Huawei sviluppa una soluzione SSD-nastro per ottimizzare l'archiviazione dei dati

Huawei sviluppa un ibrido SSD-nastro per l'archiviazione di dati a caldo e a freddo

Il sistema MED offre uno storage efficiente con velocità NAND

La prima generazione può contenere 72 TB e utilizza il 10% dell'energia richiesta dalle unità disco

Non è un segreto che le aziende cinesi stiano diventando sempre più inventive nel cercare di superare le difficoltà causate dalle restrizioni tecnologiche imposte dagli Stati Uniti, che limitano l'accesso alla tecnologia avanzata dei semiconduttori e ai componenti critici.

Huawei, in particolare, sta cercando di affermarsi come la risposta cinese a Nvidia e, secondo quanto riportato recentemente, sta cercando di convincere gli hyperscaler cinesi a utilizzare il suo nuovo chip Ascend AI al posto dell'H100 di Nvidia.

Blocks & Files riferisce che Huawei ha sviluppato un ibrido SSD-nastro, che combina l'archiviazione su disco magnetico-elettrico (MED) con un'unità nastro progettata dalla stessa Huawei. Questa soluzione ibrida permetterà di gestire sia i dati caldi che freddi in un'unica piattaforma di archiviazione.

Arrivo previsto per l'anno prossimo

Questo sviluppo è stato riportato per la prima volta nel marzo 2024, ma ora Blocks & Files ha ottenuto un'immagine di presentazione e ulteriori dettagli sul MED.

Il sito scrive: "Il MED è un'unità sigillata che presenta all'esterno un'interfaccia di archiviazione a blocchi simile a un disco, e non un'interfaccia di streaming su nastro. All'interno dell'involucro sono presenti due dispositivi di archiviazione separati: un'unità a stato solido con NAND e un sistema a nastro, che include un motore per lo spostamento del nastro, una testina di lettura-scrittura e bobine di nastro."

A differenza delle tradizionali cartucce a nastro, che contengono una lunga bobina, il MED ha un design compatto con una bobina lunga metà di un nastro LTO e un'ulteriore bobina vuota per il nastro usato. Questa configurazione consente una gestione più efficiente dell'archiviazione dei dati, integrando le tecnologie di archiviazione a stato solido e a nastro.

Il sistema funziona come una soluzione a doppio scopo, fungendo da archivio per i dati freddi e da storage nearline per i dati caldi. I dati caldi sono accessibili rapidamente tramite l'SSD alla velocità della NAND, rendendoli ideali per le informazioni usate frequentemente. I dati freddi, invece, sono memorizzati sul nastro e richiedono più tempo per essere recuperati (fino a due minuti), poiché il sistema deve localizzare i dati e regolare il nastro nella posizione corretta per la lettura.

La prima generazione del MED, che dovrebbe arrivare il prossimo anno, sarà in grado di contenere 72 TB di dati (non è chiaro se si tratti di capacità grezza o compressa) e consumerà solo il 10% dell'energia richiesta dalle unità disco. Secondo Huawei, un rack MED fornirà 8 GBps, conterrà oltre 10PB di dati e richiederà meno di 2 kW di elettricità. Un modello di seconda generazione potrebbe arrivare nel 2026 o 2027.