Dell e HP: ricavi in crescita ma prospettive deboli

Dell e HP prevedono una scarsa crescita dei ricavi nei prossimi trimestri

I giganti dell'informatica affermano che le prospettive del mercato consumer per i PC sono deboli

Il passaggio ai PC con intelligenza artificiale potrebbe tuttavia segnalare un cambiamento di prospettive

Due dei maggiori produttori di PC al mondo, Dell e HP, hanno segnalato previsioni caute per la crescita nei prossimi mesi, a causa del calo della domanda di nuovi dispositivi.

Nonostante un aumento del 10% nel fatturato trimestrale di Dell rispetto all'anno precedente, che ha raggiunto i 24,4 miliardi di dollari, l'azienda prevede che il prossimo trimestre fiscale vedrà una stagnazione del fatturato, stimato tra i 24 e i 25 miliardi di dollari. Gran parte di questa incertezza è dovuta alla debolezza della domanda dei consumatori.

Anche HP ha visto un calo nel proprio fatturato trimestrale, che è sceso dello 0,3% rispetto all'anno precedente. L'amministratore delegato Enrique Lores ha dichiarato che l'azienda sta cercando di "capitalizzare l'opportunità commerciale" in risposta alla debolezza della domanda dei consumatori, suggerendo che la compagnia si sta preparando ad adattarsi a queste condizioni di mercato più difficili.

Le difficoltà di HP e Dell

Insieme, Dell e HP rappresentano oltre un terzo (35,2%) del mercato globale dei PC, classificandosi al secondo e terzo posto, rispettivamente, dietro Lenovo, che occupa il primo posto con una quota del 24,8%. Lenovo ha recentemente registrato un aumento del fatturato trimestrale del 24% rispetto all'anno precedente, evidenziando una crescita positiva in un contesto di mercato più complesso.

Per quanto riguarda HP, la riduzione del fatturato è stata principalmente influenzata dal calo dei ricavi nel segmento dei sistemi personali di consumo, che sono scesi del 4%. Tuttavia, il settore commerciale (sistemi personali per le aziende) ha visto una crescita del 5%, indicando una solida domanda nel mercato business-to-business.

Dell ha subito una diminuzione ancora più significativa nel suo segmento consumer, con i ricavi del Consumer Client Solutions Group scesi del 18%. Il segmento commerciale ha visto una crescita più contenuta, del 3%. La divisione commerciale, in ogni caso, ha un valore monetario molto più elevato rispetto a quella consumer, essendo circa cinque volte più grande in termini di ricavi.

Nonostante le difficoltà, Jeff Clarke, CEO di Dell, ha sottolineato che l'intelligenza artificiale rappresenta una grande opportunità per l'azienda, in quanto la tecnologia non sembra mostrare segnali di rallentamento. Inoltre, Canalys ha suggerito che, nonostante le sfide, nel periodo delle festività si potrebbe vedere una "modesta" crescita nel mercato consumer, con le aziende che potrebbero dover implementare promozioni per stimolare la domanda.

Sei un professionista? Iscriviti alla nostra Newsletter Iscriviti alla newsletter di Techradar Pro per ricevere tutte le ultime notizie, opinioni, editoriali e guide per il successo della tua impresa! Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Dopo l'annuncio dei risultati deludenti, le azioni di HP sono scese dell'8% nelle contrattazioni prolungate, mentre quelle di Dell hanno visto una discesa del 10%, indicando una perdita di fiducia da parte degli investitori.