più volte, prima di essere finalmente messo nuovamente in discussione da Microsoft.

Alcuni tester iniziali di Recall stanno riscontrando un problema con il salvataggio delle istantanee, come riportato da Tom Warren di The Verge. Inoltre, CNBC ha osservato che Recall può richiedere "diversi minuti" per scattare le schermate, il che potrebbe lasciare dei vuoti nella timeline delle istantanee, riducendo l'efficacia della funzione di ricerca.

Microsoft ha riconosciuto il problema delle istantanee che vengono ritardate o non appaiono affatto. Consiglia di riavviare il PC per risolvere il problema. Nei problemi noti per la build di anteprima di Recall, nel canale Dev per gli utenti Windows Insider, Microsoft suggerisce: "Alcuni utenti sperimentano un ritardo prima che le istantanee appaiano nella timeline. Se le istantanee non appaiono dopo 5 minuti, riavviare il dispositivo. Se il salvataggio delle istantanee è abilitato, ma le istantanee non vengono più salvate, riavviare il dispositivo".

(Image credit: fizkes / Shutterstock)

Problemi previsti

Recall è stato appena distribuito in fase di test e, considerando la complessità della funzione, è lecito aspettarsi dei problemi iniziali. Si potrebbe obiettare che Microsoft abbia lavorato ulteriormente su Recall da quando la funzionalità è stata ritirata dal rilascio a giugno, quando originariamente era prevista (in anteprima per i PC Copilot+), e quindi dovrebbe essere ormai ben rifinita.

Tuttavia, non è così semplice, poiché in questo periodo sono state apportate molte modifiche per rafforzare gli aspetti di sicurezza e privacy, e quindi tutte queste modifiche devono essere verificate. Inoltre, finora sono stati effettuati solo test limitati (interni), il che non è sufficiente.

Altri problemi rilevanti, secondo Microsoft, riguardano il mancato funzionamento di Recall con alcune app di accessibilità e un errore che avverte di "Assicurarsi che Recall stia salvando le istantanee" quando, di fatto, le istantanee sono già attivate. Quest'ultimo problema sembra risolversi riavviando il PC, riportandoci alla vecchia abitudine di spegnere e riaccendere il computer.